Eljött végre a nyár legjobb időszaka: ekkortól lesz kapható a magyarok kedvenc gyümölcse

Jövő hétvégétől érkeznek a Lidl Magyarország raktáraiba a kizárólag magyar termelőktől és beszállítóktól származó görögdinnyék. Ezzel a piacvezető áruházláncnál hivatalosan is elkezdődik az idei dinnyeszezon - hangzott el a vállalat és az Agrárminisztérium közös sajtótájékoztatóján. A magyar termesztésű gyümölcs bel- és külpiaci népszerűsítésének erősítése továbbra is kiemelt terület a Lidl Magyarország számára. Ennek eredménye az is, hogy az elmúlt 6 évben mintegy 14 milliárd forinttal járult hozzá a magyar görögdinnye piaci pozíciójának erősítéshez.

A hazai beszállítók előreláthatólag június 21-én kezdik meg a görögdinnyék transzportját a Lidl Magyarország négy logisztikai központjába, így július elején az üzletlánc már teljes mértékben le tudja fedni a belföldi igényeket. Ezzel együtt pedig megindul az export is más Lidl-országok felé. A vásárlói szokások alapján a legnépszerűbb továbbra is a normál magos görögdinnye, de mellette a magnélküli, a mini és a sárgabélű fajták is igen kelendők. A friss gyümölcs több tucat magyar termelőtől érkezik a Lidl-áruházakba, akik szerint zamatos, édes termés várható, ha az időjárás a továbbiakban is a termesztésnek megfelelően alakul. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A dinnyeszezon kezdetét a vállalat az Agrárminisztériummal közösen tartott sajtótájékoztatón jelentette be, dr. Nobilis Márton élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkár beszélt a magyar dinnye kiemelt szerepéről, a hazai termelők, valamint beszállítók támogatásáról. Az eseményen elhangozott az is, hogy a magyar görögdinnye iránt élénk exportpiaci igény mutatkozik. Ennek bizonyítéka, hogy 2023-ban az exportált mennyiség a megelőző évhez képest megduplázódott és már Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Romániában és Litvániában is hozzájuthattak a fogyasztók a magyar termesztésű gyümölcsökhöz. Ezáltal a vállalat nemcsak a friss magyar zöldség-gyümölcsök minőségét és kedvező ár-érték arányát népszerűsíti Európa-szerte, hanem biztos felvevőpiacot teremt, és biztos megélhetést, további fejlődési lehetőséget biztosít a magyar termelők számára. Utóbbi elősegíti és erősíti a hazai dinnyetermesztés fejlődését, támogatva ezt a kiemelkedő mezőgazdasági ágazatot, valamint általa a magyar gazdaság versenyképességét.

Címlapkép: Getty Images

