Régen várt újítást vezet be az Auchan: ennek sokan fognak örülni

Tekintettel a járványügyi helyzetre a házi karanténban élők teljesen érintés- és kontaktmentesen rendelhetnek az Auchan nemrég országossá vált online áruházából. 21 ezer termék közül lehet választani, amit akár egy nap alatt bárhova kiszállít a cég. Amennyiben a rendelésnél a kontaktmentességet kéri a vásárló, úgy a futár előzetes telefonegyeztetés után az ajtó előtt hagyja a megvásárolt termékeket, hogy ezzel is csökkentsék a fertőzés terjedését. Az áruházlánc elsősorban azoknak szeretne segíteni a bevásárlásnak ezzel a biztonságos módjával, akik nem hagyhatják el a lakásukat.

Az Auchan országosan működő online áruháza 21 ezer terméket kínál akár már egynapos kiszállítási idővel. Most a szolgáltatás a személyes találkozást teljesen kiküszöbölő vásárlás lehetőségével bővült azért, hogy a házi karanténra kényszerülők is tudjanak vásárolni anélkül, hogy el kéne hagyniuk az otthonukat, vagy valakit meg kellene kérniük a környezetükből, hogy vásároljon be helyettük.

A folyamat röviden úgy zajlik, hogy a rendelésnél a megjegyzés rovatban a "kontaktusmentes átadást" kell kiválasztani. A futár telefonon egyeztet a vevővel, hogy mikor érkezik pontosan, hol hagyja a csomagot, illetve azt is jelzi, hogy elhagyta a terepet, tehát már nyugodtan be lehet vinni a termékeket. Ezt követően a szállító rögzíti a rendelés átvételét és megtörténik az online zárolt összeg kifizetése. Ez a lehetőség az egész ország területén él, és nem csak az élelmiszerekre vonatkozik, hanem más árucikkekre is, amelyek a kínálatban szerepelnek.

Az Auchan ezzel a speciális szolgáltatással azoknak szeretne segíteni, akik hatósági vagy önkéntes karanténban vannak. Az áruházlánc bízik abban, hogy ezzel a lépéssel hozzájárul ahhoz, hogy a fertőzötteknek, vagy a velük egy háztartásban élőknek valóban ne kelljen elhagyniuk a lakásukat csak azért, mert valamire szükségük van a boltból.

Nekünk kereskedőknek fokozott felelősségünk van a járványhelyzetben. Nem zárhatunk be, nem mehetünk home office-ba, ugyanakkor mindent meg kell tennünk dolgozóink és vásárlóink védelméért. Számos intézkedést hoztunk tavasszal és most is, hogy mindenki biztonságban lehessen az áruházainkban. Ezúttal azokra gondoltunk, akik nem hagyhatják el a lakásukat a COVID miatt. Nekik szeretnénk segíteni, hogy ők se szenvedjenek semmiben sem hiányt

- mondta Bóda Mózes, innovációért és vásárlói kapcsolatokért felelős igazgató.