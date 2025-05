Székesfehérvári iparűzési adó 2025: a hipa összege Székesfehérvár területén, számlaszám és a befizetés módja

A helyi iparűzési adó 2025-ben is kulcsszerepet játszik Székesfehérvár gazdasági működésében, hiszen ez az egyik legjelentősebb önkormányzati bevételi forrás. A hipa Székesfehérvár esetében továbbra is az önkormányzat által meghatározott szabályok és fizetési határidők érvényesek, amelyek minden vállalkozás számára kötelező érvényűek. A megfelelő ügyintézéshez elengedhetetlen az adóalap pontos kiszámítása, az adóegyenleg ellenőrzése, valamint a határidők figyelése. Összefoglalónkban részletesen bemutatjuk, mikor, hogyan és milyen feltételekkel kell teljesíteni a székesfehérvári iparűzési adóval kapcsolatos kötelezettségeket.

A helyi iparűzési adó (HIPA) az egyik legfontosabb önkormányzati bevétel, amely minden vállalkozást érint, amely települési szinten gazdasági tevékenységet folytat. A székesfehérvári iparűzési adó 2025-ben is a város saját hatáskörében szabályozott és beszedett adónem, amelynek összege, fizetési módja és technikai adatai évente aktualizálódnak.

Iparűzési adó 2025

A helyi iparűzési adó Székesfehérvár esetében is a város mindenkori önkormányzati rendelete alapján kerül megállapításra. 2025-ben az iparűzési adó Székesfehérvár területén a vállalkozások nettó árbevételének 2%-át teheti ki, azonban a pontos adómértékről és esetleges kedvezményekről az Államkincstár hivatalos oldalán lehet tájékozódni.

Iparűzési adó 2024 és 2025

A iparűzési adó 2025 évében is a város önkormányzati rendelete szabályozza az adó mértékét, amely általánosan 2% marad a vállalkozások adóalapja után. Az iparűzési adó Székesfehérvár esetében is az adóalap az éves nettó árbevételből kerül meghatározásra, különböző költségek levonásával.

Fontos tudni, hogy a hipa Székesfehérvár esetében a 2024. évi adatok (azaz az iparűzési adó 2024 eredményei) alapján kerülnek kiszámításra a 2025-ös előlegek, amelyeket március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni.

Mikor kell fizetni az iparűzési adót?

Az iparűzési adó fizetési határidők közül a legfontosabbak március 15-e, május 31-e és szeptember 15-e. De nézzük meg a székesfehérvári iparűzési adó 2025-re vonatkozó befizetési határidőit részletesen:

március 15. (vagy az azt követő első munkanap) csak nem kisvállalkozó adózókra érvényes: eddig a napig kell iparűzési adóelőleget fizetni abban az esetben, ha nem a sávos, tételes iparűzési adó fizetést választotta a vállalkozó

május 31. (vagy az azt követő első munkanap) ez a dátum kisvállalkozóknak és nem kisvállalkozóknak is fontos. A nem kisvállalkozói adózás esetén eddig kell az előző évi adóbevallást benyújtani és ezzel egyidejűleg az korábbi adóelőleggel csökkentett adót befizetni. Ha a tényadó alacsonyabb, mint az előző adóévben előlegként megfizetett adó, a különbözet visszaigényelhető, vagy felhasználható későbbi adófizetésre.

Május 31. a kisvállalkozói iparűzési adózás terén is fontos dátum: márciusban és szeptemberben a kisvállalkozói iparűzési adó alá tartozók nem fizetnek adóelőleget, hanem május 31-ig kell egyösszegben megfizetni az adót azoknak, akik a sávos, tételes (egyszerűsített vagy kisvállalkozói) iparűzési adófizetést korábbi évben választók számára. Ez az adott évi adót és a megelőző év többlet adófizetési kötelezettségéből keletkezett keletkezett adókülönbözetet jelenti.

szeptember 15. (vagy azt követő első munkanap) is csak a nem kisvállalkozó adózókra vonatkozik. Szeptember 15-ig a március 15-i dátumhoz hasonlóan azoknak kell iparűzési adóelőleget fizetni akik nem a sávos, tételes iparűzési adó fizetés választották.

Hogyan történik a fizetés?

A székesfehérvári iparűzési adó befizetése az alábbi iparűzési adó számlaszám segítségével történik:

A iparűzési adó számlaszám a következő Székesfehérvár esetében: 12023008-00262602-00100003

Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A közlemény rovatban javasolt feltüntetni: cégnév, adószám, adónem (pl. iparűzési adó 2025) és a fizetési időszak. Ez biztosítja a gyors és pontos beazonosítást az önkormányzati rendszerben.

Elektronikus ügyintézés, bankkártyás fizetés

Az iparűzési adó székesfehérvár esetében is többféle módon teljesíthető a vállalkozások számára:

Banki átutalás belföldi számláról.

Bankkártyás fizetés személyesen az ügyfélszolgálaton, a következő címen: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Elektronikus fizetés az E-Önkormányzat Portálon keresztül (KAÜ-azonosítással). Az elektronikus ügyintézés különösen gyors és kényelmes megoldás a hipa székesfehérvár fizetésére.

Elektronikus fizetés az E-Önkormányzat Portálon keresztül (KAÜ-azonosítással). Az elektronikus ügyintézés különösen gyors és kényelmes megoldás a hipa székesfehérvár fizetésére. További könnyítés, hogy 2023. január 1-jétől a vállalkozások euróban vagy amerikai dollárban is teljesíthetik a fizetést, a 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet alapján. Ez különösen előnyös azon cégek számára, amelyeknek a bevétele devizában érkezik. A devizás fizetéshez a Magyar Államkincstár (MÁK) által nyitott devizaszámlát kell használni, amely az adott önkormányzathoz van rendelve. Székesfehérváron tehát azok a cégek, amelyek külföldi partnerekkel dolgoznak, most már kényelmesen, devizában is teljesíthetik helyi iparűzési adó kötelezettségeiket.

Helyi iparűzési adó egyenleg lekérdezése

Az aktuális helyi iparűzési adó egyenleg lekérdezése online is elérhető. A vállalkozások az E-Önkormányzat Portálon, valamint a Magyar Államkincstár hivatalos oldalán tájékozódhatnak az egyenlegükről, és ellenőrizhetik, hogy maradt-e elmaradásuk akár a 2024. évi iparűzési adó után.

Miért fontos az időben történő fizetés?

A késedelmes fizetés pótlékot vagy végső esetben végrehajtási eljárást vonhat maga után. Ezért is ajánlott a helyi iparűzési adó egyenleg lekérdezése rendszeresen, különösen a fizetési határidők előtt. A székesfehérvári iparűzési adó pontos és határidőre történő megfizetése nem csupán jogi kötelezettség, hanem a vállalkozás pénzügyi megbízhatóságát is erősíti.

Ezt kell tudnod a székesfehérvári iparűzési adóról

Székesfehérváron az iparűzési adó 2025-ben is fontos szerepet tölt be az önkormányzat működésének finanszírozásában. A helyi iparűzési adó pontos és határidőre történő megfizetése nem csupán törvényi kötelezettség, hanem a vállalkozások pénzügyi hitelességének alapköve is. A megfelelő ügyintézéshez elengedhetetlen az iparűzési adó egyenleg lekérdezése, az iparűzési adó 2024-es adatok értelmezése, valamint az aktuális befizetési határidők követése. Mindezekhez a város hivatalos weboldala, valamint a Magyar Államkincstár elektronikus felületei megbízható tájékoztatást nyújtanak.

A 2025-ös adóév szabályozása átlátható és következetes keretet biztosít a székesfehérvári vállalkozások számára. Az euróban vagy amerikai dollárban történő adófizetés lehetősége – a 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet alapján – különösen előnyös azoknak a cégeknek, amelyek devizás bevételekkel dolgoznak. A devizás utalásokat a Magyar Államkincstár által e célra megnyitott számlákra kell teljesíteni. A határidők betartása és az egyenleg rendszeres ellenőrzése segít elkerülni a késedelmi pótlékokat, és hozzájárul a vállalkozások pénzügyi stabilitásához.