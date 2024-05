Kiderültek a részletek: ennyiért lehet majd megvenni Azahriah és a Tisza közös cipőjét

Nem hivatalos információk szerint, de várhatóan 50-60 ezer forintba fog kerülni a Tisza és Azahriah közös cipője, amit két napon lesz lehetőség megvásárolni Budapesten. A Pénzcentrum információ szerint a cipőkön kívül a zoknik árát is nagyjából tudni lehet, azokat majd 3 ezer forint környékén fogják árulni.

Ahogy arról a Pénzcentrumon is beszámoltunk, május 17-18-án mutatja be a Tisza az Azahriah-val készült kollaboráció keretein belül megvásárolható termékeit. A Tisza hivatalos Facebook-oldalán már arról is tájékoztatott, hogy mi várható. Lesz összesen 2 X 300 pár egyedi, erre az alkalomra gyártott és tervezett TISZA cipő; 500 db. egyedi hosszú ujjú tréning felső; 800 db. egyedi rövid ujjú mez, és 1000 pár egyedi zokni.

A ruhagyártó arról is tájékoztatott a minap, hogy 1 fő egy termékből maximum 2 db-ot tud megvásárolni. Tehát 1 fő összesen 2 pár fehér cipőt, 2 pár fehér-fekete cipőt, 2 db. tréning felsőt, 2 db. mezt, és 2 db. zoknit vásárolhat. Felhívták a figyelmet arra is, hogy egy vásárló így maximum 10 terméket vásárolhat a fentiek szerint. „Az összesen 10 db. termék ettől eltérő felosztására nincs lehetőség” – írják. Amiről viszont a hivatalos felületeken nem szól a fáma, azaz hogy mennyibe fognak kerülni a termékek.

A Pénzcentrum információ szerint, vásárlói megkeresésre a drop helyszínén, az Astorián található Tisza üzletben nem hivatalosan arról tájékoztatták az érdeklődőket, hogy a cipők ára várhatóan 50-60 ezer forint között lesz, míg a zoknik 3 ezer párszáz forintba fognak kerülni.

A többi termékről azonban nem hallottunk információkat, sok vásárlónak azt tanácsolták az üzlet kollégái, hogy a drop napjának reggelén, azaz május 17-én, pénteken érdeklődjenek majd, akkor fognak tudni 100 százalékosan pontos információkat mondani. Azahriah egyébként nemsokára megtartja tripla Aréna-koncertjét, ami önmagában is igen jelentős fegyvertény a hazai zenei világban.

