Meg ne edd, ha ilyen csokis kekszet vettél: figyelmeztet a hatóság, ezt nem jelöli a csomagolás

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján nem jelölt búza allergént azonosítottak az Egyesült Királyságból származó duplacsokis és karamellás kekszben. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

