Autó rendszám kereső: Ezeket a fontos adatokat tudhatod meg bármelyik autóról

A 2019 januárja óta működő egységes Jármű Szolgáltatási Platform egy egyszerűen hozzáférhető, bármely magyar állampolgár számára ingyenesen, korlátlan mennyiségben használható autó rendszám kereső program. Az autó kereső rendszám alapján számos fontos információt elárul egy gépjárműről, anélkül, hogy a tulajdonos személyiségi jogai sérülnének.

Cikkünkben eláruljuk, hogyan működik a magyar autó kereső rendszám alapján, külön rendszám kereső program letöltése nélkül. Mit árul el az autó rendszám kereső egy gépjármű kártörténetéről, mit mutat meg a rendszám kereső alapján a JSZP egy autó eredetiségvizsgálatáról? Segíthet a rendszám kereső program egy vásárlónak kiszűrni, hogy valóban jó üzletet köt-e egy használt autó megvásárlásával?

Az autó rendszám kereső program használata

Az autó kereső rendszám alapján bárki számára elérhető, aki azonosítani tudja magát: ahhoz, hogy használhassuk a rendszám kereső szolgáltatást, rendelkeznünk kell egy ügyfélkapus regisztrációval – ami egyébként is elengedhetetlen a hivatalos ügyek egyszerű, online elintézése érdekében -, vagy kérhetünk telefonos azonosítást és természetesen használható a rendszám kereső az új típusú e-személyivel is.

Ahhoz, hogy az autó rendszám kereső program használható legyen, egy dolgot mindenképp ismernünk kell a lekérdezni kívánt gépjárműről, ez pedig nem más, mint a rendszám. Amennyiben elfogadtuk az adatkezelési tájékoztatót, a rendszám kereső ingyenesen és korlátlan rendszám keresés erejéig használható bárki számára.

A Jármű Szolgáltatási Platform

A Jármű Szolgáltatási Platform, röviden JSZP 2019 januárja óta működik, annak köszönhetően, hogy a Belügyminisztérium összevonta a különböző belföldi hivatalok gépjármű lekérdezési nyilvántartását, ezzel létrehozva egy egységesített, megbízható információforrást a magyar autósoknak. A rendszámkereső nem csak a járművek műszaki adatait ismerteti, hanem számos más – például egy autóvásárlás során – elengedhetetlen információt is megmutat. Nézzük, milyen adatok nyerhetőek ki az autó rendszám kereső rendszerből!

Mit tudhatunk meg az autó rendszám kereső használatával?

A járművek forgalmi engedélyében feltüntetett műszaki adatai;

kilométeróra-állás és annak rögzítési időpontja;

a jármű alvázszámára, motorszámára, motorkódjára, rendszámára és regisztrációs matricájára tett megállapítások;

a nyilvántartott tulajdonosainak száma a jármű első magyarországi nyilvántartásba vételének időpontjától;

a gépjármű származási országa;

a származás ellenőrzésének eredménye;

az előzetes eredetiségvizsgálat végzésének időpontja;

az előzetes eredetiségvizsgálatot lefolytató vizsgálóállomás neve, címe;

az eredetiségvizsgálat képi dokumentációja;

a gépjármű előzetes eredetiségvizsgálata során megállapított minősítése;

a forgalomból kivont állapot ténye, forgalomból való kivonás oka, jellege, a kivonás kezdő időpontja;

a járművek érvényes forgalmazási korlátozására vonatkozó adatai;

a körözés ténye;

a kötvénynyilvántartásból beszerzett biztosításra vonatkozó adatok;

a kárnyilvántartásból beszerzett káreseményre vonatkozó adatok és a káresemények dátumai.

Mit nem mutat meg az autó rendszám kereső?

Az autó rendszám kereső az autók műszaki adatairól szinte minden fontos tudnivalót elárul anélkül, hogy a tulajdonos kiléte, szenzitív adatai nyilvánosságra kerülnének, éppen ezért biztonságosan használható a rendszám kereső, nem kell félnünk attól, hogy valaki megtudja a rendszámunk alapján, hogy kik vagyunk, vagy, hogy hol lakunk. Az autó kereső rendszám alapján megbízhatóan működik, viszont fontos kiemelnünk, hogy a JSZP-nek is vannak korlátai, ez pedig a rendszám kereső program fiatalságában rejlik.

Mivel az egységes autó rendszám kereső program 2019.01.01-jén indult el, az ezt megelőző kártörténeti adatok egy jelentős része nem szerepel a rendszám kereső program adatbázisában, így bizonyos mértékben egy használt autó megvásárlásakor mindenképpen hagyatkoznunk kell az előző tulajdonos megbízhatóságára. A JSZP autó rendszám kereső mindemellett nekünk is elárulja, milyen műszaki adatok kérhetőek le az autónkról, illetve, ha az autó papírjai nincsenek nálunk, de szükségünk van egy fontos műszaki adatra, egyszerűen használható a rendszám kereső a saját rendszámunk megadásával is – ugyanígy nyomon követhetjük régi autóink „sorsát” is.