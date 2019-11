Ledobták a zöldség-, gyümölcsatomot a magyar boltok: fél áron is fosztogathatunk

Idén rengeteg idényáras zöldség és gyümölcs drágult óriási mértékben. Sokaknak akadt hát fel a szemük 2019-ben azon, hogy például a burgonya kétszer annyiba van mint tavaly, na meg azon is, hogy a petrezselyemgyökér ára is kilőtt az űrbe. Éppen ezért egyáltalán nem mindegy, hogy a magyar vásárlók a tél, és ezzel együtt a megfázás, influenza szezon közeledtével milyen áron tudják beszerezni a legalapvetőbb és legtermészetesebb vitaminforrásokat, a gyümölcsöket és zöldségeket. Mutatjuk a legnagyobb hazai boltok 46. hétre élesített legjobb árait, legnagyobb akciót.

A KSH legfrissebb adatai szerint az élelmiszerek ára 12 hónap alatt 2018 októberéhez viszonyítva átlagosan 5,4 százalékkal nőtt. Ezen belül az az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, gyümölcs) 5,3 százalékkal drágultak átlagosan. Ennél azonban az egyszer vásárló bőven magasabb áremelkedést tapasztalhatott az év során.

Akik például a piacokon szeretnek vásárolni, biztosan tapasztalhatták, hogy némely zöldség-gyümölcs ára egészen az űrig lőtt ki idén. Korábban például beszámoltunk arról, hogy az ország legnagyobb termelő és elosztó piacán, a Nagybani Piacon a perezselyemgyökér drágulása volt a legradikálisabb, a vevők 300 százalékos áremelkedést is tapasztalhattak. De júliusban például a burgonya ára is duplája volt 2018 nyarához képest. Összességében pedig a nyáron 20-40 százalékos drágulást tapasztalhattak a piaci vevők.

Hasonló szemhéjfeltapasztó hatással minden bizonnyal azok is találkoztak már idén, akik a heti rendes nagybevásárlás során a hipermarketekben és diszkontokban szeretik beszerezni a zöldségeket, gyümölcsöket, úgyhogy a 46. hetén megnéztük, hogy a legnagyobb magyar boltok milyen zöldség-gyümölcs akciókkal várják a vásárlókat. Főleg mostanában fontos ez, hiszen nyakunkon a tél, és a vitaminok, természetes immunerősítők legjobb forrásai a zöldségek és gyümölcsök ezért a hétvégi húsleves és gyümölcstorta mellett nem árt másra is gondolna. Az pedig egyáltalán nem mindegy, mit mennyiért dobálhatunk be a kosarunkba. Lássuk a felhozatalt!

Spar

A Sparban a narancs kilója 299, az Idared almáé 249, az Angelino szilváé 349 forint. Ezen felül egy kiló piros burgonyát 189 forintért vásárolhatunk, míg a vöröshagyma kilója 189 forint, az étkezési csípős paprika darabja pedig 69 forint.

Lidl

A dizskontban a 10 kilós kolompérzsák 1 490 forintba kerül, miközben a minimum 77 mm átmérőjű narancsok kilója 25 százalékkal olcsóbban, kilónként 299 forintért kerülhetnek a kosárba. Ugyancsak akciós a kelbimbó is, ennek 500 grammos kiszerelése 31 százalékkal kerül kevesebbe, így 239 forintot kóstál. A gombavásáron a leveles laskagomba kilója 999, a Shiitake gombáé 1 999, az Ördögszekér gombáé szintén 1 999, míg a barna csiperkegomba kilója 999 forintba kerül. Csak hétvégén, azaz 16-17-én 30 százalékkal olcsóbb lesz a grapefruit is, aminek kilója is 279 forint lesz, de például a karalábé is kap egy 27 százalékos akciót, míg a fejes káposzta egy 25-et, a datolyaszilva pedig egy 28-as sárga táblával lesz boldogabb. Ezeknek sorrendben a következőképp fog alakulni az áruk, 129 (darab), 149 (kiló), 99 forint (darab).

Aldi

Az Aldiban a grapefruit 41 százalékkal olcsóbb a 46. héten, kilója így 349 forintba kerül, de 41 százalékos akció élesedett a szilvára is, aminek kilója így 349 forintért pereghet a bevásárlókocsiba. Az Idarad alma 37 százalékos kedvezményes cédulát kapott, kilója 249 forint, míg a gomba 26 százalékkal olcsóbban lehet a vásárlóké, egy doboz 369 forintba kerül belőle. A legnagyobb engedményeket a diszkont a sárgarépára és a petrezselyemgyökérre eresztette rá, előbbi 46 százalék kedvezménnyel 149 forintba kerül, utóbbiért pedig úgy kell kilónként 679 forintot fizetni, hogy a termék 47 százalékkal olcsóbb ezen a héten. Mindezeken felül péntektől vasárnapig a Pomeloba is belecsap a féláras akcióvillám, aminek következtében Citrus grandis darabja 599 forint helyett 299 forintba fog kerülni.

Tesco

A hiperben a narancs kilójára egy kőkemény 40 százalékos akció élesedett, aminek következtében egy kilós csomag ára 299 forintra hanyatlott. A vöröshagymába is éktelen akció állt bele keményen, ennek kilója a 46. héten 159 forintba kerül, és igen, ez egy 54 százalékos akció miatt van. Az Idared alma sem maradt sokkal alább a sztárakciók sorában, a piroshéjú finomság kilója 199 forint, míg a mandarin kilós kiszerelése 499 forintba kerül. A fürtös paradicsom is odatette magát ezen a héten, kilója 699 helyett 459, miközben a bezsákolt, 5 kilós kolompér 1 345 forint helyett 759 forintba kerül. Na de "Hé" ugrott közbe a zellergumó helyet követelve magának, és bizony 36 százalékos darabáras árengedménnyel itt is van, a kosarak garmadába pedig 189 forintér potyoghat bele.

Auchan

Az Auchan akciós újság ötödik oldalán egyből ott fityeg középen a bomba banán ár, a sárga finomsága kilója csupán 288 forint, miközben a Sharon, más néven Datolyaszilva, más néven Diospyros kaki darabára 98 forint, de úgy, hogy a narancs kilója 278 forintba kerül. A petrezselyemgyökér kilója a hiperben 698 forint üt meg, míg a koktélparadicsom negyed kilós kiszerelése 248 forintba kerül, úgy hogy a cékla kilója meg 148 forinttal ver oda ezen a héten. Az igazán lusta vásárlók meg vásárolhatnak magunka magozott szilvát is negyed kilónként 429 forintért. Na de az avokádó, minden hipster és egészséges életmód mániákus kedvence darabonként 228 forintba kerül, a lime darabja 98 forint, a gránát almáé 228, míg a gyömbér kilója 698 forint. De a gesztenye lédig (!) kilója 1 599 forintnál állt be teljesen.