Így fűti a chiphiány a megugró inflációt: pokoli időszak vár a magyarokra is + videó

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nincs mese, bátran kijelenthető, hogy a globális chiphiány is fűti a megugró inflációt. De hogyan is alakult ki ez a helyzet, és mi lehet a megoldás rá? Videóban mutatjuk a válaszokat, és azt is, befektetőként lehet-e ebből profitálni.

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.

Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix. Iratkozz fel

Támad az infláció! Októberben Magyarországon 6,5% volt a pénzromlás mértéke, aminek részbeni oka, hogy globálisan a kínálati oldal gyengélkedése is felfelé hajtja az árakat. Ilyen, kínálati oldalhoz kapcsolódó árfelhajtó erő a globális chiphiány, aminek következtében akadozik az autóipar termelése, a használtautó árak emelkednek, a videókártya már drága kincsnek számít, és még az új Palystation játékkonzolra is hónapokat kell várnunk. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! De miért van chiphiány? Másfél éve minden rendben volt, most meg úgy tűnik, összeomlott egy jól működő rendszer. A legfőbb ludas ez esetben is a Covid. A lezárások, karantén miatt sok helyen nem tudtak bemenni a gyárakba dolgozni, illetve, amikor kitört a mizéria, rengeteg cégvezető megijedt, és lemondták a megrendeléseiket, a chipgyártók pedig lemondták az alapagyag-rendeléseiket. A válság ugyanakkor nagyon máshogy alakult, ahogy azt előre sokan prognosztizálták. Az emberek bezárkóztak, rengetegen álltak át home office-ra, és otthon töltötték minden szabadidejüket is. Így ugrásszerűen megnőtt a kereslet a számítógépek, tabletek, játékkonzolok, otthoni okos sportgépek iránt, és ezekbe mind-mind mikrochip kell, vagyis pont az ellenkezője történt annak, amit a cégvezetők a járvány kitörésekor megjósoltak. Felmerül a kérdés, hogy miért nem gyártanak több chipet, ha többre lenne igény? Hát azért, mert a nagy gyártók már most is 100%-os kihasználtsággal termelnek, a hét minden napján, 24 órában. Ok, de akkor miért nem húznak fel gyorsan 2-3 új gyárat, és a probléma egyből megoldva? Nos, a válasz egyszerű. Egy új gyár felépítése minimum 2 év, és alsó hangon 10 milliárd dollár, ami kb. 3100 milliárd forintnak felel meg. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Ráadásul igazából csak 3 nagy gyártó van a földön, amelyek képesek nagy mennyiségben chipeket gyártani, az Intel, a Samsung és a Taiwan Semiconductor (TSMC). Az Apple, Sony, AMD, Nvidia mind a tervezésre fókuszálnak és bérgyártatnak, jellemzően a TSMC-vel. Hogyan alakulhatott ki, hogy ettől a 3 gyártótól függ a világ sorsa, hiszen a 2021-es év olaja a mikrochip, ettől ketyeg minden, ettől pörög a gazdaság? Az egyéb tényezőkről, a megoldásról, a TSMC kulcsszerepéről, és arról, hogy miként profitálhatsz a jelen szituációból, az alábbi videóban találsz izgalmas információkat.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK