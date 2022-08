Őrült mélyrepülésben a magyar autópiac: lassan vége a Suzuki egyeduralmának?

Komoly meglepetésekkel érkeztek meg a júliusi forgalomba helyezési adatok: kiderült, hogy három kategóriából már csak egyben vezeti az összesítéseket a Suzuki Magyarországon. A legkedveltebb modell idén ugyan még mindig az SX4 S-Cross, de havi és éves viszonylatban sem a japán márka helyezte forgalomba a legtöbb autót hazánkban.

Júliusban 8957 darab személyautó kapott (újfajta) magyar rendszámot, ami jócskán elmarad az elmúlt két év adataitól: tavaly 1611 darabbal több kocsit helyeztek forgalomba itthon, 2020-hoz képest pedig 3090 darabos, azaz 25,6 százalékos az elmaradás - derült ki a Datahouse friss adataiból, amelyeket a Pénzcentrumnak is elküldtek.

Éves szönten 2022-ben eddig 66 365 autót helyeztek itthon forgalomba, ami 12 százalékkal marad el a tavaly ilyenkor jegyzett adatoktól. A 2020-as statisztikákhoz képest pedig csak azért 2 százalékos a különbség, mert a járvány első pár hónapjában gyakorlatilag padlót fogott a magyar autópiac.

Sőt, mint az alábbi grafikonon látható: a 2018 óta követett adataink szerint idén eddig minden hónap az adott hónap legkisebb darabszámát produkálta.

Erre senki sem számított - főképp nem a Suzuki

Ami a márkák versenyét illeti, óriási a júliusi meglepetés! A hazai piacot évek óta rendre vezető Suzuki a múlt hónapban csak az ötödik legtöbbet forgalomba helyező márka lett.

A lista élén a Volkswagen áll 1086 darabbal, nem sokkal elmaradva (1065 db) második a Toyota, a harmadik helyre pedig a Dacia ért oda 830 forgalomba helyezéssel. Ezeken kívül még a KIA is megelőzta "a mi autónkat" több mint 100 darab forgalomba helyezett autóval.

Éves összesítésben pedig már pár hónapja a Toyota vezeti a forgalomba helyezési listát, júliusra már több mint 1000 forgalomba helyezéssel veri a második Suzukit. A harmadik helyen bő 1200 darabbal maradt le a japán márkától a Volkswagen, amelyet a Ford és a KIA követ az első ötben.

A modellek versenyét még magabiztosan vezeti a Suzuki SX4 S-Cross (idén 4168 forgalomba helyezés), de a második helyről letaszították a Vitarát, ami 2443 darabbal csak a harmadik helyen áll a rangsorban. A két Suzuki közé a KIA Ceed férkőzött be 2551 darabbal.

De a Dacia Duster (2346 db) és a Toyota Corolla (2209 db) is eléggé szorongatja a magyarok egykori kedvenc autóját. A top25-ben feltűnnek a nagycsaládos támogatás slágerei is, mint a Ford Tourneo és a Dacia Jogger is, amelyek mind rendelhetőek hétszemélyes kivitelen.