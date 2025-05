Ezt kevés magyar gondolná a saját autójáról: komoly pénzt fizethetnek, ha beüt a baj

A kőfelverődés az egyik leggyakoribb kiváltó oka a szélvédőhöz kapcsolódó káreseményeknek, amelyekből a legtöbb az egyik legnagyobb hazai biztosítóhoz érkező bejelentések alapján április és augusztus között történik. Noha a regisztrált szélvédőkárok mindössze 12 százaléka kapcsolódik javításhoz, a kisebb sérülésekre is érdemes odafigyelni. Egy sérült, repedt szélvédő ugyanis nem pusztán esztétikai probléma, hanem a vezetés biztonságát is veszélyeztetheti – erre pedig a nyári hőségben különösen érdemes figyelni.

Gyakran előfordul, hogy egy jármű által felvert kő vagy egyéb törmelék eltalálja a mögötte haladó szélvédőjét, kisebb sérüléseket, repedéseket okozva azon. Ha első látásra nem tűnik komolynak a probléma, tehát nem lyukadt ki a szélvédő vagy a sérülés nem a sofőr látóterében van, hajlamosak vagyunk szemet hunyni felette.

Pedig a tapasztalatok azt mutatják, az apróbb szélvédőproblémákat is érdemes mielőbb javíttatni annak érdekében, hogy elkerüljük a további károsodást és az azzal kialakuló balesetveszélyt. Ráadásul a nyár közeledtével több okból is érdemes ennek figyelmet szentelnünk.

Nyáron a kövek is pattogósabbak

A szélvédőkárok egyik leggyakoribb oka a kőfelverődés, aminek gyakorisága függ a közlekedési körülményektől, az utak állapotától, valamint a járművek sebességétől is. Az Allianzhoz beérkező szélvédőkároknál emellett egyfajta szezonalitás is megfigyelhető: a biztosító október elejétől december végéig az átlagnál kevesebb, az áprilistól augusztus végéig tartó időszakban pedig jóval afeletti káreseményt regisztrál.

A 2024-ben bejelentett cascokárok közel 40 százaléka kapcsolódott üvegtöréshez az Allianznál. Ebben természetesen benne vannak a szélvédőkárok is, amelyek túlnyomó része (88%) szélvédőcserét jelent. Ennél az átlagkár tavaly 292 ezer forint volt, míg a szélvédőjavítás esetében mindössze 46 ezer forint – az utóbbi alcsoport azonban csupán 12 százalékát tette ki az összes szélvédőkárnak.

Mivel a szélvédő kiemelten fontos biztonsági eleme az autónak, a kisebb sérüléseket is érdemes mielőbb javíttatni, hogy elkerülhető legyen a további károsodás vagy a látótér romlása

– figyelmeztet Borbély Krisztián, a cég kárrendezési igazgatóságának vezetője. Szerinte a megelőzés és a korai beavatkozás kulcsfontosságú, hiszen a kisebb repedések vagy kőfelverődés okozta sérülések többnyire javíthatók.

Ehhez alapszabály szerint arra van szükség, hogy a sérülés ne legyen nagyobb egy pénzérménél (legfeljebb 2-3 cm átmérőjű), és ne a sofőr közvetlen látóterében keletkezzen. Bizonyos típusú repedések, mint például a csillag- vagy a bikaszemalakú sérülések jobb eséllyel javíthatók, mint a hosszúkás, egyenes repedések.

Mi javítható és mi nem?

Értelemszerűen nem lehet javítani a hosszú, kiterjedt sérüléseket, illetőleg a szélvédő szélein keletkezőket: utóbbiak gyakran gyorsabban terjednek, és veszélyeztethetik a szélvédő szerkezeti integritását, ezért az ilyen esetekben a szélvédőcsere a javasolt. Hasonló a helyzet akkor, ha több sérülés is van a szélvédőn, különösen abban az esetben, ha ezek egymáshoz közel helyezkednek el.

Akkor is indokolt a csere, ha a sérülés a sofőr közvetlen látóterében van. A látótérben végzett javítások ugyanis optikai torzulást okozhatnak, ami zavarhatja a vezetőt. Amennyiben azonban a kő a sofőrtől távol érte a szélvédőt, jó megoldás a javítás, amely Borbély Krisztián szerint nemcsak költséghatékonyabb, mint a csere, hanem jóval gyorsabb is annál, így hamarabb lehet ismét használatba venni a járművet.

Apró sérülésből jókora repedés

A szakember úgy véli, egy kőfelverődés okozta szélvédősérülés is tovább repedhet idővel, különösen akkor, ha nincs időben kezelve. Az, hogy mennyi idő alatt és milyen mértékben terjed tovább a repedés, több tényezőtől függ.

A sérült szélvédő egyik legnagyobb ellensége a hirtelen hőmérsékletváltozás: nyáron a kinti hőség és a – sokszor túlzottan is – klimatizált belső tér kontrasztja jelenthet problémát, télen pedig az, ha forró vízzel igyekszünk jégmentesíteni a szélvédőt. Szintén problémát okozhat az autó mozgása, például a hirtelen gyorsítással, fékezéssel, illetve az úthibákon való nagy sebességű áthaladással keletkező mechanikai feszültség, ahogyan az is, ha a repedésbe nedvesség kerül – különösen fagypont alatti hőmérséklet esetén. Hozzájárulhat a repedés terjedéséhez a sérülésbe jutó por és egyéb szennyeződés is.

Borbély Krisztián szerint a repedés terjedése extrémgyors is lehet, különösen szélsőséges időjárási körülmények között, ezért is fontos még a kisebb sérülések mielőbbi javíttatása.

Gyors és egyszerű ügyintézés

Az Allianz Hungáriánál a casco biztosítások többnyire fedezik a szélvédő javítását. Az ilyen konstrukcióval rendelkező ügyfelek, amint észreveszik a sérülést a szélvédőn, azonnal kapcsolatba léphetnek a szélvédőjavítást végző szervizzel. A telefonon vagy online foglalási rendszeren keresztül zajló időpontfoglalás után az ügyfél elviszi az autót a szervizbe, ahol általában gyorsan, jellemzően kevesebb mint egy óra alatt elvégzik a javítást.

Olyan szolgáltatók is akadnak, amelyek helyszíni kiszállást is vállalnak, ezzel még kényelmesebbé tehető a folyamat. Ne feledkezzünk meg számlát vagy igazolást kérni a javításról, ha mi magunk intézzük a kárbejelentést, ugyanis erre a folyamat során szükség lesz. Amennyiben a szerviz kapcsolatban áll a biztosítóval, magát a kárügyintézést is rajtuk keresztül lehet lebonyolítani; ilyenkor a legtöbb esetben az ügyfélnek nem is kell fizetnie a javításért, mert a biztosító és a szerviz közvetlenül egymással rendezik a kárt.

Borbély Krisztián szerint fontos, hogy a beavatkozás után ellenőrizzük az elvégzett munkát: győződjünk meg róla, hogy a javítás minősége megfelelő, a sérülés már nem látható és nem befolyásolja a sofőr látóterét. A szakember felhívja a figyelmet, hogy amennyiben van esély a javításra, nem érdemes felesleges kockázatot vállalni. Egy sérült, repedt szélvédő ugyanis nem csupán esztétikai probléma, hanem a közlekedés biztonságát is veszélyeztetheti.