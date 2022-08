Veszélyes trükk terjed a magyar benzinkutakon: így kerülik ki a drága benzint, milliós bírság lehet a vége

Augusztus elején a kormány leszűkítette a benzinárstop körét, így már csak magánszemélyek vásárolhatnak hatósági áron üzemanyagot. A változtatás egy új keresletnek adott lendületet: rekordszám nőtt meg azóta a leszívócsövek és a benzinkannák forgalma – írja az rtl.hu.

Egyre több jel utal arra, hogy a benzinárstop magánszemélyekre korlátozása új trükközések sorozatát indította el. A beszámolók alapján egy családon vagy társaságon belül az egyik, magántulajdonban lévő autót kedvezményes áron teletankolják, majd abból áttöltik az üzemanyagot a másik családtag vagy ismerős által használt céges autóba, amibe amúgy már csak piaci áron lehet benzint vásárolni. Ezzel viszont új keresletnek adtak lendületet: az elmúlt nagyjából egy hétben a benzinleszívó csövek forgalmában mintegy 200 százalékos, a benzinkanna-eladásokban pedig 450 százalékos növekedést tapasztaltak az autóalkatrész-eladók.

Fontos leszögezni, hogy a klasszikus, gumicsöves (olykor kerti slagos) vákuumos-leszívós megoldás nemcsak tűzveszélyes, de az egészségre is elég veszélyes: ha valaki véletlenül lenyeli a tankból leszívott benzint, számos kellemetlen tünetre számíthat, akár a szervei károsodását is kockáztatja, sőt nagyobb mennyiség esetén akár bele is halhat a mérgezésbe. Ugyanakkor ma már kényelmesebb megoldások is léteznek, például speciális benzinleszívó csövek, illetve elektromos benzinpumpák formájában. Az üzemanyagot pedig olyan tárolóedényben lehet csak eltenni, amely a folyadék maró hatásának ellenáll, gyújtási veszélyt nem jelent, és biztosan zárható. Aki nem tartja be a szabályokat, és tetten érik a hatóságok, az 10 ezer forinttól egészen milliós összegig terjedő tűzvédelmi bírságot kaphat.