Kilőtt az infláció februárban, hiába csökkent az olaj ára

Ma reggel tette közzé a KSH a februárban a fogyasztói árak alakulását. Ebből kiderül, hogy ezek átlagosan 4,4 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. Az elmúlt egy évben az üzemanyagok, a szeszes italok, dohányáruk és az élelmiszerek ára emelkedett jelentős mértékében.

"A 2020 februári teljes inflációs szám a piaci várakozásoknál (4,1-4,3%) magasabb lett, a jelentős üzemanyagáresés ellenére is. A havi változást alapvetően magyarázó benzinár-zuhanás ellenére a várakozásoknál kisebb mértékben csökkenő headline inflációs szám mellett a KSH által számított maginfláció is azt tükrözi, hogy érdemi inflációs nyomás van a gazdaságban, a maginflációs mutató ugyanis 4,1 százalékra emelkedett, ami újabb sokéves rekordszint a januári 4,0 százalék után. Ez csak kisebb részben köszönhető adóhatásoknak, hiszen a Magyar Nemzeti Bank által kiemelten figyelt indirekt adóktól szűrt maginfláció is 3,8százalék volt, bár összességében az MNB által számított többi, tartósabb inflációs tendenciákat megragadó index lényegében változatlan maradt a megelőző hónaphoz képest.

A fő (teljes) inflációs szám hó/hó szintű emelkedésében kiemelkedő szerepet játszott élelmiszerek 1,5 százalékos áremelkedése. Ugyanakkor a szolgáltatások 0,5 százalékos drágulása (hó/hó) is átlagon felülinek bizonyult és nem enyhült a megelőző hónaphoz képest. A forintárfolyam is fontos tényező lehetett, bár a szerepe februárban feltehetően nem erősödött tovább. A lakossági inflációs várakozások emelkedő tendenciája megmaradt, az MNB megítélése szerint ugyanakkor még a 3 százalékos inflációs céllal konzisztensen alakult. Előrejelzésünk szerint 2020-ban az éves átlagos teljes infláció emelkedést mutat majd a 2019-es átlaghoz képest és jelentős részben az olajár további alakulásától függően alapforgatókönyvünk szerint a 3,5-3,8 százalék százalékos sávban alakulhat. Az MNB monetáris politikája szempontjából továbbra is kiemelten fontos maradhat az adószűrt maginfláció alakulása, különösen az, hogy a várt csökkenés milyen időhorizonton következik be. A jelenlegi monetáris politika fenntartása szempontjából fontos lehet, hogy áprilistól már érdemi inflációcsökkenés következhet. (A márciusi headline index még 4 százalék közelében lehet majd.) A monetáris politikai kilátások szempontjából lényeges, hogy a jelenlegi magas inflációval jelzett időszakot az MNB átmenetinek tekinti, illetve, hogy a koronavírus és egyéb tényezők miatt márciusban látott nemzetközi olajár-zuhanás tartóssága még nem ismert. A monetáris döntésekben ezeken túl továbbra is a negyedéves Inflációs Jelentésben látható maginflációs előrejelzések, illetve az EKB következő hónapokban érkező döntései lehetnek irányadóak. Az adatvezérelt üzemmódot hangsúlyozó monetáris politika várhatóan csak kisebb mértékben változó feltételekkel, illetve csak a szükségesnek likviditás-menedzselési lépésekkel fog előrehaladni. Az adatközlést követő órában a forint nem mutatott jelentős mozgást az euró ellenében. Az EUR/HUF keresztárfolyam a 336-337-es szint közelében ingadozott" - áll a CIB Csoport elemzésében.

Takarékbank

Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzőjének kommentárja szerint a vártnál kisebb mértékű az infláció. A januári hétéves csúcsot jelentő 4,7 százalékos meglepetést döntően a vártnál gyorsabban dráguló élelmiszerárak okozták. Az előző hónaphoz képest a fogyasztói árak 0,3 százalékkal nőttek.

Az infláció mérséklődésére számítani lehetett, mivel az üzemanyagárak egy évvel ezelőtti emelkedése miatt kissé magasabb volt a bázisár, míg idén februárban kissé csökkentek az üzemanyagárak.

Az inflációs nyomást jelzi, hogy a maginfláció is a toleranciasáv fölé, 4,1 százalékra, az adószűrt maginfláció pedig 3,8 százalékra emelkedett az előző havi 3,7 százalékról. Mindez indokolttá tette az elmúlt hetekben a swapállomány csökkentését, ami megemelte a bankközi kamatokat, valamint megállította a forint gyengülését, a koronavírus globális terjedése miatt azonban érdemben visszaeshet a külső infláció - sőt, egyes gazdaságokban ismét megjelenhet a defláció -, a meghatározó jegybankok vezetésével pedig jelentős globális monetáris lazítás kezdődhet, így feltehetően nem lesz szükség további szigorításra.

A következő hónapokban az üzemanyagok bázisárának növekedése és idei összeomlása miatt az infláció 3,5 százalék közelébe süllyedhet, majd az év végéig tartósan 3,5-4 százalék között ingadozhat, így a 3 százalékos inflációs célt a korábbi várakozásokkal ellentétben idén nem fogja megközelíteni. Mivel az árak emelkedése szélesebb bázisú, idén 3,9 százalékos átlagos inflációra számítunk a tavalyi 3,4 százalék után.

