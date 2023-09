Végleg leáldozott az európai autóiparnak: szép lassan leigázza Kína a Földet

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az Európai Unióban mindig is kulcsszerepet játszott a gépjárműipar a tagállamok gazdasági fejlődését tekintve, gondoljunk csak Németországra vagy Olaszországra. Azonban most már az európai autóiparnak meg kell tudnia felelni a fokozatos elektromos átállás kihívásainak, amely során Kína térhódításával is számolni kell.

Európában a legjelentősebb autóiparának Németország ad otthont, ami az ország gazdasági ütőereként funkcionál, ugyanis mind az árbevétel, mind a foglalkoztatás szempontjából meghatározó ágazatról beszélünk. Ráadásul sok egyéb gazdasági szereplőnek is munkalehetőséget és megélhetőségi forrást biztosít: ilyen a fém- és gumialkatrészek, vagy a biztonsági rendszerek gyártásával foglalkozó vállalatok például. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az oeconomus.hu cikkében arra is kitér, hogy a magyar GDP közel 2,5 százalékát generálja a szektor, miközben hazánkban körülbelül 50 ezer embert foglalkoztatnak. Ráadásul az sem mellékes, hogy 2010 és 2019 között az ágazat termelési értéke 165 százalékkal növekedett, miközben a prémium kategóriás német autómárkák, mint az Audi, Mercedes-Benz vagy a BMW kiemelt jelentőséget tulajdonítanak Magyarország külpiaci befektetései során. A szakértők szerint a nem is olyan távoli jövőben az európai – így a német és a magyar – autógyártás előtt álló legfőbb akadály, az a belső égésű motorok használatának fokozatos megszüntetése, valamint Kína dominanciája az elektromos járműgyártás vonatkozásában. Tavaly ugyanis az Európában eladott elektromos autók 16 százaléka készült Kínában, ami 5 százalékpontos növekedést mutat a megelőző évekhez képest. EZ IS ÉRDEKELHET Kiderült az igazság a kínai elektromos autókról: itt vannak a friss árlisták - megéri ezeket megvenni? A Német Autóklub most megnézte, valójában mennyivel is olcsóbbak ezek a modellek az európaiaknál. Hozzátették: ne csak a vételár legyen a meghatározó tényező az autóvásárlásnál. Mindez pedig komoly kockázatot jelent az európai ipart nézve, hiszen az összeszerelési folyamat Kínában zajlik le, így bár a nyugat-európai autógyártók bevételei nem maradnak el, azonban a foglalkoztatási szint csökken és az európai szektor versenyképessége nem fejlődik.

