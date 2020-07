Kipukkadt a maszk-lufi? Már söprik ki a készleteket a boltok

Kipukkadni látszik a lufi, már akciózzák le a boltokban a szájmaszkokat: most egy 10-es pakk árából ezer forintot engedtek az Aldiban például. Bár hordani kötelező őket a boltokban és a tömegközlekedési eszközökön, de rengetegen érzik úgy, már lehet lazítani. Így vélhetően a kereslet sem akkora már irántuk.

Az elmúlt hónapokban rengeteg bolt lovagolta meg a járványhelyzetet, és vette be a termékkínálatba a védekezéshez szükséges eszközöket - szájmaszk, kézfertőtlenítő, gumikesztyű. Azonban a járvány lecsengőben van, és bár kötelező lenne az üzletekben, tömegközlekedési eszközökön szájat, orrot eltakaró alkalmatosságot viselni, rengetegen gondolják úgy, hogy már lehet lazulni.

A Pénzcentrum munkatársai is rendre azzal szembesülnek, hogy sokan csak ott hordják a szájmaszkokat, ahol azt "ellenőrzik", tehát például a metróban viselik, mert az ellenőrök szólnak miatta, de a villamoson, ahol nincs jelen hivatalos személy már nem veszik fel. Ugyanez a helyzet a nagyobb áruházakban, ahol láthatóan lazult a fegyelem, ellenben a kisboltokkal, ahol az eladók azért még betartatják a szabályokat.

Ennek megfelelően már a járvány slágertermékei iránt sem akkora a kereslet, kipukkadt a lufi: az alábbi képet egy olvasónk lőtte egy Aldiban, ahol már le vannak akciózva a maszkok. A boltlánc április végén jelentette be, hogy náluk is lehet szájmaszkot venni, 10 darabot akkor 3999 forintért adtak. Most már akciósan 2999-ért is odaadják a 10-es pakkot.

Korábban összeszedtük, hogy mennyibe kerülnek a maszkok, a járvány alatt bizony egy textilmaszk 500-1500 forint körüli áron mozgott. Ugyanakkor sok textiltervező, táska- és ruhakészítő már szinte a járvány első pillanatában felismerte a lehetőséget, és ráálltak az igazán divatos, és környezetbarát védőeszközök gyártására. Ezekért akár 5-8 ezer forintot is elkértek, de a Chanel is belevágott a maszkgyártásba, ők 10 ezer forint feletti összeget kértek el egy márkás maszkért.

Sőt az automatások is rárepültek a járvány-pánikra: a WestEndben fotóztunk olyan gépet, amiből maszkot és kézfertőtlenítőt lehet venni. Aki feledékeny, az fizessen: az egyszerhasználatos automatás szájmaszk 300 forintba kerül, ezt nagyjából a harmadáért, akár már 100 forintért is beszerezhetjük online, vagy a patikákban. Igaz, három darab csak 600 forintba kerül. Az FFP2-es az automatában 1000 forintba kerül, melyet már a feléért, 499 forintért is beszerezhetünk online. A kézfertőtlenítő ára a pláza bejáratánál 1100 forint.

Címlapkép: Getty Images