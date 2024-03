Nagy változás élesedett a Tesco parkolóiban: ennek rengeteg magyar autós fog örülni

Tovább növeli Shell Recharge EV-töltőhálózatát a Shell Hungary zRt. A mai napon kezdték meg működésüket az első hat helyszínen a Tesco hipermarketek parkolóiba telepített töltőoszlopok, amelyek kényelmes töltési lehetőséget biztosítanak az elektromos autók tulajdonosainak vásárlás közben. A Shell 36 töltőponttal működő saját EV-töltőhálózata az elkövetkező hónapokban folyamatosan bővül, és az év végére országos lefedettséggel kínál majd minden töltési igényre kiterjedő EV-töltési lehetőséget.

Mától használhatják az ügyfelek az első, a Tesco parkolóiban üzembe állított Shell Recharge elektromos autó töltőoszlopokat. A normál- ill. gyorstöltést is biztosító oszlopok 11-100 kw közötti teljesítményt nyújtanak, és egy helyszínen egy időben három töltőberendezésről összesen hat gépjárművet tölthetnek az ügyfelek. Az AC (váltóáramú) normál töltők hosszabb idejű parkolásokhoz ideálisak, míg a DC (egyenáramú) töltők útközben vagy töltőállomásokon való gyorsabb töltésre szolgálnak.

„A Shell Recharge hálózatának folyamatos bővítésével ügyfeleink gyors, kényelmes és megbízható elektromos autó töltési lehetőséghez jutnak nem csupán a Shell töltőállomásokon, de a Tescoval kötött partnerségnek köszönhetően a bevásárlásaik során is. Az elkövetkező hónapokban további Tesco parkolókban és Shell töltőállomásokon lehet majd elektromos autót tölteni, amellyel országos lefedettséget érünk el, és kielégíthetjük az elektromos járművet használók speciális igényeit” – mondta el az első, a Tesco parkolókban üzembe helyezett új EV-töltőpontok indulásakor Vecsey Sarolta, a Shell Hungary zRt. Mobilitási Üzletágának vezetője.

A Shell saját működtetésű, gyors, kényelmes és megbízható EV-töltési szolgáltatása többféle módon, egyszerűen elindítható a helyszínen. Eseti töltést érintésmentes fizetéssel kezdeményezhetnek az ügyfelek a bankkártya terminálon keresztül, vagy a töltőoszlopon megjelenített QR kód beolvasását követően a bankkártya adatok megadásával. A Shell Hungary zRt. szerződött üzemanyagkártyás partnerei töltést indíthatnak Shell Hibrid üzemanyagkártyával, vagy a Shell Recharge alkalmazáson keresztül. Számos más roaming partnerkártya is használható a töltőpontokon.

Egyéni vásárlók a honlapon és az alkalmazás felületén is tájékozódhatnak az aktuálisan elérhető töltőpontok címéről, az azokon használható csatlakozók típusáról, valamint a töltési sebességről. A Shell jelenleg több mint 55 000 nyilvános és magán töltőpontot üzemeltet világszerte, és 2030-ra 200 000 ilyen pont működtetését tervezi. A Shell Recharge magyarországi hálózata támogatja a Shell azon törekvését, hogy globális vezető szerepet töltsön be az EV-töltés területén, miközben a Shell Powering Progress stratégiájára épít, amelyben a Shell célja, hogy 2050-re nettó nulla kibocsátású energiaipari vállalattá váljon, és alacsony szén-dioxid-kibocsátású vagy szén-dioxid-semleges üzemanyagok biztosításával segítse ügyfeleit a szén-dioxid-mentesítésben az energiaátállás során.

Az újonnan indult Shell Recharge elektromos töltőoszlopok az alábbi címeken található Tesco hipermarket parkolókban érhetők el:

2060 Bicske, Csabdi út 102.

1149 Bp. XIV. Pillangó út 15.

1173 Budapest, Pesti út 5-7.

1214 Bp., II Rákóczy F. út 191.

2890 Tata, Győri út 2.

2800 Tatabánya, Bláthy Ottó u. 1.

A Shell Hungary a szerződött üzemanyagkártyás ügyfelei számára a saját töltőpontjain túl roaming hozzáférést biztosít a hazai partnerhálózatához, valamint több, mint 300 000 európai töltőponthoz is. A Shell Hibrid üzemanyagkártyás ügyfelek Magyarországon a Shell Recharge márkajelzéssel ellátott töltőpontokon kívül az +MVM Mobiliti, az Ionity, a Tea Mobilitás, a Chargecloud, a Virta (Aldi) és a ChargePoint Austria (mások mellett a Lidl) töltőit is használhatják a Shell Recharge app segítségével. Ezen ügyfelek kényelmét szolgálja, hogy a Shell Hibrid kártyával utólagos havi számlázással nemcsak az elektromos autók töltését és a hagyományos üzemanyagok tankolását fizethetik, hanem akár az autómosást, az autópálya díjat vagy a Shell töltőállomásain elérhető, további termékek árát is.