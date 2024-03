Fotókon a moszkvai támadás elkövetői: ezt közölte terroristáiról az Iszlám Állam

A pénteki moszkvai terrortámadás elkövetését magára vállaló Iszlám Állam (ISIS) terrorszervezet közzétett egy fotót, amelyen állítólag a legkevesebb 133 ember halálát okozó támadást elkövető fegyveresek láthatók.

Az ISIS-hez köthető hírszolgálat, az Amaák szombaton négy embert ábrázoló fotót mutatott be, amelyen azonban az arcokat felismerhetetlenné tették.

Az automata fegyverekkel, pisztolyokkal és bombákkal felfegyverkezett harcosok súlyos csapást mértek Oroszországra, amikor egy koncertteremben több ezer keresztényt vettek célba

– fogalmaz a közlemény.

BREAKING:



The official ISIS outlet “Al-Amaq” releases a longer statement on the attack in Moscow and includes a photo of the attackers. pic.twitter.com/dwC0TeTf4l