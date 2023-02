Egyre több német és magyar vásárló választ ilyen kocsit: mégis, mit tudhatnak?

Európa legnagyobb autópiacán tavaly eladott új személyautók több mint háromnegyede, konkrétan 77,3 százaléka szürke/ezüst, fekete vagy fehér volt - derült ki a német szövetségi közúti közlekedési hatóság (KBA) legfrissebb adataiból. 2015 óta minden évben a szürke/ezüst található az első helyen, mely fényezés tavaly 30,8 százalékos részesedést szerzett Németországban - írja a hvg.hu. 2021-ben még az új autók 75,9 százaléka rendelkezett szürkeárnyalatos fényezésekkel.

Az új személyautók 26,3 százaléka volt fekete 2022-ben, a fehér járművek részaránya pedig mintegy 20,2 százalék volt - írja a lap. Eközben 2006-ban még csak a vásárlóknak 1,6 százaléka választotta a fehér színt. A színes fényezések közül a kék végzett tavaly az első helyen (9,9%), amit a piros követett (5,8%), majd a zöld (2,2%). Utóbbi szín népszerűsége növekedett a leginkább 2022-ben - 25,7 százalékkal.

Az újonnan eladott kocsik "elszíntelenedése" meglátszik azon is, mennyi a színes kocsi az utakon Magyarországon. A Pénzcentrum nemrég készült kutatásából is az derült ki, hogy a magyar autótulajdonosok is jobban kedvelik a szürkeárnyalatos, mint a színes palettát. A legtöbben hazánkban is ezüst, fehér, szürke vagy fekete autókat vezetnek, mindössze az járművek negyedét teszik ki együttesen a piros, kék és zöld kocsik. Bár, mint kiderült, a magyarok kedvenc színe a kék, és többen szeretik a zöld, piros, fekete és türkiz színeket is, autószínek tekintetében konzervatívabban választunk.

Minden tizedik válaszadónknak ezüstszínű autója volt, 9,4 százalékuknak fehér és 8,9 százalékuknak szürke. Fekete és kék kocsit 7,6 százalékuk vezet, és 6,2 százalék pedig pirosat. Így a magyar utakon robogó kocsik több mint fele "színtelen", fehér, szürke vagy fekete árnyalatú. A férfiak többsége fehér (11,5%), szürke (11,4%), és ezüstszínű (11,2%) autót vezet. A nők esetében ugyanezek a dobogós színek, csak más sorrendben: a legtöbb válaszadónknak ezüst (9,6%) autója van, ezt követik a fehérek (8,1%) és szürke 7,2%) kocsik. A nők körében a kék egy hajszállal gyakoribb, mint a fekete, míg a férfiaknál fordítva:

A jármű színe meghatározó lehet abban, mekkora a valószínűsége a balesetnek - közölte korábban a carVertical. Egy kutatás szerint a vizsgált piros autók 60%-a szenvedett balesetet, így ez lehet a "legveszélyesebb szín", melyet a barna (59%) és a fekete (57%) követnek. Az ilyen járművek valamivel gyakrabban kerülnek balesetbe, mint mások: pl. a sárga (55%), a kék (54%), a fehér (50%) és a szürke (50%) autók. Azonban nem feltétlenül magával az autószínnel függ ez össze, inkább autót választók személyiségével. A közlés szerint a konzervatív vásárlók nagyobb valószínűséggel választják a megszokott színű járműveket, míg az extrovertáltabb vezetők az élénk színeket részesítik előnyben.

Nem meglepő, hogy a piros autók nagyobb valószínűséggel szenvednek balesetet. A sportautókat általában pirosra festik, és a sebesség szerelmesei szívesebben választanak piros autót, mint a konzervatív vezetők. Ennyi elég is ahhoz, hogy feltételezzük, miért a piros autók vannak az első helyen ezen a bizonyos listán

- magyarázta M. Buzelis. Azt is közölték, hogy bár az autógyártók az elmúlt évtizedekben rengeteg élénk színt vezettek be. Úgy tűnik azonban, hogy a szürke, a fehér vagy a fekete egyhamar nem veszíti el népszerűségét.