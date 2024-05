Hihetetlen akciók élesednek az Auchanban: garantált a tömeg, mindenki ezeket keresi

A jó idővel érkezik a jégkrémek csúcsszezonja. Ebben a kategóriában is egyre több szempontnak kell megfelelni a kínálat kialakításakor. A klasszikusok mellett mindig elő kell rukkolni új és különleges ízekkel, figyelembe kell venni a fogyasztók ételérzékenységét és táplálkozási szokásait, valamint a fogyasztási alkalmakhoz kell igazítani a kiszereléseket, hogy azt választhassa a vásárló, ami számára a legjobban megéri.

A több mint 300-féle jégkrém között a klasszikus ízek (csoki, eper, citrom, vanília, karamell) mellett lesznek frissítő, vizesalapú sorbetek, valamint az ismert édességmárkák legkedveltebb termékeinek jégkrémváltozatai. Láthatóan a fogyasztók kedvelik a vegyes ízű jégkrémeket is, idei újdonságként a citrom-málna, a banán, a kaktusz és a yuzu-citrom ízpárosítást kóstolhatjuk meg, illetve a mókafaktort erősíti, hogy lesz nyelvfestő jégkrém a gyerekeknek, amit akár már gyereknapon kipróbálhatnak - közölte az Auchan.

Fontos, hogy a fogyasztó mindenféle kiszerelésben megtalálja ezt a termékkategóriát, hiszen nem mindegy, hogy milyen alkalomra vásárolja. A pálcikás, tölcséres vagy poharas jégkrémeknek ezért aztán lesznek multipackos kiszerelései is különböző ízválogatásokban. Természetesen a családi jégkrémek sem maradnak ki a választékból. Az azonos ízűek mellett bőséggel akadnak olyanok is, ahol többfélét zárnak be egy dobozba egymástól elkülönítve, hogy minden családtag megtalálja a kedvére valót. Ezek egyébként továbbra is a legnépszerűbb kiszerelések, noha idén az áruházlánc szakemberei az ún. egyszemélyes, impulzus vásárlások növekedésével is számolnak, mert a cukrászdai fagyiárak emelkedése miatt az otthoni fagylaltozás reneszánszát éli.

Miután a jégkrémek egyik jellemző típusa tejjel vagy tejszínnel készül, gondolnak azokra is, akik egészségügyi okokból nem fogyaszthatják, vagy egyszerűen csak vegán étrendet követnek. A kínálat egytizede nekik szól, 30-féle vegán vagy laktózmentes termék közül válogathatnak. Többek között a piacon egyedül az Auchan hiperekben lesznek kaphatók a Valsoia Vegán IL GELATO termékek, amelyek kizárólag növényi alapúak (kesu, zab, szója). Idén 20-féle hozzáadott cukor nélküli jégkrémet is tart az áruházlánc a kínálatában, mert érzékelhetően nő erre az igény. Újdonságként a Nick's termékeket kezdik el forgalmazni, amelyeket csak az áruházlánc hipermarketeiben lehet megtalálni. Ezek hozzáadott cukor nélkül készülnek, pálmaolajmentesen. A természetes összetevők iránti fogyasztói igényeknek felelnek meg a Full Naturals jégkrémek is, amelyek kizárólag minőségi, ellenőrzött alapanyagokból, kézműves jelleggel, tej, hozzáadott répacukor, glutén, szója, tojás, pálmaolaj, tartósító- és adalékanyagok nélkül készülnek, 100%-ban természetes összetevőket tartalmaznak és semmilyen allergén anyag nincs bennük.

A vásárlási trendeket illetően az áruházlánc szakértői úgy látják, hogy leginkább az íz a meghatározó, majd ezt követi az ár, illetve a vásárlás célja (impulzív – többnyire pálcikás, otthoni fogyasztásra – családi csomagolás). A jégkrém azon kivételes élelmiszerkategóriába tartozik, ahol nem az ár a legfontosabb. A fogyasztók a megszokott és kedvelt termékek árát veszik figyelembe, és az olcsóbb ár miatt nem feltétlenül váltanak át másra. Az is szembetűnő, hogy a vásárlók kezdenek egyre tudatosabban választani. Már nemcsak azok böngészik át a címkét, akiknek valamilyen ételérzékenységük van, hanem azok is, akik minden téren megfontoltabban választanak élelmiszert. A vásárlók ennél a kategóriánál kifejezetten nyitottak az újdonságokra, az új, trendi ízvilágra, de a klasszikus csoki, eper, citrom, vanília azért nagy valószínűséggel idén is verhetetlen marad.

