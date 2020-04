Indul a roham a magyar henteseknél: a slágerhús kilóára 4 ezerig is felkúszhat

Sokan vannak, akik a koronavírusra tekintettel nem szeretnének henteshez vagy élelmiszerüzletbe szaladgálni, de minőségi, termelőtől származó sonkát tennének a húsvéti asztalra. Körbenéztünk, milyen házhoz szállítási lehetőségek vannak, és mikor kell legkésőbb leadni a rendelést, ha szeretnénk húsvétig megkapni az árut.





A koronavírus-járvány szinte az élet minden területére hatással van: aki csak teheti, otthonról dolgozik, a legtöbb gyerek otthon van, digitálisan folyik az oktatás. A szülők többsége kimerült, feszült, próbálják összeegyeztetni a munkát a magánélettel, ami nem könnyű, hiszen napközben a saját munkájukat is el kell végezni, miközben aktívan tanulniuk kell a gyerekkel is. Közben pedig közeledik a tavaszi szünet és a húsvét.

Amiatt nem kell aggódni, hogy a koronavírus okozta krízishelyzet miatt nem kerül friss tojás vagy húsvéti sonka az ünnepi asztalra. Kínálat ugyanis van bőven. Azoknak sem kell kétségbe esniük, akik az elmúlt hetek pörgős napjai közben megfeledkeztek arról, hogy jövő héten már húsvét lesz, de nem szeretnének a zsúfolt élelmiszerboltokba, a közeli henteshez vagy piacra menni.

Ráadásul azok, akik a járványügyi hatóság által elrendelt otthoni karanténban vannak, ezt meg sem tehetik. Számukra is jó megoldás lehet az online rendelés. A jó hír, hogy aki a hétvégén kapcsol, az sem csúszott még le semmiről, időben megkaphatja a húsvéti sonkát, sőt, zöldséget, kalácsot is.

Az elmúlt hetekben több üzlet is átállt a házhoz szállításra, ezért érdemes megnézni a kedvenc hentesünk közösségi oldalát, mert elképzelhető, hogy ők is így tettek. Az interneten rengeteg céget lehet találni, amelyik még vállalja, hogy futárszolgálattal húsvétig megérkezik a kiválasztott sonka.

Aki április 5-én, vasárnap estig leadja a rendelését, annak nincs oka aggodalomra, meg fog érkezni a húsáru

- mondta a Pénzcentrumnak egy mangalica termékekkel foglalkozó kereskedő, aki elárulta, a mangalica kötözött sonkát keresik leginkább a vásárlók, aminek kilója náluk 3800 forint, de a darabolt füstölt parasztsonkára is nagy a kereslet. A cég az ország egész területére vállal szállítást.

A Kolbászellátó Óbuda azonban megkeresésünkre közölte, ők már nem tudnak rendelést felvenni, a március 29-én, éjfélig beérkezett rendeléseket tudják kiszállítani húsvétig. Mint mondták, rengetegen rendeltek tőlük, hatalmas volt idén az érdeklődés a házhoz szállítás iránt.

Ez abból a szempontból érthető is, hogy a nagyobb hipermarketeknél rendszerint napokra előre betelnek a házhozszállítási időpontok, sokan vannak, akik inkább alternatív helyről próbálják ezért beszerezni a húst vagy épp a zöldségeket, gyümölcsöket. Alapvetően a főváros környékén több a lehetőség e téren, több zöldséges fogott itt is házhoz szállításba. Viszont az is látható, hogy a járványhelyzet előtthöz képest az érdeklődés és a megrendelések száma is jelentősen megnőtt, sok helyen 4-5 napos kiszállítás idővel kell kalkulálni, ha például friss tormát vagy friss retket szeretnénk a húsvéti asztalra.

Rizikós online sonkát választani

Ugyan online megrendelni a húsvéti menü alapanyagait kényelmes, azonban rizikós is. Így ugyanis nem mi magunk választjuk ki a sonkát, nem tudjuk a megvásárolt termék állagát, színét megvizsgálni vásárlás előtt. Azt viszont online vásárláskor is eldönthetjük, hogy nyers vagy főtt sonkát szeretnénk, füstöltet vagy füstölt ízűt és érdemes rendelés előtt telefonon vagy e-mailen keresztül felvenni a kapcsolatot a termelővel, aki bizonyára tud majd az egyéni preferenciánknak megfelelő terméket választani.

Címlapkép: Getty Images