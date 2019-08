Horror a boltokban: rengeteg magyar egészsége múlhat rajta, de nem telik rá

Cikksorozatunk első részében a laktózmentes, második részében a gluténmentes élelmiszerekkel foglalkoztunk, és azzal, hogy mennyiben drágítja meg az egészséges étkezést, ha valaki kifejezetten "mentes" ételeket kényszerül enni. Most a cukormentes termékeket vizsgáljuk ugyanilyen szempontok mentén: megkérdeztük a nagyobb boltláncokat arról, mennyibe kerülnek a cukormentes termékeik, és összehasonlítottuk őket a normál étrendnek megfelelő termékekkel: elképesztő a különbség.

Pontos adatok sajnos nem állnak rendelkezésre - már csak azért sem, mert még mindig sok a kezeletlen, vagy akár diagnosztizálatlan cukorbeteg -, viszont becslések szerint a cukorbetegség a lakosság 8-14 százalékát érinti Magyarországon. Az például tudható, hogy évente 250-300 gyereket diagnosztizálnak 1-es típusú diabétesszel, és ezeknek az eseteknek a száma az elmúlt harminc évben megháromszorozódott.

Ma már egyre többen tisztában vannak vele, de a NAV becslései szerint a munkavállalók 16,8 százaléka helyett még mindig csak 3,8 százalék veszi igénybe az adókedvezményt, amely - a súlyos megbetegedésekhez hasonlóan, mint pl. a daganatos betegségek - az emésztőrendszer betegségei, így a laktóz- és gluténérzékenység, illetve a cukorbetegség után is jár. A betegségekre járó adókedvezmény havi összege évről-évre nő, mindig az aktuális minimálbér 5 százaléka, idén 7450 forint, azaz évi 89 400 forint. Azonban mire elég ez az összeg?

Havonta több tízezer forintos kiadást jelenthetnek a cukorbetegek számára a kiváltandó gyógyszerek, és a megfelelő élelmiszerek. A különféle "mentes" termékek érezhetően drágábbak, mint azok, amelyek nem speciális étrendhez készülnek. A cukormentes árucikkeket az is jelentősen drágítja, hogy a különféle cukorpótlók is költségesebbek, mint a kristálycukor. A KSH júliusi adatai szerint egy kilogramm kristálycukor 207 forint, amíg a SPAR, Tesco és Auchan webshopjában a legolcsóbb Xilit kilója 2796-2996 forint, az eritrité pedig 2299-2799 forint, tehát több mint tízszer annyiba kerül: 11-14-szerese a kristálycukor átlagárának.

Korábban lapunknak Erdélyi-Sipos Alíz dietetikus, táplálkozástudományi szakember nyilatkozott a megfelelő táplálkozásról ételérzékenység esetén. A szakember elmondta: "Érdemes hangsúlyozni, hogy speciális diétát azoknak kell tartani, akiknél diagnosztizálták a betegséget legyen szó például cöliákiáról, cukorbetegségről, étel allergiáról vagy intoleranciáról. A megváltozott étrend, a diéta betartása a fent említett esetek többségében egy életre szól."

Az élelmiszereken is feltüntetett "diabetikus" megjelölés már megszűnt, éppen azért mert sokszor a betegek dietetikai tanácsadás nélkül félreértelmezték a jelölést. A korábban alkalmazott "diabetikus" megjelölés, nem azt jelentette, hogy szénhidrátmentes, vagy, hogy a cukorbetegek korlátlanul fogyaszthatják

- mondta el a szakember, és hozzátette: "Diabetikus sütemények, csokoládék, desszertek édesítésére például különböző anyagokat használhatnak, amelyek között lehetnek olyanok is, amelyek ugyan annyi vagy csak kicsit kevesebb szénhidrátot tartalmaznak, ugyan kisebb mértékben, mint a cukor, de emelik a vércukorszintet és a napi szénhidrát mennyiségbe is be kellett számítani. Tehát ha egy termék diabetikus jelzéssel volt ellátva, az eddig sem azt jelentette, hogy a cukorbetegek korlátlanul fogyaszthatják. A narancssárga jelzés útmutató volt a betegeknek, de egyben megtévesztő is lehetett."

Sokan nem csak a cukorbetegségből kifolyólag, hanem visszaszorítandó a túlzott cukor/szénhidrát bevitelt, kezdenek cukormentes, édesítőszerrel készült termékeket fogyasztani. Ezek alatt nem csak a különféle édességeket, desszerteketek értjük: a lekvár vagy sok édes sütőipari termék alapvető élelmiszer, de olyan termékekhez is elengedhetetlen a cukor, mint mondjuk a csemegeuborka vagy a majonéz. A cukorbetegek ezeket sem fogyaszthatják. A Pénzcentrum megvizsgálta, a nagy boltláncok kínálata mennyiben szolgálja ki ezt a speciális étrend igényt, és mennyivel kerülnek többe a cukormentes termékek.

Hányféle cukormentes terméket tartanak a boltláncok?

A nagy boltláncok mind keresletnövekedésről számoltak be a "mentes" élelmiszerek területén. SPAR azt tapasztalta, hogy a termékek az elmúlt években dinamikusan fejlődnek a gyártói oldalon és a vevői részről is egyre inkább növekszik a kereslet. Amióta elindították a "SPAR Életmód" programot, elmondásuk szerint több száz ilyen jellegű termék kerül be a kínálatba. A SPAR speciális kategóriának nevezi azon termékeket, melyek cukormentesek, illetve hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. Ezeket a termékeket az életmód kategóriában jelenítik meg, és nem számítják ide a cukormentes, illetve cukorcsökkentett üdítőitalokat és egyéb light termékeket, de így is kb. 200 féle termék tartozik ide. Édesítőkből, cukorpótlókból 35 terméket tartanak, 10 féle egyéb sütési-főzési alapanyagot, lisztet, szintén 10 féle tésztát, 15 féle szörpöt, 20 féle lekvárt, és 40 féle kekszet és nápolyit. A vásárlók 60 cukormentes édességből választhatnak.

Az ALDI-ban a laktózmentes kategóriához hasonlóan a cukormentes termékeket kereső vásárlók is közel félszáz árucikk közül választhatnak, a legtöbb termék az italok között található, de számos cukormentes csokoládé és kekszfajta is elérhető náluk.

Az Auchan úgy nyilatkozott lapunknak, hogy az elmúlt öt év alatt, több mint 70 százalékos fejlődést tapasztaltak ezekben a termékkörökben a bio és vegán termékekkel együtt. Az áruházlánc közel 400 féle cukormentes terméket kínál, ezek többsége diabetikus. Cukormentes termékek 19, többek között az alábbi élelmiszercsoportban érhetők el áruházakban: keksz, ostya, szeletes csokoládé, tészta (szénhidrát csökkentett) , liszt (szénhidrát csökkentett), gabonaital, süteményporok, sütési kiegészítők (sütőpor, pudingpor) gyümölcskonzerv, cukorkák, rágógumi, kakaópor, müzli, reggeliző termékek (zabpehely, lekvár, mogyorókrém) , édesítőszerek (természetes, és mesterséges), üdítők, szörpök.

A Tesco az online shopja szerint 76 féle cukormentes terméket tart, melyek nagy része rágógumi, cukorka vagy más édesség (41), de 17 féle üdítőt és 8 féle kekszet is meg tudtunk számolni a kínálatban. Arra hívták fel a figyelmet, hogy Az egészségtudatos vásárlók számára szintén fontos a cukormentesség. Egyre több termékkategórián jelenik meg a cukormentes változat. Fontos azonban, hogy a vásárló a teljes tápértékkel együtt vizsgálja meg a terméket, úgy kaphat teljes képet annak egészségre gyakorolt hatásáról.

Mennyibe kerülnek a cukormentes termékek?

A SPAR kínálatában a cukormentes kekszek 130 és 110 forint között, a lekvárok 300 és 1400 forint között, a csokoládék pedig 300 és 1100 forint között mozognak. Összehasonlításként a Detki cukormentes háztartási keksz kilós ára 1119 forint, míg a hagyományosé ugyanebben a márkában csak 798 forint. A sajátmárkás sárgabaracklekvár kilós ára 614 forint, a sárgabarck extradzsemé 1109 forint, amikor nem akciós. Viszont a csökkentett cukortartalmú sárgabaracklekvár kilós ára már 2069 forint, a csak édesítőszerrel készült sárgabarack-alma lekváré pedig 4300 forint. A legolcsóbb táblás édesítőszerrel készült táblás csokoládé (75 g) is 509 forintba kerül, míg a 100 grammos sajátmárkás tej-, ét- és fehércsokoládé 199 forint.

Tehát a cukormentes keksz 40 százalékkal kerül többe, az édesítőszeres, vagy csökkentett energiatartalmú lekvárok és csokoládék kilós ára nagyjából 3,5-szerese a cukorral készülteknek.

Az Auchan kínálatában a cukormetes kekszek ára kb. 180 és 1300 forint között, a cukormentes lekvárok ára közel 600 és közel 1400 forint között, a cukormentes táblás csoki kb. 300-950 forint között mozog. Például az egyik legolcsóbb édes omlós kekszből a cukormentes változat kilós ára 1445 forint, míg a sajátmárkás omlós édes keksz kilója 917 forint, tehát a sima keksznél 57 százalékkal kerül többe az édesítőszerrel készült változat. A legjutányosabb árú szamóca dzsem 289 forint (330 g), míg az édesítőszerrel készült változat, kisebb kiszerelésben 989 forint (230 g), tehát ha a kilós árukat nézzük, a cukormentes termék majdnem 5-ször annyiba kerül.

A sajátmárkás étcsokládé (100 g) 229 forintba kerül, a diabetikus étcsokoládé fruktózzal (100 g) 569 forint, majdnem 2,5-szerese.

A Tesco kínálatából a meggylekvárt néztük ki: az extradzsem (260 g) 288 forint, viszont a meggy-alma édesítőszerrel készült lekvár (230 g) - hasonlóan az Auchan szamóca dzsemjéhez - 989 forint, 3,9-szer drágább! A sajátmárkás omlós vajas keksz (250 g) 311 forint (1244 Ft/kg), egy rostban gazdag cukormentes keksz (170 g) a kínálatból pedig 399 forint (2347 Ft/kg), tehát 88 százalékkal drágább a mentes alternatíva. A legolcsóbb táblás étcsoki (100 g) 199 forintba kerül, a diétás étcsokoládé (60 g) 299 forint, tehát 150 százalékos az árkülönbség.

Természetesen nem csak ezekben az élelmiszerkategóriákban jelentkezik a különbség: például a Tesco csemegeuborka (6-9 cm, 680 g) 379 forint, míg az édesítőszerrel készült ugyanilyen kiszerelésű csemegeuborka 449 forint. Ez csak 70 forint különbség, nem tűnik soknak, viszont ez is mutatja, hogy szinte törvényszerű az árkülönbség olyan termékek cukormentes változatainál is, amelyekre nem is számítunk. Ahogy a glutén- és laktózmentes termékek esetében is megállapíthattuk: legkevesebb 15-20 százalékos árkülönbség mutatkozik az alapvető élelmiszereknél, és minél nehezebb előállítani bizonyos élelmiszer "mentes" változatát, annál drágább lesz a termék.

Szerencsére egyre több gyártó jelentkezik cukormentes vagy csökkentett energiatartalmú termékekkel, így mivel bővül a kínálat, egyre versenyképesebb lesz az ilyen termékek ára, attól viszont még nagyon messze vagyunk, hogy nagyjából egy árban legyenek a "mentes" termékek a többi élelmiszerrel. Viszont a nagy boltláncok is reagálnak az egyre növekvő igényre az egészségesebb termékek iránt: sajátmárkás termékeikben csökkentik a hozzáadott cukor- és sómennyiséget, és egyre több mentes árucikk is kerül a kínálatba.