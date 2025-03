Ingyen termékeket osztogat a Tesco: bárki sorba állhat értük

A Tesco, Nagy-Britannia egyik legnagyobb szupermarketlánca ingyenesen kezdi osztani a lejárathoz közeli élelmiszereket néhány üzletében. A kezdeményezés célja az élelmiszer-pazarlás csökkentése és a vállalat környezetvédelmi céljainak elérése - jelentette a Daily Mail.

A kiskereskedelmi óriás bejelentette, hogy a lejárathoz közeli termékeket teljesen ingyen adja oda a vásárlóknak, mivel inkább azt szeretnék, ha ezek az élelmiszerek a kukák helyett az emberekhez kerülnének.

A sárga címkés kezdeményezést először néhány Tesco Express üzletben tesztelik, ahol este 9:30 után ingyenesen vihetik el a vásárlók a megjelölt termékeket. A vállalat jelenleg is adományoz el nem adott élelmiszereket jótékonysági szervezeteknek, és ez a gyakorlat a jövőben is folytatódik. Az alkalmazottak továbbra is elsőbbséget élveznek a nap során leárazott termékek megvásárlásában.

A sárga címkével ellátott termékek általában 90 százalékos árkedvezménnyel kaphatók, de a záráshoz közeledve ezek már teljesen ingyen elvihetők lesznek. A The Telegraph által idézett belső feljegyzés szerint a Tesco ezzel a lépéssel kívánja folytatni az élelmiszer-pazarlás csökkentésére irányuló törekvéseit.

A vállalat honlapján közzétett célkitűzései szerint 2035-re karbonsemlegessé, 2050-re pedig nettó nulla kibocsátásúvá kíván válni. A 2023/24-es üzleti évben a szupermarket már 61 százalékkal csökkentette működési kibocsátását a 2015-ös szinthez képest, túlteljesítve ezzel a 2025-re kitűzött 60 százalékos célt.

A Tesco szóvivője elmondta, hogy folyamatosan keresik az innovatív megoldásokat az élelmiszer-pazarlás csökkentésére. A mostani próbaprogram lehetővé teszi, hogy a nap végén a vásárlók ingyen elvihessék a sárga címkés termékeket, miután azokat már felajánlották a jótékonysági szervezeteknek és az alkalmazottaknak.