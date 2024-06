Évek óta nem látott akciókat robbantott az Auchan, Aldi, Lidl: garantált a tömeg, mindenki ezeket keresi

Tévé bekapcsol, rágcsálnivaló tálakba bekészít, haverok és családtagok mellettünk - indulhat is a nyár talán legjobban várt eseménye, a foci Eb közös nézése, persze leginkább a jó magyar szereplésre vágyva. De hol szerezzük be a meccsnézős buli kellékeit, és mennyirt kapjuk meg a boltoknál? Összeszedtük a friss akciókat.

Holnap este a megnyitóünnepséggel, utána pedig a Németország-Skócia mérkőzéssel megkezdődik a 17. labdarúgó Európa-bajnokság Németországban. Az egész földrészen, de még azon kívül is több százmillió ember várja izgatottan a tornát, és zsinórban harmadszor mi, magyar szurkolók is – Marco Rossi fiai már szombaton megkezdik a szereplést Svájc ellen. Jövő szerdán a házigazda németek, 23-án, vasárnap pedig Skócia ellen lépnek pályára Szoboszlaiék.

A foci a nagy tornák idejére olyanokat is a képernyők elé szegez, akik máskor annyira nem is nézik ezt a sportot – jó alkalom például arra is, hogy összeüljünk a családdal vagy a barátokkal, együnk és igyunk egy jót, és persze szurkoljunk a kedvenc csapatunknak. Összegyűjtöttük a hazai boltláncok kimondottan az Eb idejére időzített ajánlatait és akcióit, hogy megkönnyítsük a bevásárlást a közös meccsnézésekre.

Sör nélkül nincs meccsnézés

Nem meglepő módon a legtöbb boltlánc a sörkínálatot nézte át, hogy milyen akciókat tud nyújtani a meccsnéző magyaroknak. A baráti meccsnézések vita nélkül leggyakoribb itala a folyékony kenyér. Az Auchan elég rendesen felpakolta akciós kiadványát sörökkel: itt van rögtön a Dreher, melyből a dobozost 349 forintért, az üvegest pedig 329-ért vehetjük meg – és még 25 forint az üvegbetét díja. A Pilsner Urquell dobozonként 429, üvegenként pedig 399 forintba kerül, de itt is kell 25 forintos üvegbetéttel számolni. Van még dobozos Carlsberg 419, valamint a francia 1664 márkanevű sör is, 419 forintért.

A Heineken 329 forintba kerül, amely 21 százalékkal alacsonyabb ár az előzőnél. Ha valaki magyar sört inna, akkor vehet Sopronit 309, illetve Borsodit 289 forintért. Ha azonban valaki inkább másra vágyik, ő is megtalálja a maga kedvencét: a Somersby cider sok ízben elérhető, és mindössze 419 forintért kapható az Auchannál: ez 12 százalékos akció után lett ennyi. A hazánkba nemrég megérkezett amerikai sör, a Coors pedig 335 forint.

Jöhetnek a feldíszitett kocsik is, olcsó a kellék hozzá

Nem csak sört, hanem szurkolói kellékeket is találhatunk az Auchannál. Vehetünk kis zászlót a kocsinkra 499 forintért, de találunk ebben az üzletben nemzetiszínű napvédőt 799-ért, illetve a visszapillantónkat is nemzetiszínbe öltöztethetjük 999 forintért.

Persze az Auchan azokra is gondolt, akik éppen most gondolják úgy, hogy a magyar válogatott meccseit jobb minőségben néznék. A Quilive márkájú okostévé 109 990, a Hisense tévékészüléke 119 990, a Samsung 108 centis QLed tévéje pedig 139 990 forintért vihető.

Ha valaki nem a tévén, hanem élőben szeretné nézni a magyar válogatottat, talán épp mostanában indul el Németországba. Ez azonban, mint a Pénzcentrum megírta, nem lesz olcsó mulatság: összeszedtük a várható költségeket, érdemes újra elolvasnod ezt a cikkünket.

EZ IS ÉRDEKELHET Így nézheted meg Szoboszlaiékat: itt van feketén-fehéren, mennyiért utazhatsz az Eb-re Az egyik telekocsi-cég arra számít, hogy sokan indulnak majd útnak Németországba az Eb miatt úgy, hogy másokkal együtt osztoznak egy telekocsin.

Rágcsálnivaló is van bőven

A Pennynél a sörkínálat nem annyira erős az akciós újságban. A ritkábban fellelhető Apostel búzasör 329 forintért kapható ennél a boltláncnál, a Pannónia lager pedig most 209 forint egy dobozzal – igaz, ennek az árát jól le is csapták, 30 százalékos a kedvezmény. Van viszont a hazánkba nemrég megérkezett Doritos chips 669 forintért, ha pedig valaki inkább alkohol nélkül élvezné az Eb-t, az most feltankolhat: a két literes Coca-Cola 539 forintért kapható.

A Doritos az Aldinál szintén 669 forintba kerül, de találunk még egészséges alternatívákat is. A héjában sült burgonyachips 749, a lencse-chips pedig 349 forintért kapható, ez utóbbi harmadával olcsóbb most, mint korábban.

Az Aldi is gondol azokra, akik inkább kimaradnának a meccs közbeni sörözésekből, vagy autóval érkezik: a többféle Sió gyümölcslevet most 23 százalékos árleszállítás után 459 forintért vehetjük meg, és még zero változat is van belőle.

Partihordó pár ezer forintért

De most térjünk is vissza a sörökhöz, ugyanis a nagyobb láncok – sőt, a kisebbek is – impozáns sörkínálata nem ér véget, ez jól látszik az akciós kiadványokból. A Lidl-nél rögtön vezetünk egy ötliteres Perlenbacher-partihordót mindössze 3 999 forintért.

A cseh ”mainstream” sörök kedvelői pedig valószínűleg ide jönnek majd szívesebben: a szűretlen, illetve a barna Staropramen dobozonként 349, a világos és barna Kozel pedig szintén 349 forintért kapható. Vásárolhatunk továbbá hat darab Pilsner Urquellt 2 499 forintért, így egy doboz ebből a sörből 417 forintra jön ki. A Tuborgból 239 forintért árulnak egy dobozt – igaz, csak abban az esetben, ha egyszerre egy teljes tálcát, vagyis 24 darabot vásárolunk belőle. Öt ízben pedig itt is találunk a Somersby ciderből: 399 forintba kerül.

A Coop-nál is belehúztak a sörakciózásba: ha öt doboz Borsodit veszünk egyszerre, akkor mindössze 275 forintba kerül, ráadásul egyet még ajándékba is megkapunk. Ebben az üzletben találunk még az olasz Peroniból is, 359 forintért egy üveggel – itt azonban számolni kell azzal, hogy az 50 forintos visszaváltási díjat is elkérik. Ami pedig a világhíres rágcsálnivaló rajongóinak jó hír: itt már ezer forintért is hozzájuthatunk egy doboz Pringles-höz.

Kétharmados akció

De ha már Pringles: a legdurvább akciót a Spar-nál találjuk, ami mindössze 499 forintért (!) árulja ezt a finomságot, ami 66 százalékos (!) leértékelést jelent. Ugyanekkora akciót csaptak a Mogyi mikrohullámú sütőben elkészíthető popcornjára, ami csak 100 forintba kerül mától a Sparban.

Emellett többféle Chio Chipset is találhatunk 449 forintért, és szurkolói kellékek is vannak: a szurkolói póló 4 999, a baseball-sapka 1 999, a szurkolói sál pedig szintén 1 999 forintért kapható. Ha pedig nem annyira szeretjük dobozból vagy üvegből inni a sört, akkor itt vehetünk magyar zászlóval díszített söröspoharat- és korsót, ennek ára mindössze 999 forint.

Sör mellé szotyi dukál

Végezetül jöjjön a szotyi, ami sokak szerint szintén kihagyhatatlan kellék egy meccsnézés alkalmával. A Mogyi sárga zacskós, napraforgómagja 389 forintba kerül a Tesco kínálatában, ehhez azonban két vagy több csomaggal kell vennünk, és Clubcarddal is rendelkeznünk kell – ezek hiányában egy csomag szotyi 599 forintba kerül.

A sörkínálat a Tescoban kevésbé mondható impozánsnak az Eb-re készülve, de azért a nagyobb kiszerelésű sörök barátai itt is találhatnak jó akciókat. A dobozos Gösser most 319 forintba kerül, a kis dobozos, 0,33-as Dreher pedig 261 forint – akkor, ha hét darabot vásárolunk (plusz egyet adnak ajándékba), és ismét van Clubcardunk. Enélkül ez a sörfajta 299 forint.