Folytatódik a dinnyeháború: a Lidl után újabb nagy bolt ment be 100 forint alá

Óriási port kavart a hét elején, hogy a Lidl 100 forint alá, 99 forintra akciózta le a görögdinnye kilóját. Az ügyben mind a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, mind a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete kifejtette kritikáját a diszkont boltlánccal szemben, azonban most úgy látszik, ha lehet, még ennél is jobban bonyolódik a hazai dinnyeháború. A Pénzcentrum egyik olvasójának pénteki (augusztus 9.) fotói szerint ugyanis a Lidl után a Príma egyik boltja is 100 forint alá vitte a görögdinnye kilós árát, 99 forintért árulják ugyanis a magyarok nyári kedvencét.

Óriási dinnyebotrány keveredett abból, hogy néhány napja a Lidl 100 forint alá, nevezetesen 99 forintra szállította le a görögdinnye kilós árát. Augusztus hetedikén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) ki is adott egy közleményt, ami szerint

a kereskedelmi lánc ezzel a döntésével bedöntheti a magyar dinnyetermelést, és lehetetlenné teszi a minőségi dinnye előállítását.

Mindehhez azt is hozzátették, hogy a "Lidl által alkalmazott árazás mellett nem lehet jó minőségű dinnyét előállítani, ugyanis a szezonnak ebben a szakaszában - a többéves piaci tapasztalatok alapján - reálisan, a bekerülési költségeket is figyelembe véve, kilogrammonként 150 és 200 forint közötti fogyasztói áron lenne árusítható ez a gyümölcs."

A NAK állásfoglalást követően aztán a Lidl is megszólalt az ügyben egy nappal később, augusztus 8-án. Elmondásuk szerint

az elmúlt napokban a Lidl minden dinnyebeszállító partnere arra kérte az áruházláncot, hogy a földeken felhalmozódott dinnyefelesleg értékesítésében nyújtson támogatást, melyhez az akciós és az exporttevékenységet egyaránt támogató átadási áraikat ajánlották fel. A Lidl Magyarország ez alapján csökkentette a görögdinnye kilogrammonkénti árát 99 forintra...

A kedélyek azonban a Lidl és NAK csörtéje után sem csillapodtak, a dinnyeháborúba ugyanis augusztus 8-én, délután beszállt a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete (MDE) is, akik szerint

a dinnye piaci helyzet jelenleg nem indokolja az áruházi akciókat, és cáfolják, hogy a Lidl akciója a termelők érdeke lenne.

A csütörtök ezzel az MDE ostrommal aztán be is fejeződött, azonban augusztus 9-én, pénteken ismét felsorakoztak a felek. Mártonffy Béla, a NAK országos kertészeti és beszállítói osztályának elnöke pénteken az M1-en ugyanis azt mondta, hogy

piaci helyzet nem indokolta, hogy a Lidl Magyarország a görögdinnye kilogrammonkénti árát 99 forintra csökkentse

A szakember azt is hozzátette, hogy erre akkor van szükség, ha a jó minőségű dinnyéből túltermelés van. Valamint elmondta azt is, hogy a Lidl lépése más áruházakat is a dinnye árának csökkentésére ösztökélhet, hozzátéve, hogy

körülbelül száz forintnál van az a határ, ahol a termelőknek már nehézséget okoz a következő év finanszírozása.

Más is bement 100 alá

Péntek kora délutánig tehát ekképpen festett a magyar dinnyekálvária. Most azonban úgy látszik, tovább dagad a hazai dinnyebotrány. A Pénzcentrum egyik olvasója ugyanis küldött szerkesztőségünknek két fényképet, amit éppen zajló bevásárlása közepette készített egy Príma üzletben péntek délelőtt, a botrány kirobbanásának harmadik napján.

Ezeken pedig jól látható, hogy a hazai boltlánc egyik budapesti üzlete belőttemagát a sokat átkozott 100 forintos, végső kilógrammonkénti árhatárnak tekintett szint alá, és 99 forintért árulja a görögdinnyét.