Már a kocsonya is a gazdagok étele? Ennyibe kerül egy adag a luxuséttermekben

A kocsonya egyike a legmegosztóbb magyar fogásoknak, viszont sokan nem tudják elképzelni a telet enélkül az étel nélkül. Az elkészítésére viszont annál kevesebben vállalkoznak, étterembe pedig a pandémia okán nem igazán ülhetünk be egy kocsonyavacsorára. Mégsem kell lemondaniuk róla idén sem, hiszen bár a vendéglátóhelyek bezárták kapuikat, a konyháik azonban nyitva vannak: elvitelre és házhozszállítással is rendelhetünk számos helyről a kocsonyát. A Pénzcentrum listába szedte a legjobb éttermeket, amelyek idén is árusítják az ételt és azt is megmutatjuk, mennyibe kerül egy adag.

Bár a kocsonya még nem küzdötte fel magát a hungarikumok közé, mint például a bajai és tiszai halászlé, része a Magyar Értéktárnak és kétségkívül a magyar gasztronómia egyik különleges, hagyományos fogása. Igaz, megosztó étel, akárcsak a pacal, mégis a mai napig sokan kedvelik. Azonban egyre kevesebben fognak neki házilag a készítésének, hiszen időigényes, nagy mennyiségben érdemes főzni, és kezdő szakácsként nem is garantált a siker.

A kötelező zárvatartás, kijárási korlátozás miatt aligha jutunk el idén étterembe, szerencsére azonban nem kell lemondanunk a gasztronómiai élményekről, hiszen idén rengeteg vendéglátóhely döntött úgy, hogy leveszi elviteles és házhoz menő karácsonyi menüket, gourmet csomagokat állítottak össze kifejezetten az ünnepre. Más helyek elkezdték felvenni az előrendeléseket halászlére, vagy elviteles bejgligyártásba fogtak. Rengeteg hely kínálja a kifejezetten téli fogást, a kocsonyát is.

A kocsonya árak nagyon változók, ételkiszállítással foglalkozó oldalakon, az éttermek honlapján, vagy közösségi média felületeken találhatunk 690 és 3200 forintért is. Természetesen az ár merőben függ attól is, hogy mindössze két deci léről van-e szó, egy kis hússal, vagy éppel fürjtojással tálalják-e.

Látható, hogy a legjobb hazai éttermekben is, mint a Textúra, Pasztell vagy Larus étterem (a Dining Guide Étteremkalauza szerint az országos top100 közé sorolja őket) is 1900-2800 egy adag kocsonya, és találunk drágábbakat és olcsóbbakat is ennél. Természetesen nem csak önmagában az étel ára számít, mert nyilvánvalóan nem akar senki átautózni, vagy tömegközlekedni a városon, hogy 200 forintot spóroljon a kocsonyán. Ha pedig kiszállítással kérjük, annak ára is döntő lehet.

Mert hiába kerül valahol 700-800 forintba egy adat, ha a kiszállítás ennek többszöröse. Sajnos, mivel a korlátozások okán kevesebbet tartozkodik az ember az utcán, nem annyira veszi észre a lakóhelye közelében lévő árusítóhelyeket. A környezetünkben lévő éttermek karácsonyi, téli kínálatát a jól elhelyezett táblák is jelezték. Most aki kocsonyát szeretne rendelni, rá van utalva az online elérhető információkra, viszont ha már így alakult, érdemes lehet új helyeket felfedezni, és ha étteremben nem lehet, akkor otthon megszerezni a gasztronómiai élményeket.

Címlapkép: Getty Images