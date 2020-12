Mobilt ajándékoznál karácsonykor? Erre mindenképpen figyelj, nagyon ráfázhatsz!

Bár idén sok családban elmarad a közös karácsonyozás mindannyiunk - és kiemelten az idősek - egészségét védve, az ajándékokról nem kell lemondani. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 10 pontban foglalta össze, mire érdemes figyelni az időseknek szánt mobiltelefon kiválasztásakor. A fontos szempontok egyike, hogy legyen nagyképernyős, videóhívásokra is alkalmas, 4G-s vagy LTE-s mobilinternetre képes a készülék.

Már nem pusztán telefonálásra használják az idősebbek a mobiltelefont: a pandémia következtében egyre többen intézik ügyeiket okostelefonon, leginkább azonban a kapcsolattartásban felbecsülhetetlen egy megbízható készülék - főleg olyankor, amikor a személyes találkozások nem javasoltak vagy túlzottan kockázatosak. Mivel a telefon életmentő is lehet, ezért nem mindegy, hogy milyen készülék mellett teszik le a voksukat a nagyszülők, akik ebben a kérdésben leginkább gyerekeikre és unokáikra hallgatnak.

Mi alapján találjuk meg a számukra optimális eszközt? Az NMHH 10 pontban foglalta össze azokat a szempontokat, amelyeket érdemes szem előtt tartani a választáskor:

1. Garancia: Érdemes a készüléket Magyarországról, a szolgáltatók egyikétől vásárolni, hogy biztosan kompatibilis legyen a hazai technológiákkal, és szükség esetén érvényesíteni lehessen a garanciát.

2. Üzemidő: Az újgenerációs mobilok fejlett, maximális kapacitású akkumulátorral rendelkeznek. A régebbi vagy használt készülékekről ez nem minden esetben mondható el.

3. Kijelzőméret: Az újabb eszközöknek jellemzően nagyobb kijelzőjük van, így jobban látható́ rajtuk a tartalom, ráadásul olyan kisegítő̋ lehetőségekkel is rendelkeznek, mint például a nagyobb betűméret.

4. Felbontás: Aki sok fényképet vagy videót néz a telefonján, figyeljen a kijelző felbontására is. A nagy felbontású készülékeken jobb minőségben tekinthetők meg a képek és a videók.

5. Sebesség: A képeknél, videóknál az átviteli sebesség sem mellékes szempont: az akadozás nélküli le-, illetve feltöltéshez a modern hálózatokat használni képes készülékre és megfelelő hálózati lefedettségre van szükség.

6. Hangvezérlés: A modern készülékekben fellelhető̋ hangvezérlés a funkciók kiválasztását, az okos eszköz vezérlését, a hívandó́ partner keresését támogatja, valamint lehetőséget nyújthat szöveg bevitelére a nehézkes gépelés helyett.

7. Jelszótárolás: Az újabb eszközökbe számos biztonságos megoldást építettek be a jelszavak tárolásához, így elkerülhető ezek - adatvédelmi szempontból kiemelten kockázatos - papíralapú tarolása.

8. Vezeték nélküli töltés: Ez fokozza a felhasználó kényelmét, így megspórolható az apró́ csatlakozókkal való vesződés.

9. Vízállóság: A modern készülékek nagyobb valószínűséggel vízállóak, ezek választásával megkímélhetjük magunkat a kisebb balesetek okozta bosszúságoktól.

10. Felhőszolgáltatás: Érdemes megfontolni a felhőalapú társzolgáltatások használatát: az adatok, képek felhő alapú biztonsági másolatai akkor is megmaradnak, ha a telefon meghibásodik vagy véletlenül fontos dolgokat törlünk róla.

Olyan okostelefont érdemes tehát választani a nagyinak, amely mind megbízhatóságát, mind az alkalmazott technológiát (4G és 5G) tekintve hosszú távon is megbízható társa lesz. A használt, de korszerű, tehát 4G képes készülékek lecserélésekor érdemes fontolóra venni, hogy továbbadjuk olyan családtagnak - például az egyik nagyszülőnek -, aki eddig ennél elavultabb mobiltelefont használt. Ne feledkezzünk meg ugyanakkor arról sem, hogy az új eszközök kezelése számos idős embernek kihívást jelent, így fontos, hogy segítsünk nekik elsajátítani a számukra szükséges funkciók használatát.

