Több millió kínai maszkot dobott piacra a magyar ALDI: ennyibe kerül, így néz ki

Kétmillió darab, egyszer használatos maszkot dobott piacra Magyarországon az ALDI - értesült a Pénzcentrum. A Kínából származó termék 10 darabos csomagban kerül a boltok polcaira, és 3999 forintért lehet megvásárolni.

Noha megoszlanak a vélemények a maszkok általános használatáról, egyre több szakember javasolja, hogy inkább ne lépjünk ki nélküle az utcára, különösen, ha sok emberrel érintkezhetünk, például tömegközlekedési eszközt használunk, vagy épp bevásárolunk. Szerte a világon, és idehaza is ugyanakkor nemcsak ajánlás a maszkhasználat, hanem egyenesen előírás. Karácsony Gergely például még a hét elején jelentette be, hogy Budapest valamennyi kereskedelmi egységében, üzletekben, élelmiszerboltokban, piacokon, továbbá a taxik igénybevételekor is kötelező lesz maszkot, vagy arcot eltakaró kendőt, illetve sálat viselni április 27-től.

Nos, ez mind szép és jó, ugyanakkor nem is olyan egyszerű beszerezni ezeket, az elmúlt hetekben ugyanis számos kereskedőnél - például patikákban - lehetett készlethiányról hallani, még a kormány is sikerként könyveli el nap mint nap, amikor újabb szállítmány érkezik az egészségügyi ellátórendszerbe. Vannak ugyan kisüzemek, amelyek ráálltak a maszkkészítésre, és egyre több helyen kapni (főként webshopokban) kézműves termékeket is, kiskereskedelmi láncoknál azonban eddig csak hébe-hóba találkozhattunk a termékkel. Most a Pénzcentrum egyik hűséges olvasója szúrta ki az ALDI egyik budapesti boltjában, hogy már maszk is van a diszkontláncban. Íme:

Mivel kíváncsiak voltunk, mit is lehet tudni a termékről, annak áráról, származási helyéről, illetve az árukészlet nagyságáról, így megkerestük kérdéseinkkel az ALDI Magyarországot.

Pénzcentrum: Milyen egységáron, és kiszerelésben lehet kapni a maszkokat?

ALDI: Az ALDI Magyarország által értékesített szájmaszkot kizárólag egyféle kiszerelésben, 10 darabos csomagban lehet megvásárolni 3999 forintért, azaz 399 forint/db áron.

Pénzcentrum: Hány darab maszk került most kiskereskedelmi forgalomba?

ALDI: Jelenleg 500 000 szájmaszk áll rendelkezésre országosan a magyarországi ALDI-üzletekben. A teljes készletállomány 2 millió darab, vagyis 200 000 csomag, amely az ALDI biatorbágyi központi raktárából kerül majd országos szintű leosztásra.

Pénzcentrum: Várható-e a készletállomány további bővítése?

ALDI: Egyelőre 2 millió maszk áll a magyarországi ALDI üzleteken keresztül a vásárlók rendelkezésére.

Pénzcentrum: Egységesen osztják szét a hálózatban, vagy figyelembe veszik a járvány statisztikai mutatóit?

ALDI: Az első 500 000 darabot országosan közel egységesen osztotta szét az ALDI, az arányokat tekintve a nagy forgalmú, kiemelt üzletek némileg több szájmaszkot kaptak.

Pénzcentrum: Van-e egy vásárlásra vonatkozó mennyiségi korlátozás a maszkok esetében?

ALDI: Az ALDI magyarországi piacra lépése óta valamennyi termékét háztartási mennyiségben értékesíti, ez vonatkozik a szájmaszkokra is, így egy vásárló maximum öt csomag, vagyis 50 db szájmaszkot tud majd megvásárolni.

Pénzcentrum: Ki gyártja a maszkokat? Ha import, akkor honnan érkezik?

ALDI: A szájmaszk forgalmazója az osztrák EIE Import GmbH, a termék származási helye Kína.

Pénzcentrum: Mit lehet tudni a maszkokról? Ezek milyen típusú termékek, sokféle változat van, a legegyszerűbb verzióktól, a mosható típusokon át, egészen a járványügyi változatokig?

ALDI: Az ALDI-ban kapható szájmaszk egy háromrétegű, egyszer használatos háztartási orr- és szájmaszk. A termék nem minősül egyéni védőeszköznek, illetve orvostechnikai eszköznek.