Pénzügyi panasz esetén is van megoldás! (x)

Nem könnyű eligazodni a különböző hitelek, kölcsönök, biztosítók kínálta lehetőségek között. Jobb megelőzni a problémát: pénzügyi ismeretek hiányában nem árt, ha a pénzügyi döntések meghozatala előtt szakember tanácsát is kikérjük.

Annak érdekében, hogy a vidéken élők számára is lehetőség nyíljon személyes ügyintézésre, a Magyar Nemzeti Bank országos irodahálózatot hozott létre. A Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség (FÉBÉSZ) fogyasztóvédelmi civil szervezetként Szolnokon, Salgótarjánban, Egerben és Szombathelyen működteti a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodákat, ahol díjmentes és független tanácsadást, tájékoztatást adnak az ügyfeleknek a pénzügyi szolgáltatásokról és kezelik a lakosok panaszait.

Dr. Baran Alexandra irodavezető elmondta, hogy a lakosok leginkább hitelekkel, biztosításokkal, követeléskezeléssel kapcsolatos panaszokkal keresik fel a hálózatot, melynek nyitvatartásáról a www.penzugyitanacsadoiroda.hu oldalon tájékozódhatnak a fogyasztók.



- Probléma eseten fontos, hogy ne dugjuk homokba a fejünket. Sajnos, sokan csak a végrehajtási eljárás során kapnak észbe, amikor már kevesebb lehetőség van a megegyezésre. A szakember kiemelte: ha az ügyfélnek vitás ügye adódik, az iroda munkatársai segítenek a panasz megfogalmazásában.



Kevesen tudják, hogy méltányossági ügyben is lehet Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulni - akár a követeléskezelés, vagy végrehajtási eljárás megindulását követően is - amikor az adós például személyi körülményei, jövedelmi, vagyoni helyzete miatt nem tud fizetni - tájékoztatott Dr. Baran Alexandra. Az irodák a kérelmek kitöltésében is az ügyfelek segítségére vannak, akiknek így lehetőségük adódik a fogyasztói jogvitájuk bírósági eljáráson kívüli rendezésére.



Az irodahálózat célja, hogy bármilyen pénzügyi vonatkozású ügyben segítse a fogyasztókat, legyen szó például a hitelszerződés megkötését megelőző tájékozódásról, panaszos ügyek kezeléséről vagy a mindennapi életben hasznos tippekről, tudnivalókról. A tanácsadók szerződéskötés előtt a szükséges dokumentumokat is áttekintik, értelmezik, hogy az ügyfelek felkészültebben, tájékozottabban vállaljanak kötelezettséget.



Az irodavezető elmondta, hogy az általuk működtetett irodák a pénzügyi tudatosság fejlesztésében is aktív szerepet vállalnak, termékteszteket, körképeket készítenek, melyek honlapjukon olvashatóak.

