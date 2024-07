Vigyázz, mit veszel: így vágják át a magyar vásárlókat a nagyüzemi mézgyártók

MTI Link a vágólapra másolva

Mások mellett az Agrárminisztérium (AM) szakmai segítségével az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) antidömping panaszt nyújtott be a Kínából az Európai Unióba érkező mézre. A beadványhoz 11 tagország 14 szervezete csatlakozott - jelentette be keddi közleményében a szaktárca.

Hangsúlyozták: minden eszközzel támogatni kell a hazai méhészeti ágazatot, amelyet jelentősen sújtanak az unióba érkező ázsiai importméz hatásai. Mézet lehet importálni, beporzást viszont nem, ezért ezen áruk behozatalának megálljt kell parancsolni. A méhészet az agrárium egyik legfontosabb ágazata. Éppen ezért az agrártárca minden eszközzel támogatja a méhészek munkáját és a hazai méhállomány megőrzését. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ismertették: az OMME a kínai műméz visszaszorítása érdekében fogalmazott meg antidömping panaszt. A beadványhoz a legnagyobb méztermelő országok - Spanyolország kivételével - is csatlakoztak, mint Románia, Franciaország, Olaszország, Németország és Lengyelország. Az egyesület jelenleg az Európai Bizottság észrevételeit várja. A fő nehézséget az európai mézpiacon az Ázsiából az EU-ba érkező műméz okozza. Határozottan fel kell lépni ez ellen, ugyanis az alacsony áron előállított terméknek piacleszorító és árletörő hatása van, ami veszélyezteti a termelők fennmaradását. A méhészet kulcságazat a magyar mezőgazdaságban szögezte le a minisztérium közleménye, és felidézte: hazánk Európában is egyedülálló módon lehetővé tette a méhészeti tevékenység adómentességét. 2023 és 2027 között a szektor a hazai forrással együtt mintegy 42,7 millió euró célzott ágazati támogatásban részesül. Az EU-ban először Magyarország vezetett be állatjóléti támogatást a méhészek számára, méhcsaládonként évente 15 eurónak megfelelő összeget, ezzel is segítve az egészséges méhállományok fenntartását és a méhészágazatot. Emellett pedig 5 éve kapnak a hazai méhészek úgynevezett méhegészségügyi támogatást, melyet 1 millió méhcsalád után igényelnek évente a méhészek, ennek mértéke 1 000 forint méhcsaládonként. Mindezen túlmenően magyar siker, hogy hazánk kezdeményezésére változnak az uniós mézjelölési szabályok. Magyarország tett javaslatot a mézirányelv módosítására, ami a származásjelölés szigorítására vonatkozott - emlékeztetett az Agrárminisztérium.

Címlapkép: Getty Images

