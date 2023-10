Szinte hihetetlen! Ennyit kaszálhat Azahriah a tripla Puskás Aréna koncerttel

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Szinte hihetetlen, miután a 2. nap is teltházas lesz, így Baukó Attila, azaz művésznevén Azahriah közösségi oldalán közölte, hogy lesz egy harmadik kör is a Puskás Arénában jövő májusban. Konkrét számokat ugyan nem lehet tudni az esemény pénzügyi részleteiről, ez alapján is meg lehet azonban saccolni, mennyit kaszál az Azahriah-produkció a tripla Puskás Aréna koncertekkel. A nagy koncertek szervezésével kapcsolatban, főként pénzügyi oldalról lapunknak mesélt Molnár Gábor, a Gold Record vezérigazgatója is - a vele készült interjúvideót cikkünk végén, vagy a Pénzcentrum hivatalos YouTube-csatornáján találod!

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK