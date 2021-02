Megdőlt a nagy konzerv-tévhit: ezek a készételek jók, de a többit inkább ne vedd meg

Régen volt már, mikor az előre elkészített ételektől sokakat kivert az egészségtelenség-frász. Az újidőkben viszont más a helyzet, rengeteg konzerv vagy üveges étel lehet kitűnő választás azoknak, akik gyorsan akarnak, jó minőségű, tápláló ételt enni. Ugyanakkor nem minden előre elkészített étel egyformán egészséges. Mutatunk egy szakértők által összeállított 10-es listát, a legegészségesebb ilyen élelmiszertől a legegészségtelenebbig. Van itt minden, konzerv zöldség, majonéz, tésztaszósz, leveskocka, de még mirelitpizzák és konzervlevesek is.

A főzés melós dolog, és sokszor nem is biztos, hogy az embernek akad rá ideje. Igen, még akkor sem, ha amúgy szeret főzni. És akkor még a tömegesen home office-ban ragadt családokról nem is beszéltünk, akik 4 Zoom hívás között, illetve a gyerek egyik iskolai feladata mellett kellene, hogy ebédet csináljanak hétköznap. Még szerencse, hogy a különböző előre elkészített ételek egész garmadája segítheti a háztartást ilyen nehéz esetekben. Lehet szó konzervekről, szószokról, minden jöhet, viszont a szakértők figyelmeztetnek

nem minden előre elkészített étel egyformán megfelelő táplálkozásügyi szempontból.

A konzervlevesek, salátaöntetek, tésztamártások tele lehetnek nátriummal, finomított cukorral és zsírral, hogy megőrizzék eltarthatóságukat és javítsák az ételek ízét. Ezek azonban rejtett kalóriákat adhatnak az étkezéshez. Másrészt viszont ezeknek az ételeknek a fogyasztása hatékony módszer lehet a vitaminok és tápanyagok felvételére gyorsan, egyszerűen, mentesen a pepecseléstől.

És ma már az is igaz, hogy az egyes márkák szép lassan meghallják a fogyasztói igényeket, és egyre egészségesebb és egészségesebb készételeket állítanak elő, legyen szó akár konzervekről, akár szószokról. Fontos azonban, hogy a vásárló sem mentesül a felelősség alól, neki a dolga az, hogy az élelmiszerek címkéin átrágja magát, és csak olyan dolgot tegyen a kosarába, amiről meggyőződött, hogy egészséges. A következőkben márkáktól függetlenül (!) mutatjuk, hogyan vélekednek általánosságban a táplálkozási szakemberek a konzervekről, szószokról, porokról.

1. A legegészségesebb, konzervzöldség és konzervgyümölcs

A rostban gazdag, nagy vitamintartalmú konzervzöldségek és gyümölcsök növelhetik a tápanyaghányadát az ételünknek, bármihez is adjuk hozzá őket. A szakértők egyetértenek abban, hogy rengeteg ember nem eszik elég zöldséget, gyümölcsöt, a konzervek viszont szörnyen megkönnyíthetek ezeknek az élelmiszereknek a bevitelét. Fontos ugyanakkor, hogy csak olyan konzervet vásároljunk,

ami a természetes állapotához a legközelebb áll!

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha lehet, ne legyen benne hozzáadott só, cukor pedig végképp ne! Bőven elég ha ezek a termékek csak elő vannak főzve, esetleg párolva, zöldségek esetében pedig csupán feldarabolva. Óvakodjunk a túlcukrozott konzervektől, azok nem sokat segítenek az egészséges táplálkozásban. A dietetikusok szerint egyébként az egyik legegészségesebb konzerv, az a bab, hiszen jó fehérje forrás is egyben, ráadásul rengeteg ételhez hozzá tudjuk adni, legyen az hús vagy saláta.

Persze azt sem lehet elhallgatni, hogy a minőségi konzervek azért általában véve drágábbak, mint a nem minőségiek, és biztos friss zöldséget, gyümölcsöt is be lehet olcsón szerezni, bár ez utóbbi Magyarországon egyre nehézkesebb. Mégis, ha gyorsan kell étel, akkor a konzervek, konzervségük ellenére az egyik legkiválóbb alapanyagok.

2. Üveges tésztaszósz

A lusta ételkészítők bibliája szerint, a legegyszerűbb étel, ha fogunk párszáz gramm tésztát, kifőzzük, felnyitunk egy üvegnyi tésztaszót, nyakon öntjük vele a tésztát és voilá, kész is az ebéd. Oké, a gurmék reszelhetnek rá sajtot is. De visszatérve a szószokhoz, a paradicsomszósz önmagában elég egészséges, rengeteg, a szív egészséges működésének kedves antioxidánsokat tartalmaz, ráadásul az főtt paradicsom még a nyersnél is kiválóbb.

Arra azonban figyelni kell, hogy az előre elkészített tésztaszószokban magas lehet a hozzáadott cukor mértéke, így tanácsos csak olyat vásárolni, amihez egyáltalán nem adtak cukrot. Természetesen a sima paradicsomszósz is jó választás, természetesen hozzáadott cukor nélkül, de azt még fűszerezni kell, és a többi, és a többi. A cukor tehát nem barát, maximum csak egy minimális mértékben, adagonként a szakértő szerint, ez ne legyen több mint 4 gramm.

3. Pesto szószok



A pesto gyakorlatilag a paradicsomszósz luxus változata, ami aszalt paradicsom pürésítéséből, diófélék, parmezán és olívaolaj hozzáadásával készül. A pesto egészséges zsírokkal van teli, az olívaolajban található omega-3 miatt, ezek pedig többek között csökkenthetik a koleszterinszintet és támogathatják a szív egészségét. Úgyhogy a termék amellett hogy nagyon finom, kitűnő választás is. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy igyekezzünk olyan pestot választani, amiben 500 milligrammnál nem több a nátrium.

4. Konzervleves

A konzervlevesek közül a legjobbak a húsleves alapú, illetve a hüvelyes vagy zöldséges levesek, mivel ezek a leginkább gazdagabbak rostban és fehérjében. A rost pedig kifejezetten fontos, szerepe van a kellemes jóllakottság érzésében, segíti az emésztést, enyhíti a székrekedést és vércukorszint csökkentésére is képes, csökkentve a 2-es típusú cukorbetegség kialakulását.

Értelemszerűen ezekből a termékekből is érdemes olyat választani, ami nincs teletömve hozzáadott anyagokkal, tartósítókkal. A jelszó, mindig a természetesség legyen.

5. Salátaöntet

Dietetikus szakértők szerint, tanulmányok kimutatták, hogy a salátaöntet megléte segítheti a zöldségekben rejlő, zsírban oldódó vitaminok felszívódását. Ráadásul mivel ezeknek az önteteknek általában jó az íze, segíti, hogy több zöldséget fogyasszuk. Tehát összességében a listánk közepén, még simán a győztes élelmiszerek közé lehet sorolni. Az adagokra viszont ügyelni kell, hiszen sok népszerű, krémes öntet magasabb zsírtartalmú lehet, mint például ecetalapú társaik.

Arra is figyelni kell, hogy hiába finom az öntet, az ért ne áztassuk el vele a zöldségeket, inkább csak egy kis pikánság hozzáadására használjuk. Érdemes egyébként jól körülnézni a dresszing-polcokon vagy a saláta-pultokban, hiszen lehet hogy találni ott olyan önteteket is, amik csak egészséges hozzávalókkal készülnek, joghurtalapúak akár, amikben esetleg van valamilyen dióféle, magvak vagy friss fűszernövények az ízfokozók helyett.

6. Majonéz

A majonézt sokan hizlaló ételnek tartják, pedig a dietetikusok inkább egészséges zsírokkal rendelkező ételként tartják számon, egyáltalán nem valami borzasztó, kerülendő dologként. Úgy számolnak, hogy egy evőkanálnyi majonézben körülbelül 10 gramm zsír van, ezekből 8 gramm jó zsír. A zsír pedig mind tudjuk, elengedhetetlen a specifikus vitaminok felszívódásához, a hormonok termeléséhez és szerveink védelméhez. A kulcsszó csupán a

mértékletesség!

A probléma alapvetően tehát nem a majonézzel van, hanem azzal, ha valaki rengeteget eszik belőle, ezért a szervezet a felesleges zsírbevitelt eltárolhatja, hiszen nem használja fel. Ezért van az, hogy a túlzott zsírfogyasztás nem kívánt súlygyarapodást, elhízást eredményezhet.

7. Barbecue szósz

A barbecue szósz általában sok cukrot tartalmaz. Ide kell érteni a magas fruktóz tartalmú kukoricaszirupot, a melszat, de még az ananász-koncentrátumot is, ha van benne. Persze a barbecue finom, de ha valaki a szendvicsére cserét keres, akkor a dietetikusok szerint a mustár például sokkal egészségesebb választás. Ízes, mégis alig van benne kalória, és ritkán adnak hozzá cukrot. Persze, aki nem szereti, annak nem lesz jó, de érdemes lehet legalább néhány olyan ételnél, ami úgymond nem követeli meg a barbecuet, elgondolkozni a cserén.

8. Előre elkészített pizzák és cukrászsütemények

Haladunk a listánk végéhez, és itt már azért koránt sem találni olyan egészséges összetevőket, mint például a konzerv-zöldbab. Nem véletlen, hiszen az előrecsomagolt pizzatészták, csomagolt tészták önmagukban nem kínálnak sok, egészséges tápanyagot. Jellemzően finomított szénhidrátok és zsírok forrásai is ezek a termékek. A házi változat és a bolti változat között a különbség egyébként abban áll, az alapösszetevők mellé a boltiakban általában több a cukor, az olaj vagy a különböző tartósítószerek.

Ez persze nem jelenti, hogy végleg száműzzük ezeket az ételeket otthonainkból, főleg ne akkor, ha sok ilyet eszünk. Inkább legyünk mértékletesek és fokozatosak. A pizzákat el lehet készíteni extra feltétekkel, mondjuk plusz zöldségekkel és a többi. Bűntudatunk tehát ne legyen, ha ilyen ételeket eszünk, de legyünk vele tisztában, hogy önmagukban nem túl értékes tápanyagforrások ezek. Számukat redukáljuk, és ha lehet, kicsit turbózzuk fel őket, hogy egészségesebbek legyenek.

9. Ételkockák

Az ételkockák bár jó ízt adnak, jelentős nátriumforrásoknak számíthatnak. Ez pedig nem a legjobb. Hiszen 1-1 ilyen leveskocka önmagában fedezheti a szükséges napi bevitelt vagy még többet is, úgyhogy csak csínján vele. Próbáljunk inkább máshogy gondolkodni a fűszerezésről.

10. A legkevésbé egészségesebb, palacsinta-keverékek

A jó pufira duzzadó palacsinta keverékek és az ehhez hasonló termékek, igazán ínycsiklandozóak lehetnek egy-egy reggelire, de hosszútávon biztosan nem ezek a legjobb megoldások. Bűnös élvezetnek számítanak, és bár egyszer-egyszer simán belefér, túlzásokba azért ne essen az ember. Igaz laktatnak, ugyanakkor nem sok egészséges tápanyaggal látják el a szervezetünket. Persze azzal lehet játszani, hogy az ember ad hozzá gyümölcsöt például, ami máris jobb megvilágításba helyezi ezeket a termékeket.

Címlapkép: Getty Images