Kegyetlen látlelet a magyar bérekről: súlyos éveket kell gürizni a legfapadosabb új autóért is

Egy élet munkája is kevés lenne a statisztikák szerint legrosszabbul kereső magyaroknak ahhoz, hogy megvásárolják a legolcsóbb itthon kapható új autót. A kis Mitsubishi ugyan csak 4,4 millióba kerül, de ahol a nettó átlagkereset alig éri el a 100 ezer forintot, ott ez is elérhetetlen - ráadásul ezek a dolgozók még hitelt sem kapnak a bankoktól. Közben, mint kiderült, az ország legjobban fizetett alkalmazottai kevesebb mint fél év alatt leszurkolják a kisautó árát. Megnéztük azt is, hogy mekkora a különbség az átlagos keresetűek és a topfizetéssel rendelkezők hitelhez jutási lehetőségei között.

