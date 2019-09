Ez a hal lehet a magyarok új kedvence: nem egyszerű hozzájutni

A Balaton-felvidék rengeteg kincset rejt. Ilyen például Tapolca is, ami nem csak a tavasbarlangról és a Malom-tóról, hanem a pisztrángról is híres. Itt található ugyanis Magyarország legnagyobb pisztrángtelepe. A város Európában is egyedülálló adottságokkal rendelkezik. Az itt fellelhető kristálytiszta karsztvíz teszi lehetővé a pisztrángok tenyésztését.

Pisztrángot már a hetvenes években is tenyésztettek Tapolca közelében. A várostól alig három kilométerre volt ugyanis Magyarország akkori legnagyobb pisztrángivadék nevelőtelepe. A Balaton-felvidéki városban csak ezt követően létesült haltelep, ami aztán egy időben szünetelt is. A kilencvenes években egy tapolcai halbiológus, Máyer István álmodta meg, hogy létre kell hozni egy halneveldét. Az itt lévő karsztvíz télen-nyáron 18 fokos, ez tökélesen megfelel a pisztrángoknak. A biológus halálát követően azonban bezárt.

Hosszabb szünet után azonban a szerencsének és egy televíziós műsornak köszönhetően újra "gazdára talált" a tíz éve üresen álló telep.

A televízióban néztem egy műsort, amiben Tapolcát mutatták be. Ott láttam, hogy a városban van egy haltelep is, de nem üzemel. Észrevettem, hogy a kapuján volt egy tábla, "eladó" felirattal. Még aznap éjszaka elindultam, hogy felkutassam azt a helyet, amit a műsorban láttam, nehogy valaki más vásárolja meg

- mondta Boér Zoltán a pisztrángtelep tulajdonosa. A Székelyudvarhelyről érkező szakember 2006 óta foglalkozik pisztrángokkal. Már gyermekkora óta ez volt az álma. A tapolcai telepet 2013-ban sikerült megvásárolnia.

Nem tudtam folyamatosan jelen lenni személyesen, így nem is működött rendesen. Ezért másfél évvel ezelőtt Tapolcára költöztem. A világ egyik legérzékenyebb halfajáról van szó, így nagyon nagy körültekintést igényel a tenyésztésük. Ha nincsen megfelelő szakértelem, tudás és tapasztalat, akkor nem megy

- hangsúlyozta a tulajdonos. A városban található víz minősége és állandó 18 celsius fokos hőmérséklete teszi lehetővé a pisztráng tenyésztését. A telepen az év minden napján folyik a termelés. Ez egy intenzív halgazdaság, ahol a pisztrángok mellett a tavalyi évtől szürkeharcsát is keltetnek.

Magyarországon üzemel egy-két kisebb telep, azonban a természeti adottságok miatt a tapolcai termelés öt százalékát sem érik el. Itt minden adott ahhoz, hogy ez az érzékeny halfajta jól érezze magát, hiszen a barlangból 1000 liter víz tör fel a felszínre másodpercenként, ami teljesen oxigéndús, ezt a vizet hasznosítják a haltelepen. A víz kristálytiszta, minden szennyeződéstől mentes, mivel összesen 400 métert tesz meg szabadban.

