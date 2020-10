Itt a magyar tojásmérleg: ennyit költ egy átlagember a világ legjobb reggelijére évente

Az olcsó és tápanyagdús élelmiszereket keresik leginkább a krízisek alatt az emberek, ezt most a koronavírus megjelenése is bizonyította. Mivel mindig a rövid ellátási láncú, regionálisan megtermelt élelmiszer a fenntarthatóbb a külföldről hozott hasonló áruval szemben, a magyar tojás megvásárlása nemcsak abban segít, hogy ne szálljanak el a tojásárak itthon, hanem abban is, hogy együtt védjük meg a Földet. A tojás a jövő élelmiszere, hiszen a legfenntarthatóbban előállítható és az egyik legolcsóbb fehérjeforrás - hívja fel a figyelmet a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége (Tojásszövetség)

Majdnem 20 millió darab tojással többet ettek a magyarok 2019-ben 2018-hoz képest, de idén is érezték a tojástermelők a koronavírus járvány miatti megemelkedett keresletet. "Ez is bizonyította, hogy Magyarországon minden tartástechnológiának helye van - az EU-konform ketrecesnek, a mélyalmosnak, a szabad -és a biotartásnak - mert minden tartásmódban termelt tojás kellett ahhoz, hogy a hazai boltok polcait magyar termelésű tojással töltsék fel" - mondta Szép Imre, a Tojásszövetség elnöke.

A szövetség korábbi közleményéből az is kiderült, hogy évente 2,3 milliárd darab tojást fogyasztanak el Magyarországon, ami egy személyre vetítve 240 darabot tesz ki. 10 darab tojás pedig a KSH legfrissebb statásztikái szerint átlagosan 438 forintba került szeptemberben. Úgyhogy ha ezt az árat kivetítjük egy évre, akkor egy átlagaos magyar évente megközelítőleg 10 5012 forintot költ tojásra.

A magyarok legfontosabb szempontja tojásvásárláskor még mindig az ár-érték arány, ugyanakkor már figyelembe veszik a tojás származási helyét is, de legtöbbször nincsenek tisztában a tartási módok közötti valós különbségekkel. Például azzal, hogy az EU-konform ketreces tartásnak a legkisebb az ökológiai lábnyoma, ennek a tartásmódnak emiatt is kell meghagyni a helyét az üzletek polcain.

Tévhitek helyett tájékozódj!

A tojás a legfenntarthatóbban termelt legolcsóbb fehérjeforrás - legutóbb a washingtoni székhelyű nagy múltú kutatószervezet, a World Resource Institute sorolta be a legfenntarthatóbb fehérjeforrások közé. Ezért és az ára miatt is a jövő élelmiszere világszinten, és akkor a tudományosan bizonyított jótékony hatásairól - például arról, hogy a tojásban lévő kolin nagy szerepet játszik a magzat agyának fejlődésében, vagy arról, hogy a biológiai értéke egyenlő az anyatejével - nem is beszéltünk.

