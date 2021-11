Megér több mint 9,5 milliót? Teszten a legvagányabb Nissan Juke

A piacon kapható egyik legvagányabb városi crossovert tesztelte a Pénzcentrum: a Nissan Juke ugyan csak egyliteres motorral kapható, de ettől egyáltalán nem kell megijedni. Mint ahogy attól sem, hogy esetleg kicsi lesz, ugyanis a kategóriához képest elég bőséges a helykínálat.

Ledobták a dizájnbombát a Nissan tervezői: az új Juke hasonlóan extrémre sikeredett, mint elődje, ám közben azért sokkal komolyabb is lett, és úgy összességében emészthetőbb az átlagemebr számára is. De az alaphangulat megmaradt, az anyagminőségre és a térre sem lehet panasz. A majdhogynem fullextrás, N-Design tesztautónknak is a legnagyobb különlegessége maga a dizájsn - ebben a tekintetben kevés versenytársa akad a piacon.

A vörös-fekete kéttónusú fényezés, és az óriási, 19-es kerekek pedig még rá is tesznek egy lapáttal az autó amúgy sem hétköznapi formavilágára. A két csíkszeme alá hatalmas, kerek fényszórók kerültek, és a hűtőrácsot, valamint a Nissan-logót egy óriási króm V-alakba foglalták, amitől az egész kocsi egy drabális vaddisznónak tűnhet - de nyugi, nem bánt senkit. Az autó hátulja viszont "meglepően" hétköznapira sikerült, dehát nem is azt nézi meg az ember először.

A 115 lovas, egyliteres motor (mással nem is rendelhető) meglepően jól mozgatja, sport módban még a gyorsulása is érezhetően javul. Összességében a teszt alatt 6,7 literes fogyasztás tudtunk kihozni - 60 százalék autópálya, 40 százalék város -, ami a mai benzinárak mellett egyáltalán nem rossz egy ekkora autóhoz.

A Juke pont annyival nagyobb, mint egy átlagos városi crossoverek, hogy már családi használatra is alkalmas lehet. A beltér anyagai kifejezetten igényesek, és csak nagyon elvétve találkozni kopogós műanyagokkal: a műszerfalon is az alcantara-betétek, és a puha bevonatú műanyagelemek dominálnak. Az N-Design felszereltség speckó ülései is kényelmesek, holott sokszor az ilyen dizájnparádé pp ennek a rovására szokott menni. Természetesen fűteni is lehet az elsőket, ami a 190 ezres téli csomag része, tehát nem alapfelszereltség. Összességében úgy az egész első traktus a kategóriában elvárható minőségen felül van összerakva.

Viszont a dizájnerek beírhatják a feketepontot a zongoralakk-betétek miatt!

Bár ezekből dícsérendően keveset használtak, azokat pont a legrosszabb helyeken: a modern autóipar legutálatosabb anyagával, amelyre elég csak ránézni, már újjlenyomatos, dzsuvás lesz, pont ott találkozhatunk, ahol a legtöbbet matatunk a kezünkkel. Az ajtókönyöklőkön, a klímabefúvók, kapcsolók körül, na meg a váltónál - ahol a kéziféket meg a vezetési módot is tudjuk kapcsolgatni.

A technológiára sincs panasz

A műszeregységben a két hagyományos mérőóra közé szerkesztettek be egy kijelzőt, amelyen számos infó megjeleníthető az autóról, és grafikailag is egészen pofás megoldás. A 8 colos középső kijelző is teszi a dolgát, külön pozitívumként kell kiemelni, hogy fizikai gombokat is kaptunk mind az egység, mind pedig a klíma irányításához! És még tekerők gombok is vannak a hangerőszabályzáshoz, ami szintén ritka manapság.

A szoftveres résszel sincs semmi probléma, az Android Auto gond nélkül kapcsolódott, innentől pedig teljesen mindegy, hogy a gyári térképszoftver hogy néz ki, és miképp látja el a funkcióját - egyébként nincs vele semmi probléma, csak a kinézete inkáb a 2000-es évek elejére emlékeztet.

Illetve a Bose Personal Plus hangrendszer (a fejhallgatókra emlékeztető, fejtámlákba épített hangszórókkal) nagyon ott van a szeren, ha az ember igényes az autója audiójára, akkor bőven megéri azt a 250 ezer forint pluszt, amibe kerül.

A technológiai csomag, bár 390 ezer forintba kerül pulszban, igencsak ajánlatos. Ebben kapjuk meg a 360 fokos kamerarendszert, ami hatalmas segítség a parkoláskor, illetve a holttérfigyelő, a sávtartó, és a tempomat is ennek a része többek között. Utóbbiakról rosszat nem lehet írni: szépen teszik a dolgukat, ahogyan azt elvárhatjuk 2021-ben egy modern autótól.

Összességében egy jó csomag

Mindent összevetve egy elég jó ajánlatnak tűnik a Juke, amely 6,9 millióról indul (a tesztautónk árcédulája több mint 9,5 milliós), a modern forma mellé kapunk egy elfogadható, és elég jól fogyasztó motort, mi a városban és a pályán is megállja a helyét.

A 412 literes csomagtartó, és a belső helykínálat is alkalmassá teszi arra, hogy egy család igényeit kielégítse, az anyagminőségre, és a technikai színvonalra sem lehet panaszunk. Bár árát tekintve nem tűnik ki a versenytársak közül, sőt, a fentebb említett tulajdonságai miatt mégis egy ajánlható, jó vétel lehet.