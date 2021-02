Megrohanták a magyar boltokat: őrült mennyiséget halmoznak fel ezekből a tejtermékekből

Kirívó keresleti hullámzással, nem várt piaci átrendeződéssel és néhány meglepően kedvező fejleménnyel szembesültek a hazai tejipari cégek a járvány kezdete óta. A felhalmozó vásárlásokban az UHT tej és a tejföl volt a sztár. A házhozszállításra átálló éttermek pedig sajtból rendeltek többet a pizzákhoz.

A leginkább megdöbbentő változás a járványhelyzet kapcsán a kirívó keresleti hullámzás volt. "A tavaly márciusi helyzetben a fogyasztók emlékezetes felvásárlási lázat éltek meg, ezért a kereskedők is gyakorlatilag azt kérték tőlünk, hogy annyit szállítsunk, amennyit csak tudunk. Az igények a korábbiakhoz képest nagyjából 50-60 százalékkal nőttek, amelyet nem is lehetett egyik napról a másikra kielégíteni. Márciustól nagyjából egyharmadával több terméket értékesítettünk, mint a korábbi hónapokban - mondta el Dobrovoczky István, az Alföldi Tej Kft. Kereskedelmi igazgatója.

Ekkortájt a lezárások és a járvány terjedésének hírére sokan maradtak otthon, elkezdtek főzni, és számos vásárló vésztartalékot is képezett élelmiszerekből. Ennek megfelelően az alapvető tejtermékek, így például az UHT-tej és a tejföl fogyott legjobban a járvány miatt, míg a Horeca-szektor, vagyis az éttermek, hotelek, vendéglátóegységek kényszerű bezárása miatt az általuk keresett termékekre lényegesen kisebb volt az igény

- tette hozzá Dobrovoczky István.

A nagybevásárlások után persze gyorsan visszaesett a kereslet. Májusban és júniusban, mikor a bespájzolt termékeket fogyasztották el a vásárlók, jelentősen megcsappant az igény a tejtermékekre. "Ezekhez a kilengésekhez nagyon nehéz volt alkalmazkodni, hiszen a tehénnek nem lehet azt mondani, hogy hirtelen adjon másfélszer több tejet, és azt sem, hogy aztán már csak feleannyit, mint egy átlagos napon" - érzékeltette a helyzetet a kereskedelmi igazgató.

Dobrovoczky István szerint összességében, éves szinten nem változott meg a tejtermékek értékesítési volumene, még ha szezonálisan és az egyes termékkategóriákat tekintve voltak is nagy hullámzások. Bár a helyzet mára normalizálódni látszik, bizonyos kedvező és kedvezőtlen trendek is kialakultak.

A vásárlók tudatosan keresték a magyar termékeket, a bajban felismerték, hogy a magyar áru választása komoly támogatást jelent a hazai élelmiszer- és azon belül a tejfeldolgozóknak

- fogalmazott Dobrovoczky István.

"A gazdasági válság hatására ugyanakkor a fogyasztók a korábbiaknál is árérzékenyebbek lettek, ami komoly árversenyt hozott, és így erős nyomást fejt ki a magyar tejfeldolgozókra is. Ez érezhető a szokatlanul kemény kereskedelmi ártárgyalásokban is. Mindez azért is okoz komoly nehézséget a tejtermelőknek és feldolgozóknak, mert a költségeik, így például a csomagolóanyag, az energia, a takarmány ára jelentősen nőtt, és nem tesz jót a forint euróval szembeni gyengülése sem" - tette hozzá a kereskedelmi igazgató.

A házhozszállítás segített a tejiparnak



Hasonló éves eredményekről beszélt a #veddahazait kampányhoz ugyancsak csatlakozó másik tejipari cég is. "Meglepő módon az eredményességünket a vártnál kisebb mértékben befolyásolta a járványhelyzet, amelynek az okai is érdekesek" - mondta el ifj. Rohony Miklós. A Szarvasi Mozzarella Kft. marketing- és exportvezetője kifejtette: annak ellenére, hogy a cég termékeinek közel felét hagyományosan a Horeca-szektorban értékesíti, és csupán a másik felét a kiskereskedelemben, egy a járvány okozta folyamat ellensúlyozta a kiesést.

A Horeca-szektorban természetesen nagy gondok vannak, ami kihatott a forgalmunkra a március óta eltelt időszakban. Az általunk gyártott termékek olasz típusú sajtok, melynek egyik típusa a pizzára kerülő mozzarella. Azt tapasztaltuk, hogy a bajba került vendéglátóhelyek, éttermek a további működés biztosítása érdekében sok esetben átálltak a házhozszállításra. Népszerű lett a pizzarendelés is a lakosság körében, ez pedig olyan keresletet teremtett a termékeink iránt, ami részben képes volt kompenzálni a más partnerek esetében elszenvedett veszteségeinket

- fogalmazott ifj. Rohony Miklós.

A Szarvasi Mozzarella esetében az is nagy előny volt, hogy a cég teljes egészében magyar, és házon belül oldja meg a logisztikai, szállítási feladatokat is, valamint saját képviselői hálózata van. "Mindennapos, közvetlen kapcsolatban vagyunk a partnereinkkel, így minden felmerülő problémájukra igyekeztünk azonnal jó megoldást találni." Ez az itthoni beágyazottság, a rálátás a folyamatokra nagy segítség volt abban, hogy a cég jól tudja venni a hirtelen elé került akadályokat.

Ifj. Rohony Miklós szerint azok az éttermek, amelyek a járványhelyzet okozta kényszerűség miatt belefogtak az ételkiszállításba, kompenzálni tudták a lezárások miatt keletkezett veszteségeiket, vagy annak egy részét. A pandémia teljes elmúltával várhatóan megtartják ezt a tevékenységüket, hiszen ez már működik, további befektetést nem igényel. Éppen ezért a hagyományosan nagy ételkiszállító cégeknek sok kisebb versenytárssal kell szembenézniük a jövőben, ez pedig tartósan befolyásolja majd az üzleti környezetet" - vélekedett ifj. Rohony Miklós.

Benedek Eszter, a “Vedd a hazait! Védd a hazait!" akciót már közvetlenül a járvány kirobbanása után elindító Magyar Termék Nonprofit Kft. ügyvezetője azt tapasztalta, hogy a korábbinál sokkal több hazai gyártónak vált fontossá a terméke magyar eredetének megmutatása. Ennek eredményeként tudott a Magyar Termék a gyártókkal összefogva olyan népszerűsító akciót megvalósítani, amire korábban még nem volt példa.

Címlapkép: Getty Images