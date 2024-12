Kiderült, mit ajándékoznak legszívesebben a magyarok idén karácsonykor: döbbenet!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A karácsonyi ajándékozás során a fiatalok körében a ruhák vannak fölényben, 67 százalékuk készül ilyen meglepetéssel az ünnepekre. A kozmetikumok is jól állnak, 64 százalék választana belőlük, valamint a játékok és az élelmiszerek is népszerűnek mondhatóak. Kiderült az is, hogy a készpénz, mint ajándék csak 28 százalékuknál merül fel.

Vannak kőbe vésett ajándéktípusok, de akadnak változások is az idén a fiatalok ajándékozási szokásait tekintve. Erre jutott a K&H ifjúsági index, amely azt nézte meg, hogy milyen meglepetéssekkel készülnek a 19-29 évesek az ünnepekre. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A megkérdezettek túlnyomó része, 84 százaléka szándékozik ajándékot adni a családtagjainak, ismerőseinek, barátainak. A különböző kategóriákat nézve a ruházati cikkek számítanak slágernek, az érintettek 67 százaléka számol ezzel a meglepetéssel. Második helyen szerepelnek a kozmetikumok 64 százalékos eredménnyel, a játékok, sportszereké a harmadik hely 54 százalékkal. A ruhák és kozmetikumok tavaly is hasonló, 68 és 66 százalékos eredményt értek el. Ugyanakkor a játékok esetében csökkenés látható, tavaly ugyanis több mint 60 százalék választotta, az idei 54 százalékkal szemben. Az élelmiszert, italt az idén az ajándékozó fiatalok 52 százaléka említette, ami megfelel az egy évvel korábbi értéknek. Mobilt, laptopot vagy egyéb kütyüt a tavalyi 35 százalékhoz képest idén 47 százalék tervez adni. A könyvek 44, az ékszerek vagy órák 34 százalékkal szerepelnek az idei tervekben, csakúgy, mint az élményajándék, illetve az utalvány. A készpénzt, mint ajándékot 28% fontolgatja. Főleg a férfiak (36 százalék) és az aktív keresők (35 százalék) említették ezt. A felmérés megvizsgálta azt is, hogy milyen konkrét műszaki termékeket, kütyüket vásárolnának az érintett fiatalok. Nem meglepő módon az okostelefon a legnépszerűbb terv, 22 százalékos aránnyal. Szorosan utána jön a játékkonzol és a táblagép, 21 és 20 százalékkal. Az okosórák; e-book-olvasót, laptopot 14-19 százalékuknál ajándékopció a műszaki cikkeken belül. Az ajándékbeszerzést jellemzően személyesen oldják meg a fiatalok. A ruházati cikkeket 72 százalékuk szerzi be így. A külföldi webáruház említése az utóbbi években emelkedett, 2022-ben még 16 százalékuk említette, tavaly már 21, idén pedig már 31 százalék számolt ezzel az opcióval. A kozmetikumok esetében szintén a személyes vásárlásé a főszerep, 86 százalékos aránnyal. Ugyanez a helyzet az élelmiszerekkel és italokkal, 83 százalék személyesen üzletben tervezi megvenni. Míg a kozmetikumok személyes vásárlása ugrásszerűen nőtt meg a tavalyi 61 százalékról, addig a személyes élelmiszer-vásárlás lassú emelkedést mutat az elmúlt években, 2022-ben még 70 százalékos volt a mutató. A növekedéssel a webáruházak szerepe csökkent jelentősen. A mobiltelefonok, számítástechnikai eszközök és egyéb kütyük esetében a személyes vásárlás népszerűbbé vált: 51-ről 75 százalékra nőtt az aránya, de úgy, hogy az ezzel párhuzamos webáruházi beszerzés említési aránya is magasan maradt (42%). A játékokat és sportszereket az ajándékozást tervező fiatalok 73 százaléka vásárolja személyesen, közben a webáruházak említése viszont 40-ről 26 százalékra csökkent a múlt évhez képest.

Címlapkép: Getty Images

