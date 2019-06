8 hiba, amiket tuti te is elkövetsz az IKEA-ban: így rengeteg időt, pénzt buksz

Pontokba szedve közölték, melyek azok a hibák, amelyek költségessé tehetik a vásárlást az IKEA-ban. Akik rendszeresen járnak a bútorboltba bizonyára néhány megfontolást nyilvánvalónak találhatnak, de megnézve a nyolc pontot, valljuk be: egy-két evidensnek tűnő dolgot szinte senki sem tart be.

A CNBC Sara Skirboll szakértőt kérdezte meg, hogy mi a hatékony "ikeázás" titka, ő pedig nyolc tipikus hibát nevezett meg. A listát a Portfolio szemlézte le, íme az IKEA-vásárlók legtipikusabb ballépései:

Nem mérsz, csak vásárolsz. A szép bútorokat nem csak kiszúrni kell az áruházban, be is kell tenni az elképzelt helyre. Nem mindegy, hogyan mutat ott, vagy elfér-e egyáltalán a szobában. A méricskélést egyébként leegyszerűsítheti az IKEA Place app.

Nem tájékozódsz, mielőtt elindulsz. Mivel az IKEA áruházak jellemzően óriási, labirintus-szerű bemutatótermek, a választékot és a lehetőségeket érdemes már előtte áttekinteni a katalógusból vagy valamelyik online tervezőprogram segítségével. Ez drasztikusan lerövidítheti a vásárlásra fordított időt.

Elveszel az áruházban. Még a tapasztaltabb vásárlókkal is előfordul, hogy az IKEA labirintusként felépített bemutatószobái, termei között egyszerűen elveszik. Érdemes figyelni az "átvágásokra", amelyeken keresztül lerövidíthetünk, ha pedig még nem ismerjük az áruházat, akkor a mini térképet is magunkhoz vehetjük - ez akár az interneten is elérhető.

Nem spórolsz. A szakértő az IKEA Family kártyát ajánlja mindenki figyelmébe: ennek segítségével számos terméket olcsóbban tudsz megvenni. A plasztik ingyen van, és kb. 5 perc megcsináltatni.

Nem tartasz szünetet. A fáradtság hibás döntésekhez vezet, ezért Skirboll azt javasolja, hogy a hosszú vásárlás, bolyongás során tartsunk szünetet, amire leginkább az étteremben van lehetőség.

Nem használod ki az egyedül vásárlás előnyeit. Nem mindig élmény egy hosszú vásárláson végigrángatni a gyerekeinket (nekik sem), ezért érdemes igénybe venni a gyerekmegőrző szolgáltatást, ami minden IKEA-áruházban elérhető.

Nem nézed meg a kiárusítást. Magyarországon "Kiárusításnak" angol nyelvterületen "As-Is" részlegnek hívják a visszahozott vagy kiállítási darabokat áruló osztályt az áruházban. Érdemes kitapasztalni, mikor töltik fel a részleget, olyankor nagy választékból lehet vásárolni - meglepően olcsón.

Csúcsidőben, a legnagyobb tömeggel vásárolsz. Magyarországon is ismert probléma az áruházak, és persze azok parkolóinak túlzsúfoltsága (főleg az Örs vezér téri IKEA mélygarázsában). Ha megteheted, válassz kevésbé frekventált időszakot a vásárlásra, így rengeteg időt, és bosszúságot spórolhatsz meg.