Elfogytak az olcsó építési telkek: a temetők lehetnek a lakásfejlesztések legújabb célpontjai?

Többször is előfordult az elmúlt években, hogy olyan telek, terület került piacra, amely egykor temetőként funkcionált. Ez sokak számára jelentősen csökkenti az ingatlan vonzerejét akkor is, ha esetleg maga a lokáció vagy a ház, lakás éppen optimális lenne. Elmondható, hogy a többség inkább csak temetőként szeretné látni ezeket a területeket és csak akkor vásárolna ott, ha sírhelyről van szó és nem a leendő otthonról.

A legnagyobb „temetős” projekt bő 10 éve a XVI. kerületben volt, amikor az önkormányzat úgy döntött, hogy eladják a sashalmi temetőt, amely 1952-ig üzemelt. Ezután a testület megszavazta, hogy a 20 140 négyzetméteres területet egy telekalakítási eljárást követően telkenként értékesítik. Az egykori cikk szerint később az önkormányzati lapban „nyugodt, csendes, új parcellázású önkormányzati telekkén” árulták a telkeket. Az aktuális műhold és utcakép alapján végül a beépítés, hasznosítás nem valósult meg, a terület továbbra is üresen, látszólag érintetlenül áll.

Forrás: Google Térkép (2024) Budapest XVI. kerület Emlékkő u.-Prohászka Ottokár u.

Gergely Eszter tájépítész szakdolgozatából idéz a We Love Budapest temetőkről szóló cikkében, miszerint a városban szétszórtan elhelyezkedő kis temetők hamar beteltek és fenntartásuk, kezelésük nehézkessé vált, ezért egyes temetőket bezártak és helyettük a városszélén nagyobbakat létesítettek.

Forrás: Google Térkép (Utcakép) Budapest XVI. kerület Emlékkő u.-Prohászka Ottokár u.

Ezek a területek rendszerint elhanyagoltak, benőtte őket a növényzet, akár évtizedek is eltelnek úgy, hogy nincsenek hasznosítva, mint a fentebb említett sashalmi temető. A tájépítész szerint ezeken a helyeken érdemes lenne külföldi mintára új, városi, ligetes-parkos tereket létrehozni.

Még mindig „red flag” a temető közeli ingatlan

Egy temető közelsége valóban befolyásolhatja a vásárlói kedvet, ennek mértéke azoban változó lehet Máté Ferenc, a Duna Houes vezérigazgató-helyettese szerint. Elmondta, hogy néhány vásárló számára félelmetes, negatív érzéseket keltő egy ilyen terület és bármennyire jó is az ajánlat nem vállalják be, hogy egy temető közvetlen közelében vagy egy régi felszámolt temetkezési helyen éljenek. Hozzáfűzte, hogy vannak olyanok is, akik a lokáció pozitívumait veszik figyelembe, hiszen a temetők általában zöld övezeti részeken vannak, így a nyugalom és a csend erős vonzerő lehet.

Az értékcsökkentő hatás mértéke függhet a temető típusától (pl. hagyományos, történelmi) és a környező ingatlanok értékétől. Egyes esetekben a temető közelsége csak enyhe hatással van az ingatlan árára, míg más esetekben jelentősebb csökkenést okozhat. Ugyanakkor vannak olyan helyzetek, amikor a temető közelsége egyáltalán nem gyakorol jelentős hatást, különösen, ha a terület egyéb szempontból vonzó, például jó infrastruktúrával, zöld területekkel vagy kedvező közlekedési lehetőségekkel rendelkezik. Ilyen lehet például a Farkasréti temető és környéke”

– fogalmazott.

Az Otthon Centrumnál a keresési igények között nem tapasztaltak ilyen jellegű kérést és nem tudnak szélsőséges esetről sem ezzel kapcsolatban. De elképzelhetőnek tartják, hogy lehetett már olyan szituáció, hogy valaki jelezte egy tanácsadó kollégának, hogy nem szeretne temető közelében vásárolni.

Az ingatlan szakértők szerint összességében egy temető közelsége értékcsökkentő hatással bírhat, de sok minden függ a vásárlók preferenciáitól és a kínált ingatlan jellemzőitől is.

Mikor megszűnik egy temető

Budapesten a három legnagyobb temetőn kívül bőven akadnak jelenleg is használt, működő és felszámolt, lezárt temetők is. Utóbbiból több mint harminc. Az alábbi nyilvánosan elérhető térképen a teljesség igénye nélkül jócskán találhatunk olyan emlékhelyeket is, amelyekről nem is hallottunk.

Ennek ellenére nem kell aggódni, hogy ez a sok terület a közel jövőben az ingatlan piacon landol, hiszen egy temető megszüntetése és felszámolása, esetlegesen az értékesítése telekként koránt sem gyors és egyszerű folyamat.

A temetők beépítési előírásait a helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben kell meghatározni. A vonatkozó rendelet szerint egy temető, temetőrész vagy éppen egy parcella lezárását hirdetményben kell közölni, illetve a temetési hely teljes felszámolását három alkalommal egy országos és egy területi napilapban is közzé kell tenni. Az is fontos, hogy az első közlés a megszüntetés előtt legalább 6 hónappal történjen és kéthavonta ismétlődjön.

A temetőt vagy temetőrészt, a terület más célú felhasználása esetén a temetési helyek kiürítésével lehet megszüntetni. A lejárt sírhelyek kiürítéséről a temető tulajdonos gondoskodik a szabályok alapján, viszont azoknak a temetési helyeknek az áthelyezéséről, amelyek még nem jártak le csak az arra jogosult rendelkezővel történő megállapodás alapján lehet dönteni.