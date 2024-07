Rengeteg magyart vernek át használtautókkal: ezek a leggyakoribb csalások

Böngészni a használt autók kínálatában, majd megvásárolni a kiszemelt járművet izgalmas és örömteli elfoglaltság, de ha nem vagyunk elég körültekintőek, gátlástalan csalók áldozatává válhatunk, és könnyen ráfizethetünk. A használt autók piacán sajnos ma is igen elterjedtek a különféle átverések, ezért a carVertical autóipari adatszolgáltató cég szakértői elárultak néhány tippet, amelyek segítségével hamar felismerhetjük és elkerülhetjük a leggyakoribb csapdákat, és megkímélhetjük magunkat egy súlyos anyagi veszteségtől.

Előrefizetés

Tisztességtelen eladók gyakran adnak fel kihagyhatatlan vételnek tűnő autóhirdetéseket. A potenciális vevőket igyekeznek meggyőzni, hogy még azelőtt utalják át a vételár összegét, hogy hozzájutnának a járműhöz, amely egy távoli helyen parkol. Az adásvételt sürgetve nemegyszer úgy gyakorolnak nyomást a vevőkre, hogy jelzik, mások is érdeklődnek az autó iránt. Miután az átutalás megtörtént, a pénzt felveszik, eltávolítják a hirdetést, és örökre eltűnnek.

Hamis autókereskedő-weboldalak

A csalók gyakran hamis, látszólag autókereskedéssel foglalkozó webhelyeket hoznak létre, ahol a rendkívül csábítónak álcázott ajánlatokat meghirdetik. Ezek az internetes felületek sokszor a megtévesztésig hasonlítanak a jól ismert használtautó-kereskedői hálózatok vagy márkák weboldalaihoz, mivel szinte ugyanazokat a webes hivatkozásokat alkalmazzák. Amikor az ügyfelek rátalálnak a vonzó lehetőségre és kapcsolatba lépnek az úgynevezett eladóval, kiderül, hogy előre kell fizetniük a járműért – márpedig, ha így tesznek, örökre búcsút mondhatnak a pénzüknek. Használtautó-vásárláskor ezért mindig legyünk óvatosak, ha egy weboldalon előzetes átutalást kérnek, ha pedig az ajánlat túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, jobb, ha eleve fenntartásokkal kezeljük a felületet.

Eltitkolt múltú, importált autók

Az eladók néha szándékosan elfelejtenek említést tenni egy jármű külföldi előéletéről, pedig ez az információ akkor is értékes lehet – sőt meghatározó szerepet játszhat a vételi döntésben –, ha az autót öt vagy akár már nyolc évvel korábban importálták. Gépjárműveket viszonylag egyszerű és olcsó külföldről behozni, ezért sok autó talál gazdára más országban, mint ahol forgalomba helyezték. A határokon átnyúló tranzakciók során azonban a futásteljesítmény könnyen manipulálható, a károk egy része pedig eltitkolható.

Facebook Marketplace

Manapság különösen népszerűek a hamis autóalkatrész-hirdetések a Facebook Marketplace-en. Gyakran találni olyan eladót, aki rendkívül jó áron kínál például gumiabroncsszettet vagy egy ritka karosszériaelemet egy népszerű autómodellhez. A hirdető azonban arra kéri a vevőt, hogy utalja át a pénzt, ezután nyoma vész. Sajnálatos módon a Facebook piactéren nincs megfelelő minőség-ellenőrzés, és ügyfélszolgálati támogatás sem vehető igénybe, ezért a vásárlóknak rendkívül óvatosnak kell lenniük, és csak a termékek személyes megtekintése után szabad átadniuk pénzt az eladónak.

A kilométerszámláló manipulálása

Gyakori módszer, hogy az ügyeskedő eladók meghamisítják a járművek futásteljesítményét, és így próbálják meg növelni az eladásra kínált jármű értékét. A régebbi autók kilométeróráját mechanikusan, az újabb járművekét a hozzájuk csatlakoztatott diagnosztikai eszközökkel módosítják. A visszapörgetett kilométeróra-állású autók így látszólag kevésbé elhasználtak, mint a valóságban, de az új tulajdonosra nagyobb kockázat hárul: a járműnek komolyabb mechanikai problémái is lehetnek, ráadásul jóval többet fizetett érte, mint amennyit ténylegesen ér.

Rejtett sérülések

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A járművek többsége az évek során kisebb-nagyobb sérüléseket szenved. Vannak azonban eladók, akik nem osztják meg az érdeklődőkkel az autó előéletére vonatkozó információkat, így az egyetlen módja annak, hogy a vevő tájékozódjon a kárelőzményekről, hogy ellenőrzi a jármű múltját. Sok pénzébe kerülhet ugyanis a vevőnek a javítás, ha olyan használt autót vásárol, amely korábban súlyosan megsérült. Arról nem is beszélve, hogy a járműnek akár az utasok biztonságát is veszélyeztető, szerkezeti sérülései is lehetnek.

Hamis járműtörténeti jelentés

Egyes tisztességtelen eladók meghamisított járműtörténeti jelentéssel igyekeznek bebizonyítani a vásárlónak, hogy az általuk eladásra kínált autó hibátlan. Ha az előzményjelentést csak kinyomtatva látjuk, és nem ott helyben kérjük le, az eladó előzőleg kitörölhetett egyes súlyos eseményeket. Nagyon fontos, hogy a vásárló maga kérjen előzményjelentést az adatszolgáltatótól, így elkerülheti, hogy becsapják.

Járművek, amelyeket korábban közösségi autóként vagy taxiként használtak

Általában jobb elkerülni azokat az autókat, amelyek előzőleg carsharing hálózatban, illetve taxiként közlekedtek. Ezek a járművek ugyanis az átlagosnál jobban elhasználódnak, és nagyobb a valószínűsége, hogy a szervizelésük előre nem látott kiadásokkal jár. Az eladók viszont sok esetben nem számolnak be a vásárlóknak arról, hogy az autót ilyen célból használták. A járműmegosztó társaságok által üzemeltetett, rövid távon bérelhető járművek esetében jóval nagyobb például a hidegindítások száma, ami aránytalanul sokat árthat a motornak és néhány más alkatrésznek, így ezek az eladáskor nem olyan megbízhatóak, mint az elvárható lenne. A valaha taxiként működtetett autók az átlagosnál nagyobb futásteljesítményről vagy akár az elhasználódott belső térről – különösen a kopott hátsó ülésekről – is felismerhetők. Tekintve, hogy a taxisok többsége városi forgalomban közlekedik, a vásárlóknak érdemes alaposan ellenőrizniük a fékrendszert és a felfüggesztés alkatrészeinek állapotát.

Lopott autók

A lopott járművek túlnyomó többsége bontás után, alkatrészként kerül a feketepiacra, de az is előfordul, hogy egy-egy autó apróhirdetésekben vagy közösségi oldalakon bukkan fel. Ha lopott járművet vásárolunk, napokba vagy akár hetekbe is telhet, mire visszaszerezzük a pénzünket. A járműtörténeti jelentésekből viszont azonnal kiderül, ha bejelentették, hogy az autót ellopták.

Gyanús fizetési rendszerek

Intő jelnek kell tekintenünk, ha az eladó kijelenti, hogy nem fogad el banki átutalást, és inkább a Western Union vagy egy ahhoz hasonló szolgáltatáson keresztül történő fizetést részesít előnyben. Hamis személyazonosító igazolványokkal ugyanis a csalók hozzájuthatnak a pénzünkhöz, az autót viszont soha nem fogjuk látni.