Itt van az ország pizzatérképe: nem hinnéd, hol, mit esznek a magyarok

Magyarországon normális, hogy egy pizzázó étlapján több tízféle pizza található. Mivel a jelenség széleskörben elterjedt, nem meglepő, hogy magyarok tömegei nem sima paradicsomos-sajtos pizzát esznek, hanem mindenféle oda nem feltétlenül illő dolgot kérnek a tésztalapjukra. De vajon melyik a legnépszerűbb pizza Magyarországon, és van-e különbség ízlés tekintetében a főváros és a vidék között? Többek között erre is választ adunk cikkünkben, melyben a margherita- és hawai pizzák átlagárait is megmutatjuk Budapesten kerületi, vidéken pedig megyeszékhely szintű bontásban.

Étteremben, valahol Kelet-Magyarországon:

- Jó napot kívánok! Mi az a "pizza pákál"?

- Az nem "pákál", hanem, ahogy az étlapon írjuk: pacal.

Ez a beszélgetés egy kelet-magyarországi pizzázóban történt meg, a vendég egy barátom volt, útban Erdély felé. Gyanútlanul azt gondolta, hogy a Pizza Pacal az étlapon nem lehet az, pedig de, az volt. Szarvasmarhagyomros pizza. Jó hír, hogy ilyen típusú pizzák nem kerültek fel összeállításunkra, melyet Magyarország kedvenc pizzáiról készítettünk a Netpincér 2018-as adatai alapján. Mindemellett a pizzaínyenceknek így sem lesz kedvükre az eredmény, már csak azért sem, mert

Budapest kedvenc pizzája egyértelműen a hawaii pizza, melyre jellemzően paradicsomszósz, sonka, kukorica, ananász és sajt kerül. De a megyeszékhelyeken sem sokkal letisztultabb a kép, a legtöbb helyen olyan pizzák kerültek az első helyre, amelyek roskadoznak a különféle húsoktól és húskészítményektől.

Minden település esetében figyelmen kívül hagytuk azokat a pizzákat, melyek feltéteit a vendégek határozhatják meg, hisz ezekről nem rendelkeztünk további információval. Nézzük, hogy nézne ki Magyarország, ha a megyeszékhelyek kedvenc pizzáival ábrázolnánk a megyéket (nagyításhoz kattinits a képre):

A fenti infografikából kiderül, hogy vidéken sem rettennek meg a konzervananász pizzatésztára sütésétől. Debrecenben, Miskolcon és Székesfehérváron is a hawaii lett a legtöbbet rendelt pizza, de az általunk elemzett adatokból az is kiderült, hogy Kaposváron, Kecskeméten, Pécsett, Szekszárdon és Tatabányán is bekerült az ananászos álom a három leggyakrabban rendelt pizza közé.

Békéscsabán jól megfér egymás mellett (vagyis inkább egymáson) a görög (vagy oszmán) és az olasz kultúra. A legkedveltebb pizza ugyanis a békési megyeszékhelyen a pizza a la gyros. Viszonylag kevés feltétes pizzák nyertek Győrben (sonkás-kukoricás), Kecskeméten (bolognai), Szekszárdon (szintén bolognai) illetve Tatabányán, ahol a 47 centiméter átmérőjű sonkás pizza lett a befutó. Érdekes továbbá, hogy Nógrádban sikeres brandnek számíthat az Egyesült Államok, mivel Salgótarjánban a California pizza lett a kedvenc, amin sonka, kukorica, gomba és sajt van.

Vidéken népszerűek még ezeken túl a magyaros, parasztos és egyéb húsos névre hallgató pizzák. A legjobban talán az egri aladdin pizza fogja meg a vidéki pizzakedvelők ízlésvilágát, ezen ugyanis van paradicsomszósz, szalámi, bacon, kukorica, sajt és tejföl is.

Hé, paraszt! melyik út megyen itt Budára?

A megyeszékhelyek után jöjjünk be a fővárosba, ahol egy olasz pizzasütő szintén csak forgatná a szemeit. Az általunk feldolgozott, a Netpincértől származó adatok szerint

Budapest 23 kerületéből 15-ben a hawaii pizza lett a pizzarendelők kedvence,

így inkább azokat soroljuk fel, ahol nem:

V., XI., XII., XVIII., XXII., XXIII. kerület - magyaros pizza

XV. kerület - húsimádó pizza

XVII. kerület - sonkás pizza

Érdekes még összehasonlítani, hogy hol, mennyibe kerülnek Magyarországon a pizzák, ehhez pedig a margherita és a hawaii pizzák átlagárait vettük figyelembe megyeszékhelyenként. A legdrágább átlagárú terület a margherita pizzák esetén

Budapest XXIII. és XXI. kerületei lettek 1690 forinttal,

a XVII. kerületben és a VI-ban 1679 forint volt az átlagos ár,

a XVI. kerületben pedig 1675 forintért adtak egy margheritát.

A lista másik végén Zalaegerszeg van, ott a legolcsóbb a megyeszékhelyek és a fővárosi kerületek között a margherita pizza, átlagos ára 950 forint. A második legolcsóbb a heves megyei Eger lett 1010 forinttal, a bronzérmes pedig Szeged, ahol 1041 forintot kell fizetni egy sima margherita pizzáért.

Változik ugyanakkor a helyzet, ha a hawaii pizzák árait vesszük alapul. Ekkor Salgótarján (1020 forint), Szolnok (1115 forint) és Kecskemét a három legolcsóbb település, igaz, pont ebből a három városból nem kaptunk adatokat a margherita pizzákra, ezért lehetséges, hogy abban az esetben is ők lettek volna a legolcsóbbak. A legmagasabb hawaiipizza-átlagárat az országban a XVII. kerületben tapasztaltuk, ahol 1832 forintot kell fizetni az ananászos pizzáért. A második helyen a II. kerület található 1806 forinttal, a bronzérmet pedig a Tolna megyei Szekszárd szerezte meg, ahol átlagosan 1773 forintért kaptunk egy hawaii pizzát.

Végül pedig nézzünk egy grafikont arról, hogy a KSH által közölt legfrissebb megyei szintű nettó átlagfizetési adatok alapján, a különböző megyeszékhelyeken hány margherita és hawaii pizza jönne ki az adott megye átlagfizetéséből (kattints a nagyobb képért).

Némileg meglepő, hogy a megyei átlagfizetésekből Heves megyében jön ki a legtöbb megyeszékhelyi margherita pizza, egészen pontosan 192. Heves megyét pedig Csongrád követi(175), Csongrádot pedig Zala (175). A legkevesebb margherita pizzát Békés megyében lehet venni a megyeszélkhelyen a megyei átlagfizetésből, csupán 98-at, de Miskolcon is csak 105, Kaposváron pedig 115 pizza jön ki a sorrendben BAZ-megyei és Somogy megyei átlagfizetésekből.

Hawaii pizza esetén egyes budapesti kerületekben jön ki a legtöbb pizza a fővárosi átlagfizetésből. A XV. kerületben 174, a XXI. kerületben 173, a IV. kerületben pedig 172 pizzát lehet venni a budapesti átlagbérből. A lista másik végén pedig BAZ megye, Békés és Tolna megye tanyázik, sorrendben 95, 98 és 107-es értékekkel.

Borítókép és infografikák: Csocsán Laura