Forgalmi vizsga tippek kezdőknek: a forgalmi vizsga menete, forgalmi vizsga hibapontok, forgalmi vizsga 2021

Alig várod, hogy élesben vezethess, azonban előtted áll az ijesztő forgalmi vizsga? Segítünk, hogy minden a rendben legyen: ezek az örök aktualitású forgalmi vizsga tippek garantáltan támogatnak, hogy a forgalmi vizsga menete zökkenőmentes legyen!

A forgalmi vizsga egy olyan életesemény, ami minden sofőrrel megtörtént élete során – jó esetben csak egyszer, rosszabb esetben akár többször is. A forgalmi vizsgán nyújtott teljesítményünk döntő jelentőséggel bír a jogosítvány megszerzése során: elég egy óvatlan mozdulat, egy elnézett közlekedési tábla, vagy egy bizonytalan, figyelmetlen gyalogos ahhoz, hogy megbukjunk.

Aggodalomra semmi ok: a vizsgázók jelentős hányada nem megy át az első forgalmi vizsga alkalmon, hiszen nagy az izgalom, sok a stressz és nagyon sok mindenre kell odafigyelni – ráadásul úgy, hogy sem az oktató, sem a vizsgabiztos nem segít. Nézzük, hogyan zajlik a forgalmi vizsga menete és mit kell tudnunk a forgalmi vizsga hibapontok, a jogosítványszerzést kizáró baklövések kapcsán!

Forgalmi vizsga 2021

Habár a koronavírus járvány mind az érettségi, mind az egyetemi vizsgák rendjét fenekestől felforgatta, a forgalmi vizsga egy olyan dolog, amelynél nem lehet megúszni a személyes jelenlétet, hiszen a jó sofőr nem csak saját és utasai, hanem a többi forgalomban lévő személy épségéért is felel.

A forgalmi vizsga 2021 évében is a megszokott módon történik: a vizsgázó tanuló önállóan vezet és elvégzi a kihúzott feladatokat az oktató és a vizsgabiztos jelenlétében. A tanulónak a forgalmi vizsga során a jól megszokott, az órák során kiismert autót kell vezetnie, illetve valamelyest biztonságérzetet adhat a diák számára, hogy az oktató nagyobb hiba esetén még mindig hozzá tud nyúlni a pedálokhoz, így megakadályozhat egy esetleges balesetet.

A forgalmi vizsga sorrendben a KRESZ vizsga után (maximum 2 éven belül) következik, tehát ismernünk kell hozzá a közlekedés elméletét, a mindenki által betartandó szabályait. A KRESZ és a forgalmi vizsga mellett a jogosítvány megszerzéséhez szükségünk van egy egészségügyi alkalmassági vizsgálatra és az elsősegély tanfolyam elvégzésére is.

A forgalmi vizsga menete

1. A vizsgázó igazolja önmagát

A forgalmi vizsga előtt a vizsgázó megismerkedik a vizsgabiztossal, majd ő és az oktató előtt igazolja személyazonosságát az érvényes SZIG és a lakcímkártya felmutatásával, illetve (ha van) a korábban megszerzett vezetői engedélyével.

2. Elindulás előtti teendők

Ha a vizsgázó készen áll, kezdődik a forgalmi vizsga, Elsőként ellenőrizni kell az elinduláshoz szükséges műszaki tényezőket, hogy láthatóak-e a rendszámtáblák, megfelelő állapotban vannak-e a gumiabroncsok, működik-e a kormányberendezés, a fényjelző- és világítóberendezések, illetve a fékberendezés.

3. Minősítő lap, a vizsgaútvonal kiválasztása

A vizsgázó egy Minősítő lapon igazolja, hogy mind az autó, mind az ő személye megfelelő állapotban van a forgalmi vizsga elkezdéséhez, emellett kihúzásra kerül a vizsgaútvonal és a kötelező manőverezési feladatok elvégzése is (pl. Y forduló vagy jobbra előre 90°-os parkolás).

4. Indulás, irány a vizsgaútvonal!

Állítsuk be az ülést és a visszapillantó tükröket, kössük be magunkat, ellenőrizzük a féket és végezzünk el minden feladatot, amelyre az oktató előzetesen felhívta a figyelmünket (pl. fényszórók). A vizsgaútvonal során az oktató és a vizsgabiztos irányítja az önálló vezetésre kész vizsgázót a vizsgaútvonal keretein belül. A vizsgaútvonalon végig be kell tartanunk a KRESZ szabályait, figyelemmel kell kísérnünk a körülöttünk haladó járműveket, gyalogosokat, bicikliseket. Mivel a vizsgaútvonalon a forgalmi vizsga előtt az oktatóval már gyakoroltunk, figyeljünk oda, nehogy elkövessük korábbi hibáinkat, legyünk óvatosak és ne próbáljuk lenyűgözni a vizsgabiztost merész húzásokkal!

5. A manőverezési feladatok végrehajtása

A vizsgaútvonalon meg kell mutatnunk, hogy képesek vagyunk elvégezni önállóan a manőverezési feladatokat. A forgalmi vizsga során mind az oktató, mind a vizsgabiztos törekszik arra, hogy olyan irányba menjünk, ahol ezeket végre tudjuk hajtani. Utasíthatnak a feladat elvégzésére, viszont nekünk is figyelemmel kell kísérnünk, hogy milyen parkolási, fordulási lehetőségek vannak előttünk. A visszaúton is figyeljünk folyamatosan, nehogy hibázzunk, ugyanis a forgalmi vizsgák során a vizsgabiztos nem közli, mit és hol rontottunk el!

6. Visszatérés a kiindulópontra, a vizsga értékelése

A forgalmi vizsga elvégzése után – akár sikerrel jártunk, akár nem -, visszatérünk a bázisra, ahol a vizsgabiztos értékeli a munkánkat. Itt megtudhatjuk, milyen forgalmi vizsga hibapontok kerültek feljegyzésre, milyen kisebb, még elnézhető forgalmi vizsga hibákat, vagy milyen „nem bocsánatos” baklövéseket követtünk el. A forgalmi vizsga eredménye nem egy osztályzat, hanem egy „Megfelelt”, vagy „Nem felelt meg” értékelés.

Mennyi idő a forgalmi vizsga?

A forgalmi vizsga hossza kb. 40-50 perc a forgalomtól függően, azonban az adminisztráció és az elindulás előtti feladatok miatt a forgalmi vizsga kezdete előtt körülbelül 20 perccel meg kell jelenni.

Forgalmi vizsga hibapontok

Ha a forgalmi vizsga során hibázunk, a vizsgabiztos különböző súlyosságú hibáinkért hibapontokat jegyez fel a vizsgatáblázatba, amelyek esetében, ha átlépünk egy határt, automatikusan elbukjuk a forgalmi vizsga „Megfelelt” státuszát. Ha nem sikerült átmennünk a vizsgán, pótórákat kell vennünk, majd újra nekifutni a megmérettetésnek: érdemes oktatónkkal addig gyakorolni, amíg tényleg magabiztosan nem közlekedünk legalább a megszokott vizsgaútvonalakon.

A forgalmi vizsga hibapontok bármilyen szabálytalan forgalmi tevékenységért járhatnak: ide tartozik a kormány rángatásától kezdve bármi, ami zavarja a vezetést vagy felelőtlenségre utal. Ha lefulladunk, visszagurulunk vagy akadályozzuk a forgalmat könnyen megbukhatunk, viszont tudnunk kell, hogy a vizsgabiztos még azt is ellenőrizi, tényleg látjuk-e a forgalmat, nem csak valamerre a tükör irányába nézünk.

A sikeres forgalmi vizsga után mikor vezethetek?

A sikeres forgalmi vizsga után 4 munkanappal már kezdeményezhetjük a jogosítvány kiállítását bármelyik okmányirodában. Az eljáráshoz minden megszerzett dokumentumot és a személyazonosításhoz szükséges érvényes igazolványokat is vinnünk kell. Az eljárás első alkalommal ingyenes, később 4.000 Ft. Amint megvan a jogosítványunk, már vezethetünk is!

A forgalmi vizsga után mennyi idő, amíg megjön a jogosítvány?

Ha személyesen vesszük át, 8 napon belül kész lesz a jogosítvány, postai kiküldéssel azonban, vagy valamilyen hiba folytán hosszabb idő is lehet.

Forgalmi vizsga tippek, hogy elsőre sikerrel járj

Csak olyan oktatóval vezessünk, akivel jól tudunk együttműködni!

A megfelelő tanár kiválasztása kulcsfontosságú feladat már a forgalmi vizsga felkészülés előtt, hiszen, ha nem tudunk az oktatóval kellemes hangulatban együtt dolgozni, a forgalmi vizsga teljesítése csúszhat, romolhat a sofőr teljesítménye, sőt, akár kialakulhat benne egy nehezen orvosolható félelem is a vezetés iránt. Kerüljük az olyan oktatót, akit nem értünk, vagy kiabál velünk!

Nézzük át újra a KRESZ szabályait!

Hiába különbözik az elmélet és a gyakorlat az éles forgalomban, sose tudhatjuk, milyen szituációval találkozunk, milyen táblák rejtőzködnek a fák lombjai között, vagy éppen milyen felfestés van megkopva az úton. A KRESZ szabályainak, gyakori szituációinak átismétlése a forgalmi vizsga előtt mindenképpen ajánlott, hiszen könnyen lehet, hogy egy apróságon múlik a KRESZ vizsga sikere!

Sose feledd a jobbkéz szabályt!

Mindig tudjuk, hogy főútvonalon vagyunk-e, hiszen, ha nem, akkor a jobbkéz szabály mindent felülír. Akármilyen apró, zegzugos utcán keresztül vezet a forgalmi vizsga útvonala, legyünk résen a jobboldali forgalom iránt és minden esetben lassítsunk le, hogy a vizsgabiztossal tudassuk: tudjuk a szabályt, figyelünk.

Semmi hirtelen mozdulat!

A forgalmi vizsga során próbáljunk meg végig higgadtak lenni, hiszen sokat számít, hogy mennyire vezetünk magabiztosan. Még ha a forgalomban valami apró bakit is vétettünk, például rossz sávba soroltunk, akkor se rángassuk a kormányt, ne vágjunk be más autók elé, maradjunk higgadtak!

Vigyázzunk a biciklisekre és a gyalogosokra!

Mind a forgalmi vizsga során, mind a való életben számoljunk azzal, hogy bárhonnan jöhet egy, a KRESZ szabályait nem ismerő biciklis, vagy elénk léphet egy óvatlan gyalogos. Legyünk különösen óvatosak olyan kereszteződésekben, ahol lehetnek biciklisek, illetve az olyan zebrák környékén, ahol nem tökéletesen belátható, jön-e egy gyalogos. A sofőrnek mindig tudnia kell, hogy kinek kellhet elsőbbséget adnia: próbáljuk meg kiszűrni, vajon kanyarodni fog-e a biciklis, rá fog-e lépni a zebrára a gyalogos!