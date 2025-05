Puskás Peti beszólt a magyar családiház-tulajoknak: ez a legnagyobb baj a kertjeikkel

A biodiverzitás világnapján Puskás Peti egy videóban mutatta be kertjét, amely nemcsak zöld, de él is: fákkal, virágokkal, gyümölcsökkel, bogarakkal és madarakkal. Az énekes szerint ideje lenne végleg búcsút inteni a „gyeptuja” típusú kerteknek, amelyek nemcsak élettelenek, de a természet szempontjából teljesen haszontalanok is.

Puskás Peti a biodiverzitás világnapján videóban mutatta be saját kertjét, amely szinte manifestuma lett annak, hogyan is kellene ma kertet gondozni – nemcsak esztétikai, de ökológiai szempontból is. Az énekes és műsorvezető szerint ugyanis az a kert, ahol csak gyep és tuja van, nem több egy „temetőnél”: nem él ott semmi, és nem is tud élni. Ehelyett azt javasolja, mindenki törekedjen arra, hogy minél többféle növény, fa, virág, sőt bogár és madár kapjon helyet a kertekben – mert ez az, amitől igazán élővé válik egy udvar.

Az ő példája is ezt tükrözi: saját kertjében 27 fát ültetett, és olyan diverz zöldterületet alakított ki, ahol helyet kapott körtefa, flamingójuhar, besztercei szilva, mandulafa, díszcseresznye, selyemakác, nyírfa, vörös juhar, madárberkenye és többféle díszfű is. Van magaságyás zöldségekkel, ehető gyümölcsű növények, odúk madaraknak – és ami a legfontosabb: élet. Pillangók, gyíkok, madarak, méhek, mindenhol mozgás és nyüzsgés, amit szerinte soha nem érhet el az, aki a steril, szabályosra nyírt fűhöz és egyforma tujafalhoz ragaszkodik.

Puskás azt is hangsúlyozta: nem baj, ha lehullik a levél, sőt – a természet így működik, a talajnak is jót tesz. Szerinte a kert nem az a hely, amit kisajátít az ember, hanem felelősség, ahol a természetnek is helye van. Úgy fogalmazott: „egy mai ember egész nap dolgozik és stresszel, ehhez képest kijönni egy kicsit a csöndbe, kertészkedni, ez a legkellemesebb munka”. Végül nemcsak természetbarát kertészkedésre, hanem tudatosabb környezetvédelemre is buzdított: szerinte szomorú, hogy Magyarországon még mindig előfordul, hogy az építőipar egy egész dombot letarol a költési időszakban.