Koronavírus: a bevásárlókocsiról vagy a papírpénzről kaphatjuk el könnyebben?

A papírpénzek a korábbi feltételezésekkel szemben alacsony kockázatot hordoznak vírusfertőzés terén - erre jutott a brit központi bank. Az üzletek levegőjében vagy az összefogdosott kocsikról terjedés is reálisabb.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy több okból is úgy tűnt: a papírpénzek, főképp a kisebb, gyakran használt címletek jelentősebb fertőzési kockázatot jelenthetnek a pandémia kapcsán. A The Guardian friss cikke szerint azonban a Bank of England azt közölte, alacsony kockázatot hordoznak koronavírus-szempontból a bankjegyek.

Az Egyesült Királyság központi bankjának kutatása arra jutott, hogy a bankókról való megfertőződésnek jóval kisebb az esélye, mint hogy például a bolt levegőjén át vagy a bevásárlókosarakat tapogatva kapjuk el a kórt.

A teszt során rá is köhögtek tízfontosokra, ami után pár óra alatt eltűntek róla a kórokozók, egy nappal később pedig alig egy százalékukat tudták kimutatni.

Ez persze nem jelenti, hogy teljesen kizárt, hogy így terjedjen a betegség, csak azt, hogy más felületek esetén jóval valószínűbb. A járvány tavaszi első hullámakor a Magyar Nemzeti Bank (MNB) már márciusban úgy foglalt állást, hogy szempontjából a készpénz használata nem jelent extra kockázatot az egyéb közös használatú tárgyakkal való érintkezéshez képest. Már akkor egyébként a védekezés jegyében átmenetileg a jegybank bevezette, hogy a befizetett bankjegyeket két hétig pihenteti.

A pandémia alatt nagyon megnőtt a kártyás fizetések száma és egyáltalán a vásárlások minden dimenziója egyre jobban átkerül a digitális térbe. Szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy például az idősebb, izoláltan élőknél ez sokszor nem opció. (Idehaza egyébként nemzetközi viszonylatban is elég jól állunk a bankkártya-elfogadási helyek terén.)

A koronavírus-járvány kapcsán ezek a digitalizációs folyamatok Magyarországon is erősen megfigyelhetők, egyre többen bankolnak online és vásárolnak a neten. Október eleji adatok szerint 3,2 millió magyar vásárol aktívan online. Az Erste Bank hó eleji közlése pedig azt is alátámasztotta, hogy a hordozható eszközöket is egyre nagyobb mértékben használjuk a pénzügyeink elintézésére. Elmondásuk szerint az ügyfeleik harminc százalék ma már csak mobilbankot használ, asztali alkalmazást nem.

