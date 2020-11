PlayStation 5 készlethiány: reagált az eMAG, MediaMarkt, ekkor jön az új szállítmány

Nagyon úgy néz ki, hogy a legoptimistább előrejelzések szerint csak 2021 januárjában érkezhet nagyobb PlayStation 5 szállítmány hazánkba, ám a készletek várhatóan csak február-márciusra fognak a helyükre billeni. De igazából még semmi sem biztos, a hazai kiskereskedők is óvatosan fogalmaznak az ügyben. Közben pedig már a nagy rivális, XBOX új, drágább konzolja is elfogyott a kereskedőknél, arra is már csak előjegyzéseket lehet leadni. Az ügy nyertese pedig egy harmadig nagy gyártó konzolja lehet.

Múlt héten számoltunk be arról, hogy a PlayStation 5 súlyos hazai készlethiánya miatt egyre többen nyerészkednének a már megkaparintott darabokon. Az eredetileg 150-185 ezer forintba kerülő készülékeket ugyanis

330-420 ezer forintért is árulják már.

A másodlagos piac elburjánzó árazási magatartása okán megkerestük többek között a Sony hazai márkaképviseletét, hogy megkérdezzük, mikor állhat helyre a rend Magyarországon. A vállalat akkor azt közölte lapunkkal, hogy

a PS5-re sokszoros a túljelentkezés, kereskedő partnereink folyamatosan gyűjtik az előrendeléseket, amelyeket a beérkező készletek függvényében fogunk tudni kiszolgálni. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy teljesíteni tudjuk az igényeket, így időről-időre fog készlet érkezni az országba, aminek pontos idejéről az előrendelést leadott vásárlók a választott kiskereskedőn keresztül tájékoztatva lesznek. A készlethiány elsősorban az erős keresletnek, semmint a pandémiából fakadó gyártási problémáknak köszönhető.

A Sony tájékoztatása szerint tehát a vásárlókat első sorban a kiskereskedők fogják majd tájékoztatni arról, mikorra várhatóak az új generációs konzolok. Na, de mit tudnak jelenleg a kiskereskedők.

Nagy a homály

Az eMAG arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy náluk előrendelésben elfogyott az összes PS5 konzol, amely beérkezett a hazai premierre: a megrendeléseket a beérkezés sorrendjében szolgálta ki a cég.

Jelenleg előjegyzéseket veszünk fel a konzolra. Ez az érdeklődő részéről nem jár kötelezettséggel, nem szükséges sem előleget fizetni, sem a vételárat előre kifizetni. Gyakorlatilag egy virtuális listára lehet feliratkozni, amelynek tagjait értesítjük, ha újabb készlet érkezik be. Őket a feliratkozás sorrendjében kezdjük majd kiszolgálni akkor, ha elérhető lesz a játékgép

- tájékoztatta lapunkat az eMAG. A vállalat azt is elmondta, hogy nagyobb készletekre

január környéke táján számítanak a PS5 konzolból.

"Az optimista várakozások szerint márciusra már jelentősen mérséklődhet a készlethiány, de a jelenlegi járványhelyzetben nehéz akár ilyen távra is jósolni valamit" - tették hozzá.

Az Extreme Digitálnál ugyancsak már előjegyzésben elfogyott az összes beérkező PS5 konzol, jelenleg szintén előjegyezhetőség van a vállalatnál. "A rendeléseket az előjegyzési sorrendben dolgozza majd fel az Extreme Digital, maga az előjegyzés nem jár az érdeklődő számára kötelezettséggel, nem szükséges sem előleget fizetni, sem a vételárat előre kifizetni" - tájékoztatott a vállalat.

Nagyobb készlet a vállalat szintén január környékén számít, ahogy ők is elmondták, az optimista várakozások szerint márciusra már jelentősen mérséklődhet a készlethiány. Ám a világjárvány miatt nehéz bármit is jósolni.

A MediaMarkt arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy a PS5-re szeptember 21-én indult az előrendelés, és még aznap elfogyott a teljes mennyiség a MediaMarkt áruházaiban és webáruházában. A MediaMarkt várja az újabb készleteket, az eddigiből ugyanakkor az első körös megrendeléseket kiszolgálta. Az, hogy mekkora készlet várható és pontosan mikorra, jelenleg még aligha látható,

a gyártó tájékoztatása szerint 2021 február-március után állhat helyre a folyamatos szállítás. A készlethiány okáról a MediaMarkt nem kapott pontos tájékoztatást

- tudta meg a Pénzcentrum a vállalattól.

Kis magyar konzol piac

A PS5 mellett a rivális, XBOX is idén dobta piacra új generációs termékeit. Ezekről a termékekről is megemlékeztek a lapunk által kérdezett kiskereskedők, akik elmondták

az XBOX Series X-et már mindenhol ugyanúgy elkapkodták, mint a PS5-öt.

Azokra már az összes bolt csak előjegyzést vesz föl, igaz az olcsóbbik, a Series S még mindenhol kapható raktárról is. A kiskereskedők azt is elmondták lapunknak, hogy bár a két legnagyobbnak névnek számító új konzol jelenleg nem kapható, a hozzájuk kapcsolódó kiegészítőket továbbra is sokan keresik, azokat nem érinti a készlethiány.

A MediaMarkt a piac 2020-as alakulásáról elmondta azt is, hogy az új generációs PS5 és Xbox Series novemberi megjelenésének bejelentése nagy hatással volt a konzolpiacra és az eladások alakulására. Ennek hatására a PS4 és Xbox One eladások csökkentek, a helyzet nagy nyertese pedig a Nintendo lett, aki markáns, kb. 40 százalékos növekedést ért el a MediaMarkt eladásai szerint.

Ezzel lényegében hazánk is követte a nyugat-európai trendeket, ahol már régóta a Nintendo a meghatározó gyártó a Sony után

- tette hozzá a vállalat, akik beszámoltak arról is, hogy az idei év legkelendőbb játékai PS4-en a The Last of Us II, XBOX-on a FIFA 21 voltak, míg a Nintendo-n a Super Mario Bros volt a legnépszerűbb.

Címlapkép: Getty Images