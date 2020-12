Fontos változás jön az online vásárlásoknál: mindenkit érint

Az idei évben minden korábbinál nagyobb teret nyert az online vásárlás, legyen szó webshopról, valamilyen szolgáltatás vásárlásáról, vagy akár online ételrendelésről. Az online vásárlás térnyerésével fontos a biztonságra is hangsúlyt helyezni: ennek egyik eleme az erős ügyfél-hitelesítés is, amelyet uniós jogszabályok értelmében valamennyi banknak be kell vezetnie 2021. január 1-jéig. De mi az ügyfelek dolga, és mit csináljunk, ha január 2-án nem fogadja el a kártyánkat a webshop? Erről kérdeztük Czimer Gergelyt, a Takarékbank digitalizációért felelős ügyvezető igazgatóját.

Pénzcentrum: Pontosan mi változik januártól az elektronikus fizetéseknél, például a webshopos vásárlásoknál, vagy a bankkártyás számlafizetésnél?



Czimer Gergely: Január 1-jén lesz kötelező bevezetni minden EU-s pénzintézetnek az internetes bankkártyás vásárlásokra vonatkozó erős hitelesítést. Ez azt jelenti, hogy míg egy internetes kártyás vásárlásnál eddig elegendő volt megadni a kártyán szereplő adatokat, januártól jóval alaposabb azonosítás szükséges. A banknak meg kell bizonyosodnia arról, hogy ténylegesen maga az ügyfél használja az adott kártyát. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fizetési folyamatnál több lépcsőben ellenőrizzük, hogy ki ő. Először a nálunk rögzített telefonszámára küldünk ki egy egyszeri jelszót, amit meg kell adni. Ezt követően még egy lépcsőre szükség van: egy internetes vásárlási PIN-kódot is meg kell adni, ahogy eddig is.

A két kód használata bonyolultnak tűnhet, de csupán pár másodperccel hosszabbítja meg a vásárlás folyamatát, viszont használatával sokkal biztonságosabbá válik az online vásárlás.

PC: Pontosan mi az ügyfelek dolga, milyen tennivalójuk van?

C. G.: A legfontosabb tennivalójuk a banki ügyfeleknek, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy le van-e adva a telefonszámuk a bankjuknál, és hogy a helyes telefonszámuk van leadva. Ennek hiányában ugyanis nem tudunk nekik SMS-t küldeni. Ameddig ezt valaki nem teszi meg, addig nem fog tudni az interneten vásárolni. Ezt megteheti bármelyik bankfiókban vagy bármelyik ATM-nél.

Ha nincs megadva a telefonszáma, akkor megkeressük, és felhívjuk erre a figyelmét. Azt akarjuk tehát elkerülni, hogy valaki akkor szembesüljön ezzel, amikor vásárolni akar az interneten.

Elsősorban azoknak nincs megadva a telefonszámuk, akik eddig távol maradtak az online világtól, nem kértek SMS-szolgáltatást a vásárlásaikról sem. De világszerte lehet tapasztalni, hogy az internetes vásárlások száma folyamatosan nő, és a vírushelyzet rendkívül fel is gyorsította ezt a folyamatot. Valószínűleg azok fognak meglepődni, akik még sosem vásároltak online, és úgy gondolják, hogy nem is fognak, ezért nincs megadva a telefonszámuk a bankjuknál.

PC: Szükséges ehhez okostelefon, vagy egy régi típusú készülék is elegendő?

C. G.: Nem szükséges, ezt bármelyik, SMS fogadására képes telefonnal meg lehet oldani. Az okostelefon annyiban tudja megkönnyíteni a folyamatot, jövő év elején a Takarékbanknak is lesz egy olyan megoldása, ahol ujjlenyomattal lehet megerősíteni a vásárlást.

PC: Mit fog tapasztalni az, akinek nincs leadva telefonszáma, de január 2-án rendelni akar egy webshopból? És mit tegyen?

C. G.: Elutasításra fog kerülni a vásárlása, ezért mielőbbi azonosítása szükséges. A leggyorsabb, ha bejelentkezik a videóbankba, vagy hívja az ügyfélszolgálatunkat.

