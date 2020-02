Csúnya bírság fenyegeti a nyugdíjasokat: közterületen ennek semmi keresnivalója!

Brutális pénzbírságra, de akár börtönbüntetésre is számíthat az, aki illegálisan szakajt hóvirágot erdőkből, mezőkről vagy akár a kertből, mivel a kikeleti hóvirág védett növénynek számít. Éppen ezért értelemszerűen árusítani sem lehet, főleg illegálisan nem. Ezért is komoly büntetést szabhat ki a hatóság. Ennek ellenére az aluljárókban, piacokon mindig találkozni olyan egyénekkel, akik árulják a virágot. Erre persze legálisan is van mód, erre viszont minden bizonnyal sokkal kevesebb a példa. Mutatjuk a magyar hóvirághelyzet részleteit.

Bár még csak február idusán járunk, de az egyre enyhülő idő, illetve az egyre hosszabb ideig tartó napsütés megteszi a hatását, és lassan elkezd tavaszodni. Ennek a folyamatnak pedig a hóvirág megjelenése az egyik szimbolikus megtestesülése. Igen ám, csakhogy amennyire gyönyörű növény a hóvirág, annyira veszélyes is.

Veszélyes abban az értelemben, hogy az úgynevezett kikeleti hóvirág védett növénynek számít Magyarországon, és letépéséért nem kevesebb, mint

10 ezer forintos büntetés jár.

Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a leszedett növények eszmei értékétől függően a bírság bármilyen magas lehet, nincsen felső korlát.

10 hóvirág leszedéséért például már 100 000 forint bírság jár, ez pedig már bűncselekménynek számít, ebben az esetben pedig a védett növények beszerzéséért, árusításáért akár három évig terjedő szabadságvesztés is járhat természetkárosítás bűntette miatt.

Ennek ellenére a tavasz közeledtével számos aluljáróban, közlekedési csomópontban és piacon is találkozhatunk - fiatalabb, idősebb - hóvirágot árusítókkal. Persze nem tudhatjuk, hogy az árusok honnan szerezték be a hóvirágot, de a növény attól függetlenül, hogy a magánterületen vagy a természetben fordul elő, védettnek számít.

Egyetlen legális módja azonban van annak, hogy valaki hóvirágot áruljon, mégpedig az, hogyha engedélyt kér arra, hogy mesterségesen neveljen hóvirágot, és azt hozza forgalomba. Ehhez azonban a hatóságok csak úgy tudnak hozzájárulni, ha előtte egy helyszíni szemlén meggyőződnek arról, hogy a tevékenységnek adottak a termesztés feltételei.

Nem úgy van az

Korábban a Pilis Parkerdő a Pénzcentrumnak elmondta, hogy náluk a Duna-Ipoly Nemzeti Park őrszolgálata végzi a virágok szedését, de a Pilisi Parkerdő Zrt. erdészeti szakszemélyzete - mint polgári természetőrök - is nyitva tartják a szemüket, hogy szükség esetén értesíteni tudják az őrszolgálatot - tájékoztatta korábban lapunkat a társaság.

A bírságot ebben az esetben a Parkerdő területén az illetékes Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őrszolgálata szabhat ki.

Ki állja ezt?

Ha netán valaki kijátssza az erdei ellenőrzéseket, és mégis - illegális - árusításra adja a fejét, az szabálysértést követ el, ami 5 000 - 150 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Ha mi látunk valakit, aki feltehetően engedély nélkül árusítja a hóvirágot, akkor rendőrséghez vagy a közterület-felügyelethez fordulhatunk.

Bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja esetén az ellenőrzést végző szerv számos eljárási cselekményt foganatosíthat, például természetvédelmi hatóság engedélyének bemutatására történő felszólítás, nyilatkozattételre felhívás, helyszíni ellenőrzés, tanúkutatás

- mondta el korábban lapunknak az ORFK. Az persze már más kérdés, hogy a valóságban hányszor csapnak le az illegális virágszakajtókra. Korábbi információk szerint a rendőrség nem vezet külön statisztikát a hóvirágügyekről, de az utóbbi esztendőkben valószínűleg nem indultak tömegével büntetőperes eljárások.

Címlapkép: Getty Images