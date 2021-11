Térképen a sötét valóság: itt lopják el a legtöbb autót Budapesten és környékén

Bár lakosságarányosan nem, de összességében azért mégiscsak Budapesten lopják a legtöbb autót Magyarországon. A legfrissebb, két hónap adatait tartalmazó bűnügyi térképről pedig még az is leolvasható, hogy Pesten sokkal nagyobb veszélyben van egy parkoló autót, ha gépkocsi-lopásról van szó, mint Budán. Mutatjuk, két hónap alatt, hol fújták meg a legtöbb autót az országban.

A Pénzcentrumon egy hete számoltunk be arról, hogy a katalizátor-mafia ténykedése Magyarországon is egyre nagyobb károkat okoz az autótulajdonosoknak. A katalizátor-lopások hátterében egyértelműen a palládium világpiaci árán kiugró emelkedése áll, de azért a színesfémkinyerés mellett, a fekete beépítések is okozhatnak fejtörést a hatóságoknak. Az autókifosztások emelkedő száma nyomán kíváncsiak lettünk arra is, hogy az elmúlt 60 napban hány komplett autót lovasítottak meg Magyarországon a tolvajok.

Itt lopják a legtöbb autót

Az adatokat az ORFK Bűnügyi térképéből szűrtük le, a 60 napos intervallum 2021. 08. 06 – 2021. 10. 05 között érvényes. A beállítások után az országos hőtérkép egyértelműen megmutatja, melyek a legforróbb autótolvaj területek hazánkban:

A térképről egyértelműen leolvasható, hogy messze Budapest és a főváros környéke számít az autótolvajok mekkájának, de ugyancsak sok az autólopás Győrött, Debrecenben, Székesfehérvár környékén, Kaposváron és Pécsett is. A számok persze összességében nem elképesztően magasak, Budapest közigazgatási területén belül például összesen 31 autót lovasítottak meg augusztus és október eleje között, Győrben 7-et, Székesfehérvár és környékén 8-at, Kaposváron és Pécsett egyaránt 3-3-at, Debrecen és környékén 8-at, Salgótarján környékén pedig 4-et.

Forrás: police.hu

Ha valakit pont-megjelöléssel is érdekelnek az autóeltulajdonítások, akkor a fenti ábrán az egész országot átböngészheti. Ezen látszik, hogy azért két hónap alatt tűntek el autók a Balaton környékéről, Tatabányáról, de Mosonmagyaróvárról is.

Melyek a főváros legveszedelmesebb helyei?

A ponttérkép nagyszerű lehetőség ad arra is, hogy azt is pontosan megnézzük, hogy az általunk vizsgált időintervallum az egyes városok pontosan mely területeiről nyúlták le a legtöbb járgányt. Budapesten egyértelmű például, hogy Józsefváros és Középső-Ferencváros az egyik legfertőzöttebb régió, amitől déli irányba egészen a Havanna-Lakótelepig, leginkább Kispesten sűrűsödnek az autótolvajok. Ezen felül Pestújhely, illetve Újpalota is rizikós helynek számít, innen is tűntek el autók az általunk vizsgált 60 napban.

Buda ilyen szempontból sokkal szolidabb mutatókkal bír, a Duna másik oldalán ugyanis mindössze 4 autót lovasítottak meg. Ebből kettőt Nagytétényben, egyet a Svábhegyen, az utolsó pedig a Kissvábhegyen. Tétényhez közel egyébként alig két nap leforgása alatt Diósdon két autó szintén eltűnt szeptember elején, ahogyan Gyálról is. De ennek ellenére a főváros agglomerációjában nem volt kimondottan jellemző az autóelkötés.

A fővárosban ez még kevés is

Ahogy az eddigiekben taglaltuk, autószámra tényleg Budapesten kötik el a legtöbb autót, érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy 100 000 lakosra vetítve már messze nem a főváros vagy Pest megye szerepel a legrosszabbul. Ebből a szempontból az éllovas egyértelműen Nógrád megye,

itt ugyanis 100 000 lakosra 4 eltulajdonított autót jutott két hónap alatt.

Nógrádot a hármasok klubja követi a listát, azaz azok a megyék, ahol 100 000 főre 3 autólopás jutott. Ezek: Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Komárom-Esztergom, Fejér és Somogy. Mindezeket követi csak Budapest és Pest megye egyaránt 2-2 elkötött autóval/100 000 lakos. Érdekességképp azt is érdemes megjegyezni, hogy augusztus-októberben csupán csak két olyan megye volt Magyarországon, ahol 100 000 lakosra 0 autólopás jutott, ezek pedig

Zala és Tolna megye voltak.

Nem létezik lophatatlan autó

Tapasztalataink szerint nincs ellophatatlan gépjármű, azonban a tulajdonosoknak érdemes mindent megtenni tulajdonuk védelme érdekében

- hívta fel korábban a Pénzcentrum figyelmét az ORFK, akik több potenciális védekezési lehetőséget is megosztottak lapunkkal: