Súlyos kór terjed a magyar autókban: ezek a tünetei, így védekezz

Még nincs az a klasszikus kánikula, de a párás levegő és a tűző nap miatt így is pokollá válhatnak az autóink, ezért a legtöbben már be is nyomták a klímát. Azonban komoly fertőzést kockáztat az, aki nem ügyelt kellőképpen a karbantartásra, ugyanis az autó szellőzőrendszere csúnya betegségek táptalaja is lehet. Emellett az sem mindegy, milyen pollenszűrő van az autódban: az allergiásoknak, légúti betegségben szenvedőknek érdemes valamilyen komolyabb változatra beruházni.

Bár még nincs 40 fokos kánikula, de a tűző napon, a dugóban szinte meg lehet főni a kocsiban, valamint az esőzések miatt a levegő is sokszor nagyon párás: ezért is nyomják be a legtöbben a klímát az autóban, elviselhetővé téve az utazást. Azonban nagyon kevesen tudják, hogy miképpen kell helyesen használni az autónk klímaberendezését.

Például érdemes pár perccel korábban beindítani a kocsit, és járatni egy kicsit a rendszert, hogy már hűvös autóba szállj be. Ez nem csak a konfort miatt fontos, hiszen a tűzforró autóban kevésbé lehet koncentrálni. Annak érdekében, hogy az autó minél hamarabb lehűljön, érdemes keringetőre állítani a ventillátort, hogy ne a külső meleg levegőt szívja be a rendszer, hanem a kocsiban lévő levegőt hűti le. A keringetés alatt a rendszer nagyobb teljesítményen dolgozik, gyorsabban hűt, úgyhogy kb. 5 perc után ki lehet, és ki is kell kapcsolni, mivel az Autobild szakértői szerint ha sokáig keringeted a levegőt, akkor fennáll a veszélye annak, hogy felgyülemlik a szén-dioxig az utastérben.

Sőt, a legtöbben a hőmérsékletet is rosszul állítják be: ha nincs kint kánikula, akkor érdemes 20-22 fok körülre tekerni a termosztátot. De amennyiben nagyon meleg van, akkor nem szabad a külső hőmérsékletnél hat fokkal hidegebbre állítani, mert kiszálláskor szabályosan arcon csaphat a hőség

Sokan az ablakot is lehúzzák, ha már túl hűvös van nekik az autóban: ez egy másik jellemző hiba, hiszen "kimegy a hideg", fölöslegesen fogyott az üzemanyag. Inkább érdemesebb ilyen esetekben melegebbre állítani a hőmérsékletet, illetve lejjebb venni a befúvó ventillátor sebességét.

Bacilusok táptalaja lehet az autóklíma

A klímatisztításra is kevesen gondolnak, és a rossz szag is hamar elillan bekapcsolás után. Ám a szag jelzi, hogy túlzottan elszaporodtak a baktériumok az autóklímában, úgyhogy ajánlatos mihamarabb fertőtleníteni. Ennek kapcsán egy másik hibát is gyakran elkövetnek az autósok:

a legtöbben végig nyomatják a klímát, csak akkor állítják le, amikor megérkeznek az úticélhoz. Így azonban a kondenzvíz nem tud rendesen elpárologni a rendszerből, kitűnő táptalajt biztosít a baktériumoknak. Úgyhogy érkezés előtt pár perccel érdemes kinyomni a légkondit.

A szűrőket ne felejtsd!

Mivel óránként akár 500 000 liter levegő is beáramolhat a kocsinkba, és ez ötször több kipufogógázt, szennyezőanyagot és allergént tartalmazhat, mint a normál, utcai levegő, érdemes gondolni a megfelelő védelemre!

Szerencsére az autók kabinszűrői eltávolítják a szennyeződések nagy részét, és így megvédik az utasokat a beáramló levegő szennyeződéseitől. Az utastérben pollenszűrőknek is nevezett szűrők különböző változatokban kaphatóak: létezik a klasszikus rostszűrő gyapjú és/vagy papír membránnal, van kombinált szűrő aktív szén komponenssel és az úgynevezett HEPA szűrő (High Efficiency Particulate Air). A német autóklub ezek kapcsán kiemeli, hogy a szűrőket évente (lehetőleg tavasszal, a pollenszezon elején) vagy 20-30 ezer kilométerenként érdemes cserélni - ezt akár otthon is elvégezhetjük.

Az ADAC összeállította, mit kell tudni az egyes szűrőkről, hogy könnyebb legyen kiválasztani megfelelőt: a klasszikus, papírból vagy nem szőtt anyagokból álló szűrőmembránok a káros részecskék akár 95 százalékát is kiszűrik a járműbe áramló levegőből. Szűrő teljesítményük főként a lebegő részecskékre (por) és a durva részecskékre korlátozódik - mint például a rovarok vagy a homok. A gáznemű szennyeződések és szagok általában gát nélkül haladnak át ezen a szűrőn. A növényi pollent viszont többnyire hatékonyan szűrik ki és védik a légkondicionáló rendszer érzékeny alkatrészeit a szennyeződésektől.

Az aktív szenes szűrő többre képes, mint a klasszikus darabok, mivel egy további aktív szénréteggel rendelkezik. Így pedig kiszűri a mérgező anyagokat, például nitrogén-oxidokat, kén-dioxidot, ózont és kellemetlen szagokat is. Számos jelenleg gyártott személygépkocsi már alapfelszereltségként fel van szerelve aktív szenes szűrőkkel .

De a klasszikus szűrővel felszerelt autóknál is lehetőség van ezek olcsó cseréjére, és ajánlott is a légúti betegségekben szenvedőknek, valamint az allergiásoknak. Cserekor lehetőség szerint eredeti pótalkatrészeket vagy ismert gyártók termékeit kell használni.

A nagy teljesítményű HEPA szűrő a részecskék legalább 99,95 százalékát megbízhatóan kiszedi a beáramló levegőből, beleértve az ultrafinom (0,1 mikronnál kisebb) részecskéket és még a káros baktériumokat, vírusokat és egyéb mikroorganizmusokat is . Ez azt jelenti, hogy a szűrőbe kerülő 10 000 részecske közül legfeljebb öt részecske jut át.

A HEPA az olyan az ultrafinom részecskék szűrésére is alkalmas, mint a fékpor és a korom. Ezek a különösen veszélyesek lehetnek az emberi szervezetre: kis méretüknél fogva képesek a mérgező anyagokat a test legsérülékenyebb területeire szállítani, valamint a tüdőnkbe is könnyedén eljutnak.

A HEPA szűrők több rétegből állnak, és lényegesen alacsonyabb légáteresztő képességgel rendelkeznek, mint a hagyományos szűrőanyagok. A szükséges légáteresztőképesség eléréséhez a szűrő közegfelületét akár ötszörösére kell növelni, ezért a HEPA szűrő gyakran nem tudja helyettesíteni a hagyományos szűrőt .