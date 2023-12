Autósok! Komoly bírság jár ezért idén decemberben: sokan nem hallottak a szabályról

Megindult az év végi roham, mindenki igyekszik a legszebb fenyőfát kiválasztani karácsonyra. Arra viszont kevesen gondolnak, hogy nem mindegy, miként is szállítjuk haza a fenyőt. Ha nem jól rögzítjük, akkor egy balesetnél óriási bajt, komoly sérüléseket okozhat az elszabadult tűlevelű. Mutatjuk, hogyan kell biztonságosan autóval hazavinni az árustól a fenyőfát!

Hamarosan megindul a roham a fenyőárusokhoz, mindenki igyekszik a lehető legszebb karácsonyfát beszerezni az ünnepekre. Viszont csak nagyon kevesen gondolnak a zöld rakomány biztosítására az autóban, a többség valószínűleg úgy van vele, mi baj történhet. De a karácsonyi fenyő hazaszállítása is nagyon veszélyes lehet, hiszen, ha balesetet szenvedünk, a fa lövedékként repülhet előre az autó tetejéről, vagy a kocsiban!

A Német Autóklub szerint már vásárlás előtt érdemes megtervezni, hogy is fogjuk hazavinni a fenyőt, az autó tetejére kell rögzíteni, vagy elfér a csomagtartóban. Ha lehajtott ülésekkel az utastérbe is befér, akkor a vastag törzs mindenképp előrefelé nézzen, az elöl utazók védelmére pedig érdemes valamilyen fadeszkát elhelyezni a fenyő és az első ülések háttámláha közé - ahogy a lenti videóban is megmutatják. Érdemes lehet valahova lekötözni a fát, hogy ne mozogjob össze-vissza a csomagtartóban.

Ha a karácsonyfa nem fér be az autóba, és tetőcsomagtartón, vagy simán a tetőre rögzítve visszük haza, akkor még ennél is jobban oda kell figyelni a szállításra! Ha csomagtartó nélkül vinnénk haza, akkor érdemes egy pokrócot tenni a fenyő alá, hogy ne karcolja össze a fényezést.

Fontos, hogy ne gumikötéllel, vagy ahogy a köznyelv ismeri, "gumipókkal" rögzítsük a fát! Használjunk rendes hevedereket. A gumis kötelek ugyanis nem tudják megfelelően rögzíteni a fát.

Törésteszt is készült, amelyben szintén tisztán látni, miért is nem érdemes félvállról venni a dolgot. Ha mondjuk a tetőn rosszul rögzített fenyő előrerepül, és eltalál valamit vagy valakit, annak is mi isszuk meg a levét: