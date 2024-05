Döbbenetes: ennyivel fognak többe kerülni idén a stradon az ételek

A jó idő beköszöntével, a hőmérséklet emelkedésével kinyitnak a fagyizók országszerte, valamint május-június folyamán a szabadtéri strandok is egymás után élednek fel és fogadják a pihenni vágyókat.

A legnépszerű, szezonális ennivalókat kínáló büfék, éttermek előtt akár kígyózó sorok is kialakulhatnak egy-egy finom fagyiért, lángosért, sült hekkért vagy hamburgerért. A tavalyi évhez hasonlóan az idei főszezonban is várható a fagylalt és egyéb büféételek árának emelkedése, elsősorban a munkaerőhiány és egyes alapanyagok árának növekedése miatt. Azonban a legtöbb árusítóhely igyekszik, hogy árszintjükkel ne lépjék át a vendégek ingerküszöbét. Ennek a szintnek megtalálása nem könnyű, tekintve annak szubjektív, vásárlóról vásárlóra változó szintjét.

Tavaly is 10-15%-kal drágult egy év alatt átlagosan egy gombóc fagylalt. Idén egy gombóc fagyi ára Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke szerint újabb 10-15%-kal emelkedhet. A frekventáltabb helyeken 600-650 Ft körül várható egy gombóc fagylalt ára, de biztosan sokan fogják 500 és 600 Ft között kínálni idén is a fagylaltjukat - áll az Oeconomus összehasonlításában.

Mint írják ennek köze van az alapanyagok árának alakulásahoz, az üzemeltetési költségek (pl. rezsi, bérleti díjak) emelkedéséhez, a munkaerőhiány ból fakadó emelkedő bérekhez illetve a kereslet árérzékenységéhez.

Bár a fagylalt ára idén előrejelzések szerint 10-15%-kal tovább emelkedhet Magyarországon, nemzetközi szinten – európai népszerű strandokat vizsgálva – nem drága a hazai fagyi, ugyanis a tavalyi gombócárak a legolcsóbb fagyikat áruló európai helyek szintjét érték el.

Globális szinten átlagosan csökkennek az élelmiszerárak 2022 második felétől keződően - kivéve a cukornál, ahol csak az utóbbi hónapokban látható mérséklődés az árakban. A globális folyamatok idővel a hazai árakban is megjelennek: a liszt ára már csökkent idehaza is, ahogy a tejtermékeké is - bár utóbbinál világszinten ismét drágulás indult el. A cukornál ugyanakkor egyelőre jelentős drágulást láthatunk idehaza, a világpiaci csökkenő trend hatása még nem érvényesül hazánkban. Ez és a kakaó árának drasztikus emelkedése nehéz helyzetet teremt a hazai fagylaltozóknak.

Lángos

2023-ban 900 Ft felett volt a sima lángos ára, ez 2024-re 1000 Ft felett lesz várhatóan. Idén éves szinten 8-10% körüli áremelkedés lesz, átlagosan 1000 Ft felett alakulhat a sima lángos ára is - de országrészek között lehetnek jelentősebb eltérések is - ezt Kovács László, Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke mondta el. A lángos készítéséhez használt alapanyagok fogyasztói átlagára idén áprilisban az egy évvel korábbi szinthez képest ugyan csökkent, de ezzel együtt is magas szinteken stabilizálódtak az árak.

